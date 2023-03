. Hurto en cooperativa de viviendas y detenidos.

A la hora 09:30 de ayer una usuaria se comunico al servicio de emergencia 9-1-1, manifestando que desde su vivienda ubicada en una Cooperativa en calle Magallanes al 3100 le habían hurtado 10 bolsas de Portland, aportando descripción de los autores. Inmediatamente se intensifica las recorridas y en intersección de calle 10 y 5 de Barrio La Amarilla, personal P.A.D.O ubica a tres masculinos mayores de edad llevando un carro de mano con 10 bolsas de Portland. Puesto en conocimiento al Sr. Fiscal de Turno dispuso “conducción de los masculinos a Investigaciones, acta por Art. 61 del CPP, acta a denunciantes y testigos, relevamiento del celular de los testigos que habrían filmado el hecho y se realice registro fotográfico del lugar del hecho”. Trabaja Dirección de Investigaciones.

Detenido a raíz de requisitoria pendiente.

Próximo a la hora 01:20’ de hoy, personal de la Guardia Republicana identifica en intersección de calles Costanera Sur y Oporto, a un masculino mayor de edad el cual se encuentra requerido por la Comisaria Especializada en Violencia Domestica y Genero, siendo este detenido, quedando a disposición de dicha Unidad. Se trabaja.

Problema familiar y detenido.

A la hora 02:00’ personal P.A.D.O concurre a calle Miguel Barreiro esquina Balta Vargas, por un problema familiar. Una vez en el lugar proceden a la detención de un masculino mayor de edad, el cual ya tiene denuncia por parte de su pareja por agresiones verbales y física, la femenina es trasladada a la Comisaria Especializada en Violencia Domestica y Género para ampliar la denuncia. Se continúa trabajando.

Problema familiar, incautación de arma de fuego y detenido.

A la hora 06:15’ personal P.A.D.O concurre a calle Ituzaingo al 1400, por un problema familiar, donde un masculino estaría amenazando a su pareja con un arma de fuego. Una vez en el lugar proceden a la detención del mismo, entrevistada la femenina manifestó que mantuvieron una discusión por temas de celos, ambos se encuentran en estado de ebriedad, en cuanto al arma de fuego el masculino la habría dejado en la casa de sus padres que queda lindero a su finca, se concurre hasta el lugar donde se procede a la incautación de un rifle calibre 22 con 5 municiones sin detonar. Informado el Sr. Fiscal de Turno dispuso “notificación de la femenina para la Comisaria Especializada en Violencia Domestica y Genero cuando recupere su estado de lucidez, conducción del masculino a sede policial y posterior cuando recupere su estado de lucidez acta por artículo 61 del CPP e incautación del arma”. Se trabaja.-

Pescador se accidentó con su cuchillo

A la hora 06:35’, personal de Prefectura traslada desde las Costas del Rio Uruguay, próximo a intersección de Avda. Pascual Harriague y Costanera Sur, a un pescador que cayó desde su propia altura, lesionándose levemente con un cuchillo que llevaba en la cintura en la zona abdominal, a emergencia del Hospital Salto, el que visto por el médico de guardia diagnostico “herida corto punzante superficial”.

Incendio en finca con pérdidas totales

A la hora 07:05’, personal Policial y Bomberos concurren a Diagonal Lazareto al 1500 por un incendio en finca; una vez en el lugar logran extinguir el foco ígneo, pero las pérdidas fueron totales, no hubieron personas lesionadas. Se trabaja.-

