Hurto en patio y en interior de vehículo

Un masculino mayor de edad, denuncio que a la hora 04:05 de ayer , se encontraba durmiendo en su domicilio de Avenida Feliciano Viera al 800 y al escuchar ruidos, sale a verificar, divisando a un desconocido hurtando una bolsa de portland del fondo del patio de una finca, y también desde el interior de su camioneta Toyota Hilux, dos mochilas conteniendo una de ella una computadora y la otra ropas varias de trabajos, agregando el denunciante que el vehículo se encontraba sin las trancas correspondientes, por lo cual no hubo daños en el mismo. Trabaja Dirección de Investigaciones.

Dos hombres detenidos en diferentes hechos

Siendo la hora 20:40 del domingo , personal destinado al PADO, desde Avenida Benito Solari y calle Cuareim, procedió a la detención de un masculino mayor de edad, donde al ser identificado entra en desacato con los efectivos. Puesto el hecho en conocimiento a Fiscalía dispuso: que el detenido continué en calidad de tal y se le labre acta de acuerdo al artículo 61 del C.P.P., actas a policías aprehensores.

Por otra parte desde calles Bella Unión y Brasil, próximo a la hora 03:00 de ayer , una persona mayor de edad denuncio que momentos antes al escuchar ruidos en el frente del domicilio, sale a verificar, divisando a tres desconocidos hurtando una columna del ornato público, los cuales también habrían efectuado daños en reja de una casa lindera, donde al percatarse de su presencia, dos de ellos se dan rápidamente a la fuga, quedando en el lugar uno de ellos, quien es retenido. Puesto el hecho en conocimiento a Fiscalía dispuso: detención del masculino, se le labre acta de acuerdo al artículo 61 del C.P.P., actas a policías aprehensores y a testigos

PROBLEMA FAMILIAR

Mediante llamado al Servicio de Emergencias 9-1-1, a la hora 20:40 de ayer, se toma conocimiento que en una finca ubicada en calle Martín Elizaincín próximo a Avenida Manuel Oribe, habría un problema familiar. Rápidamente personal Policial se hace presente en el lugar entrevistándose con un masculino quien manifiesta, que momentos antes arribo a su domicilio su hijo mayor de edad, en estado de ebriedad, totalmente desacatado y agresivo, manteniendo una discusión con este, donde toma un cuchillo aduciendo que si los efectivos presentes ingresan a la finca se quitaría la vida, agregando el propietario que en el interior de la casa no habría más personas, pero que su hijo no desiste de su actitud. De inmediato se activa el protocolo dispuesto a tal causa rodeando la manzana, solicitando apoyo y realizando las comunicaciones pertinentes. Consultado a Fiscal de turno el cual dispone: que se trate por todos los medios posibles mediar con el masculino para evitar que se lesione o que lesione a terceros.

Próximo a la hora 22:20 personal perteneciente a la Unidad Táctica de Negociadores de la Dirección Nacional Guardia Republicana intervine ante tal situación limite donde su rol fue clave logrando que el hombre desistiera de sus intensiones, trasladándolo a urgencias del Hospital Regional Salto para su asistencia.

No hubo personas lesionados, ni tampoco daños en el interior del domicilio. Se continua trabajando.

RAPIÑA A TRANSEÚNTE

Un masculino mayor de edad, denuncio que próximo a la hora 01:40 de ayer , en circunstancias que caminaba por Avenida Juan Harriague de Este a Oeste y al llegar a la intersección con calle 18 de Julio, se le apersona dos desconocidos, quienes mediante agresiones físicas le hurtan su celular marca Motorola, dándose ambos a la fuga hacia el interior del Parque Harriague. Investiga Dirección de Investigaciones.

Hurto de moto

En calle 25 de Mayo y Andrés Latorre, una persona mayor de edad denuncio que dejo su moto Yumbo Max 110cc, nueva de dos días de uso, al costado de su casa con traba de fabrica y candado próximo a la hora 02:30’ de ayer lunes y a la hora 07:00’ al levantarse constata que la misma no estaba. Se trabaja.-