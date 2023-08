Hurto en comercio de dinero de la caja registradora

Próximo a la hora 08:15 de ayer personal policial concurre a la intersección de Avenida Apolon de Mirbeck y calle Grito de Asencio por hurto consumado en local comercial, en el lugar se entrevisto con un masculino mayor de edad quien manifestó que constato el daño de una reja, una ventana del local, el hurto de mercaderías varias y la suma de $U10.000 (diez mil pesos uruguayos) que se encontraba en la caja registradora; el lugar cuenta con cámaras de seguridad. Se trabaja.

Daños a ómnibus de linea urbana de la intendencia de salto.

A la hora 12:30 de ayer , se comunica la conductora del ómnibus de la linea urbana de la Intendencia de Salto dando cuenta que en la intersección de calle Juan Antonio Lavalleja y calle 4, de barrio Salto Nuevo Sur un grupo de personas habían arrojados piedra hacia el vehículo causando daños en un vidrio, no resultaron lesionados los pasajeros ni la usuaria. Debido a los pasajeros continuaría el recorrido concurriendo a posterior a Seccional Policial para tramites de su deseo. Se trabaja.

se hizo pasar por un cobrador de una financiera

Próximo a la hora 15:50 de ayer , personal de Programa de Alta Dedicación Operativa (P.A.D.O) concurre a calle Treinta y Tres Orientales a la altura del 1600 por estafa, en el lugar se entrevisto con una femenina mayor de edad quien manifestó que concurrió a su domicilio un masculino alegando ser cobrador de una Institución Financiera de la ciudad de Salto y que se encontraba cobrando una cuota de un crédito. La usuaria le abona la suma de $U4.265 (cuatro mil doscientos sesenta y cinco pesos uruguayos) de la cuota y cuando se retira el masculino llama a la empresa debido a que le pareció extraño que no era el cobrador habitual, donde le manifiestan que no se había enviado el cobrador aún. Se trabaja.

Detenidos en el día de ayer

Invernizzi y Uruguay

A la hora 00:55 de ayer solicitaron la presencia Policial en calles A. Invernizzi y Uruguay en el cual hacen saber que, el cuida coches del lugar estaría generando desorden y molestando a los presentes. Al concurrir a intersección en mención personal Policial perteneciente al PADO dialogan con una femenina mayor de edad quien indica que el cuidador de los vehículos se encuentra practicando mendicidad abusiva y exigiendo dinero a las personas. Se procede a la identificación y detención del masculino señalado de 47 años de edad. Ante tal situación se informo a Fiscalía quien dispuso: que el detenido continué en calidad de tal y labrarle acta de acuerdo al Artículo Nº 61 del C.P.P., y relevamiento de cámaras de video-vigilancias, actas a denunciante, testigos si los hubiere y funcionarios actuantes.

Pueblo Las Flores, Colonia Lavalleja

Próximo a la hora 16:40 de ayer solicitaron la presencia Policial en un almacén de Pueblo Las Flores, Colonia Lavalleja, por persona en aparente estado de ebriedad generando desorden en el lugar. Al concurrir a mencionada ubicación personal Policial proceden a la identificación del masculino denunciado de 40 años de edad. Ante tal situación se informo a Fiscalía quien dispuso: detención de la persona y una vez recupere su estado de lucidez labrarle acta de acuerdo al Artículo Nº 61 del C.P.P., actas a todas las partes, testigos si los hubiere y funcionarios actuantes. Se trabaja.

Hurtos en casas de familias

Dr. Soca a la altura del 1500

A la hora 16:30 de ayer personal policial concurren a calle Dr. Soca a la altura del 1500 por hurto consumado, en el lugar se entrevisto con una femenina mayor de edad quien manifestó que momentos antes concurrió a su domicilio un masculino solicitando un vaso de agua y si le permitía ir al baño; cuando la usuaria regresa con el vaso de agua el masculino no se encontraba, constatando el hurto de su monedero el cual contenía la suma de $U5.000 (cinco mil pesos uruguayos). Se trabaja.

Candelaria Areta de Amorin a la altura del 3000

A la hora 17:30 de ayer solicitaron la presencia Policial en calle Candelaria Areta de Amorin a la altura del 3000 por un hurto consumado. Al concurrir a menciona ubicación, se dialoga con una femenina mayor de edad quien manifiesta que, dos desconocidos habrían ingresado a la casa por una ventana la que no cuenta con seguridad, hurtando un TV no recordando pulgadas ni tampoco marca, agregando que su marido salio detrás de los autores pero no logro alcanzarlos. Trabaja Dirección de Investigaci

Matilde Albisu a la altura del 1000

A la hora 17:30 de ayer solicitaron la presencia Policial en calle Matilde Albisu a la altura del 1000 por un hurto consumado. Al concurrir a menciona dirección, se dialoga con una femenina mayor de edad quien manifiesta que, vive en el mismo predio del domicilio de su Padre pero en una pieza aparte, hace una semana que no se encuentra allí, donde al regresar próximo a la hora 17:00 constato la faltante de ropas varias, calzados varios, dos espejos, producto de maquillajes, sábanas de una plaza, secador de pelo de color negro marca Gama, agregando que aparentemente el hecho fue mediante forzamiento de una ventana. Trabaja Dirección de Investigaciones.