Autora penalmente responsable de un delito de hurto

Próximo a la hora 01:00 de ayer se presento en Comisaria Seccional Tercera una persona denunciando que, momentos antes se encontraba en la Plaza de Salto Nuevo Sur dejando su moto marca Baccio modelo P 110 c.c., color roja, chapa matricula de este Departamento, estacionada con la llave de contacto puesta ya que la misma estaba a una corta distancia en un banco sentada y una femenina conocida de la zona la que pasaba por el lugar de manera imprevista se sube al birrodado, lo enciende y se retira del lugar y esta seguidamente al llegar a la intersección de las calles 4 y Florencio Sánchez detiene su marcha subiendo a un masculino, dándose ambos a la fuga. Ante la premura del caso de inmediato personal de dicha Dependencia realiza las comunicaciones pertinentes donde efectivos de la Dirección de Investigaciones que se encontraban efectuando patrullaje preventivo en las inmediaciones y suponiendo de la posible autora del hecho procede a realizar intensas recorridas en el interior del barrio Horacio Quiroga logrando ubicar e identificar en una construcción que se encuentra en estado de abandono, sin aberturas y sin moradores en calle 10 y Pasaje F, a dos personas mayor y menor de edad respectivamente con las mismas características aportadas por la damnificada los cuales al ser consultados por el vehículo recientemente denunciado como hurtado, hacen saber de forma voluntaria que el mismo se encuentra escondida en el fondo de la finca. Se informó a Fiscalía quien dispuso: detención de la femenina mayor y labrarle acta acuerdo al Artículo Nº 61 del C.P.P., al masculino menores trámites de rigor y labrarle acta en presencia de un mayor responsable posterior entrega, actas a la víctima y Policías actuantes.

Una vez finalizadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Tumo de Salto se dispuso a condena de T.V.F.M de 18 años de edad como autora penalmente responsable de un delito de hurto a la pena de cinco (5) meses de prisión, sin perjuicio de su re liquidación, con descuento del tiempo de privación de libertad que hubiere sufrido.-

Herido de arma blanca.

A la hora 16:15’ de ayer, ingreso a la Emergencia del Hospital Salto, una persona mayor de edad herido de arma blanca, quien manifestó que mantuvo una discusión con un masculino y este lo hiere con un cuchillo, visto por el médico de guardia diagnostico “herida cortante de aproximadamente siete centímetros sin penetración en zona flanco izquierdo”, no desea realizar denuncia ni tramite alguno con la Policía. Inmediatamente personal P.A.D.O concurre al lugar del hecho en calle Andrés Latorre al 1100, donde es ubicado el autor, de acuerdo a información recabada este mantuvo una discusión con el herido por motivos de que se encontraba ingiriendo bebidas alcoholizas en el frente de su casa y no quería retirarse. Informado de los hechos el Sr. Fiscal de Turno dispuso “Se da por enterado de que las partes no quieren tramites, permanezca en la órbita policial”.

Informe oficial sobre el siniestro de transito en la cabecera del puente Dayman

A la hora 20:00’ del sábado, personal Policial concurre a la cabecera del puente Dayman, Departamento de Paysandú, por un siniestro de transito. Una vez en el lugar de acuerdo a información recabada un masculino mayor de edad, acudió a ayudar a su hija a la cual se le había estancando su camioneta marca Chevrolet S10 en una zanja, al empujarla para que esta salga, su hija acelera tomando tracción la misma, quedando atrapado el masculino debajo de la camioneta. Al lugar concurrió Unidad EMI, visto el mismo por el médico a cargo diagnostico “politraumatizado, trasladado al CAM”. Trabajo en el lugar personal de G.R.T, Bomberos, Caminera y personal de Seccional Séptima de Paysandú.-

. Detenidos e incautación de sustancia compatible con pasta base.

A la hora 20:50’ del sábado, en intersección de calles Cuareim y Solari, personal P.A.D.O identifica a tres masculinos mayores de edad, todos con antecedentes penales, una vez realizada las revistas a estos se le localiza 15 envoltorios con sustancia compatible con pasta base de cocaína y dinero en efectivo de baja denominación. Puesto en conocimiento al Sr. Fiscal de Turno dispuso “detención de los tres masculinos, trámites de rigor y se le labre acta por Art. 61 del C.P.P en la Brigada Departamental de Narcóticos”. Se trabaja.

Detenido.

A la hora 22:10’ del sábado en calle Zorrilla de San Martín al 400, personal Policial identifica a un masculino mayor de edad, el cual transportaba una bolsa con objetos varios, dentro de ellos prendas de vestir con etiquetas, argumentando que las había localizado en una volqueta. Informado el Sr. Fiscal de Turno dispuso “incautación de los objetos, conducción del masculino, acta por Art. 61 del C.P.P y se le permita retirar”. Trabaja Dirección de Investigaciones.

Hurto en depósito de Cancha de Baby Futbol.

En una cancha de Baby Futbol, ubicada en calle Juan Etcheverry al 1600, a la hora 23:25’ el presidente denuncio que mediante daños en el depósito le hurtaron una mesa de PVC y 15 metros de cable gris. Trabaja Investigaciones.-

