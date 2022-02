Siendo las 15:50 de ayer miércoles desde calle José Pedro Varela al 2100, concurre personal policial por hurto en comercio. En el lugar se entrevista a un masculino mayor de edad, quien manifestó que un masculino ingresó por la ventana y le hurtó la recaudación de siete mil pesos uruguayos. Agrega que posee cámaras. Se realizaron amplias recorridas en la zona.

CONDENAN A SUJETO COMO AUTOR RESPONSABLE DE CINCO DELITOS DE HURTO, CUATRO DE ELLOS

ESPECIALMENTE

AGRAVADOS

Hecho ocurrido.

Siendo las 15:25, del día 14 de febrero, personal del PADO, en momentos que realizaban recorridas preventivas e identificaciones aleatorias, consultan por un masculino mayor de edad. Compulsado el Sistema de Gestión de Seguridad Pública el mismo posee requisitoria pendiente. Consultado Fiscal de Turno dispuso: “acta a los Policías Actuantes, detención del masculino; se le tome declaraciones según el Art. 61, se lo vuelva a enterar”. Personal de Dirección de Investigaciones en coordinación con el Fiscal de Turno, se abocaron a la recolección de datos y elementos solicitados por la Justicia.

CULMINADAS LAS

ACTUACIONES

En el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Cuarto Turno de Salto, libra el presente a los efectos de comunicar que por Sentencia del día de la fecha (ayer) se condenó: W.A.F.P., como autor responsable de cinco delitos de hurto, cuatro de ellos especialmente agravados, uno de los cuales es en grado de tentativa y dos en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de violación de domicilio, un delito de apropiación indebida y un delito de receptación, en reiteración real a la pena de 18 (dieciocho) meses de prisión efectiva, con descuento de la preventiva sufrida, siendo de su cargo el pago al Estado de los gastos de alimentación, vestido y alojamiento conforme a lo dispuesto por el Art. 105 lit. e) del Código Penal.

Aclarando así varios hechos delictivos cometidos por dicha persona.

MASCULINO HERIDO

DE ARMA BLANCA

Próximo a la hora 07:20 de ayer desde calle República Italiana y Avda. Paraguay solicitan la presencia policial por una riña. En el lugar se entrevista a un masculino mayor de edad quien manifestó que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en zona de Costanera Sur y en un momento se le apersona un masculino a quien no conoce y le produce un corte en el brazo, al llegar a la dirección arriba citada pide que llaman al Servicio de Emergencia, agrega que no radicará denuncia. Concurre Emergencia UCMS donde el médico diagnostica: “herido de arma blanca en brazo izquierdo, traslado a Hospital Regional Salto”. Personal policial retorna al lugar de los hechos, visualizando cámaras de vigilancia donde el masculino en marras no estaría ajeno a los hechos. Puesto en conocimiento a Fiscalía dispuso: “Policía científica documente las prendas y el lugar del hecho, negativo detención, ni custodia para el indagado ya que estaría debidamente identificado, actas bajo el Articulo Nro. 61 del C.P.P. a los policías actuantes, se la mantenga enterado de la evolución del masculino”. Se trabaja.

DETENIDO POR

PROBLEMA FAMILIAR

Desde Avda Reyles al 1000 siendo las 16:00 horas de ayer concurre personal policial por llamado al Servicio 9.1.1. por problema familiar. En el lugar se entrevista a una femenina mayor de edad, quien radica denuncia, manifestando que su pareja se encontraba alcoholizado, dañando varios objetos en el cuarto y arrojando agua caliente y yerba en el piso. Consultada la Jueza de Familia dispuso: “detención del masculino por medida de seguridad. Traslado por otra parte a la femenina a Comisaria Especializada en Violencia Doméstica y Género”. Se trabaja.

PERSONAS EXTRAÑAS EN PREDIO DE CENTRAL

HORTICOLA Y DISPARO DE ARMA DE FUEGO

Se recibió un llamado en el servicio de emergencia 9-1-1, próximo a la hora 02:05 de ayer , solicitando la presencia Policial en Ruta Nacional Nº 3 y Avenida Manuel Oribe, donde usuario manifiesta que hace instantes habrían ingresado desconocidos al predio privado. Una vez en lugar es entrevistado el sereno quien se desempeña como guardia de seguridad con arma de una empresa de seguridad privada quien manifiesta que habrían ingresado personas extrañas a la central horticola, realizando un disparo de arma de fuego intimidatorio con las respectivas medidas de seguridad. Concurrió personal del Departamento de Policía Científica. Puesto el hecho en conocimiento a Fiscalía dispuso: relevamiento, Incautación de arma y municiones, búsqueda de pólvora previo consentimiento del masculino. Se lo indague en actas bajo el Articulo Nro. 61 del C.P.P., previa lectura de sus Derechos, actas a Policías actuantes, que el supervisor de la empresa acredite documentación habilitante del arma y guía. Se trabaja.

DETENCIÓN DE MASCULINO

En el día de ayer a la hora 01:10, en circunstancia que personal del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.) se encontraban realizando recorridas, proceden a identificar en zona de barrio Nuevo Uruguay, a una moto Vince Super 110 c.c., matricula de Paysandú, con dos ocupantes, una femenina y un masculino mayores de edad, donde este ultimo comienza con agravios a los efectivos Policiales, siendo detenido. Puesto el hecho en conocimiento a Fiscalía dispuso: que la persona continué en calidad de tal y tramites de rigor con el mismo, incautación del birrodado y actas a Policías actuantes. Se trabaja.

SINIESTRO DE TRANSITO

Hoy a la hora 03:45, se suscito un siniestro de transito, en el cual un masculino mayor de edad en circunstancias que conducía la moto Vital VX 110 c.c., por Avenida Manuel Oribe con dirección Este corriente Sur, y al intentar esquivar el badén próximo a la entrada del barrio Uruguay, pierde el dominio del birrodado, impactando seguidamente contra una columna del ornato publico existente en el lugar, resultando lesionado. Concurrió personal del Departamento de Policía Científica y ambulancia de UCMS, donde el Medico a cargo asiste y traslada al conductor del birrodado a urgencias del CAM con diagnostico primario “Poli traumatizado, posible fractura de miembro inferior izquierdo”. Se hizo cargo del hechoBrigada Departamental de Policía de Transito.

MASCULINO LESIONADO

Próximo a la hora 04:00 de hoy, ingreso a urgencias del Hospital Regional Salto para su asistencia medica, un masculino mayor de edad, acompañado de su Madre, herido de arma blanca, el mismo fue visto por Profesional de la Salud quien le diagnostica “Paciente presenta herida de arma blanca enHemitórax izquierdo”. Personal Policial concurre a mencionado Nosocomio Local para saber más detalles de lo sucedido. Puesto el hecho en conocimiento a Fiscalía dispuso: actas a Madre, victima y Policías actuantes, tratar de ubicar al autor del hecho y se lo indague en actas bajo el Articulo Nro. 61 del C.P.P.

ARREBATO EN VÍA PÚBLICA

A a la hora 05:00 de hoy, un masculino mayor de edad, manifiesta que en circunstancias que se disponía a estacionar su vehículo frente al domicilio de calle Francisco Acuña de Figueroa próximo a calle Ramírez, se le acerca una femenina quien se apoya sobre la ventanilla del lado del conductor y de manera imprevista le arrebata un celular marca Xiaomi, dándose a la fuga, agregando la victima que no resulto lesionada por lo sucedido. Trabaja Personal Dirección de Investigaciones.