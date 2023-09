Hurtos en la madrugada.

cinco mil pesos de un comercio

A la hora 02:45 de ayer solicitaron la presencia Policial en un comercio ubicado en calles Cervantes y Forteza en el cual usuario comunica que tres personas efectuaron daños en un vidrio de la puerta del local llevándose la caja registradora y una caja de madera en las cuales entre ambas contenían una suma aproximada de $ 5.000 (Cinco mil pesos Uruguayos). Al concurrir a mencionada dirección personal Policial dialogan con el propietario del comercio quien confirma lo ya mencionado, agregando que realizara la correspondiente denuncia de los hechos. Concurrió Policía Científica. Trabaja Dirección de Investigaciones.

Se llevaron una tv 32 pulgadas

A la hora 06:10 , personal policial concurre a la intersección de calles Andes y Catalán por hurto consumado en casa de familia, en el lugar se entrevista con un masculino mayor de edad quien manifestó que constato que el interior de la vivienda se encontraba en completo desorden y el hurto de un televisor Smart de 32 pulgadas, no constato daños. Se trabaja.

En obra en construcción.

Próximo a la hora 07:10 , personal policial concurre a la intersección de calles Andrés Latorre y Elías Pascale, Barrio Federico Moreira por hurto consumado en obra en construcción, en el lugar se entrevisto a un masculino mayor de edad quien manifestó que a la hora 06:30 constato el hurto en el interior del contenedor de una pistola de calor, un atornillador, una circular, un alargue de 30 metros y una batería. Se trabaja.

Dejó su auto con llaves puestas y se lo robaron

Próximo a la hora 11:25 personal policial concurre a la intersección de calles Dr. Chiazzaro y 19 de Abril por tentativa de hurto de vehículo, en el lugar se entrevisto a un masculino mayor de edad quien manifestó próximo a la hora 10:00 dejó su auto VW estacionado calle Dr. A. Albisu antes de llegar a calle Brasil con las llaves puestas e ingreso a una finca de la zona. Próximo a la 11:10 su hija constata que el automóvil no se encontraba, divisando que el vehículo estaba chocado contra un árbol en calle 19 de Abril, en el interior del mismo constato el hurto de una bolsa con comestibles varios, un termo marca Stanley. Se trabaja.

Siniestro de transito.

A la hora 13:15 de ayer , personal policial concurre a la intersección de calles Agraciadas y Verocay por un siniestro de tránsito, en el lugar el conductor de la moto marca YUMBO modelo GTS X de 63 años de edad manifestó que circulaba por calle Agraciada de Oeste a Este; antes de llegar a la intersección de calle Verocay de imprevisto sale un can, no pudiendo evitar colisionar al animal cayendo al pavimento y resultado lesionado. Acudió al lugar unidad de emergencia médica, donde el medico a cargo asiste al masculino, diagnosticando en forma primaria “pili-traumatizado leve”,siendo trasladado a emergencia de Centro Médico de Salto. Se trabaja.

Rapiña a menor de edad.

A la hora 14:10 de ayer se recibe un llamado al servicio de emergencia 911 solicitando la presencia Policial en avenida Carlos Reyles y calle Agraciada por una rapiña a menor de edad. Al concurrir a la intersección en mención se dialoga con la victima quien manifiesta que, circulaba a bordo de su bicicleta rodado 26 no recordando marca y en calle Agraciada esquina calle Oficial 2º es interceptado por un masculino a quien reconoció, el cual le solicita la bici y ante la negativa, le propina un golpe con un objeto contundente, dándose a la fuga llevándole la bicicleta. Se procede al traslado del damnificado a su domicilio en calle Magallanes a la altura del 3000 donde una vez allí su mayor responsable formula denuncia al respecto, así mismo el menor agrega no querer asistencia médica ya que no se encontraría lesionado. Por otra parte, efectivos pertenecientes al PADO realiza amplias recorridas por la zona de los hechos con resultados negativos. Trabaja Dirección de Investigaciones.

Dañaron el tejido para llevarse el freezer

A la hora 18:40 del domingo solicitaron la presencia Policial en un domicilio ubicado en calle Juan Pablo II a la altura del 300 por un hurto consumado. Al concurrir a mencionada dirección, se dialoga con la usuaria quien hace saber que, al llegar a la casa constato desde interior de la barbacoa la faltante de un freezer y una manguera de jardín de 20 metros de largo, agregando la damnificada que también diviso daños del tejido. Trabaja Dirección de Investigaciones.

Persona en estado de ebriedad genera desorden

Próximo a la hora 20:00 del domingo solicitaron la presencia Policial en una vivienda ubicada en barrio Horacio Quiroga por haber una persona en estado de ebriedad generado desorden. Al concurrir personal Policial dialoga con la usuaria quien expresa que su pareja se encuentra totalmente en estado de ebriedad, habiéndose bajado los pantalones en presencia de menores, solicitando la denunciante las medidas del casa y el retiro de la casa del mismo. Se procede a la identificación y detención del masculino denunciado de 55 años de edad. Se informó del hecho a Fiscalía quien dispuso: que el detenido continué en calidad de tal y una vez recupere su estado de lucidez labrarle acta de acuerdo al Artículo Nº 61 del C.P.P., acta a victima, testigos y a Policías actuantes. Trabaja Comisaria Especializada en Violencia Domestica y Genero.