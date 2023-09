Implantología; soluciones que cambian vidas

Edgardo Sagradini – Odontólogo

Con una gran trayectoria y una experiencia que lo avala, el médico odontólogo Edgardo Sagradini pone un pie en Salto a través de la clínica y con su colega Rodrigo Vietro para una atención directa poniendo so-lución a distintas dificulta-des que se presentan a la hora de esbozar una sonrisa.

Diario El Pueblo fue en búsqueda de la palabra de este profesional nacido en nuestras tierras para recabar información valiosa y concreta, pensado en soluciones y trabajos certifica-dos por profesionales.

“Comenzamos a trabajar en conjunto con un colega y amigo, Rodrigo Vietro, la idea principal de este pro-yecto es que una vez al mes yo esté por Salto para realizar los trabajos que en Montevideo le han cambia-do la vida a las personas que llegaron por mi estudio.”



Una segunda oportunidad al paciente

“Desde 1998 estudié y me quedé por Montevideo, Odontólogo especializado en implantes y cirugía y re-habilitación oral e integral. La parte de implantología oral es un área de la odontología en la que nosotros catalogamos como una ‘segunda oportunidad’ que se le da al paciente; cuando una persona perdió todas sus piezas dentarias, sien-do portador de prótesis completa, muchas veces eso es bastante molesto en cuanto a la parte funcional de la masticación y estética.

Siempre decimos que el im-plante es una segunda oportunidad para restablecer su sonrisa.”

La respuesta en Montevideo

La era digital

“Así como el mundo está en una era digital, la odontología también lo está. Mediante una técnica de escaneo, la planificación de una sonrisa, las cirugías todo se ve mediante los avances tecnológicos.”

Experiencias y repercusiones

“El paciente cuando viene ya tiene una noción, hoy tenemos información al alcance de la mano y eso facilita un montón. El resultado es fabuloso, dicho por las propias personas que han salido con otra sonrisa y otra vida de nuestro consultorio; de no poder comer porque las pie-zas se le movían, de no tener vida social, auto excluidos por presentar carencias y no poder ni siquiera sonreír, privarse de acontecimientos sociales, nosotros le hemos cambiado rotundamente la vida. Todo gracias a los trabajos hechos en nuestra clínica.

Por utilizar técnicas avanzadas hacemos que todo sea menos invasivo.

Hace unos años atrás la parte de implantes demandaban mucha cirugía, hoy no.



“Partimos de la base que es otro mercado, la capital ha respondido bien a lo que nosotros hemos propues-to.

Además de lo que mencio-no soy parte de la Red Mun-dial de Implantología, en Uruguay somos solamente setenta miembros. Siempre estamos a la vanguardia y nos permitimos pararnos a la altura y con los últimos avances.”

La experiencia de Sagradini en el litoral

“Por motivos de la vida nos quedamos allá (Montevi-deo), pero hace un tiempo hice contacto con dos mé-dicos; uno de Young y el otro de Paysandú. Comen-cé a viajar a estas ciudades una vez al mes. En diálogo con Rodrigo Vietro también vamos a implementar lo mismo para Salto.”

Una tomografía y la digita-lización de los distintos estu-dios te brindan esas facilida-des.”

El BBVA para financiar

“Los uruguayos hemos roto este estereotipo de conser-vadores y clásicos. Hoy que-remos vernos bien. Por eso es que las clínicas como la que tengo a cargo han teni-do un despegue importante. En Montevideo como en el Interior las personas recu-rren a nosotros en búsque-da de una solución que les cambie la vida.

Algo sumamente importan-te es que con Rodrigo Vietro aquí en Salto los trabajos y los pacientes cuentan con una financiación del Banco BBVA para poder hacer lo que se necesita, este no es un dato menor, creo que yo que la salud bucal es tan importante como cuando invertimos en la compra de un ve-hículo por ejemplo. Por eso el banco otorga una financiación de muchas cuotas y facilita el tratamiento. Hoy los pacientes quieren y buscan sonrisas amplias alineadas y eso está bien. Verse bien es lo correcto, y para eso estamos nosotros.”