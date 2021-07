Hurgar, pero no ahora

Gobernar es para nosotros acertar y errar. Lo más importante, al menos desde nuestro punto de vista es hacerlo siempre con honestidad y transparencia, porque hoy más que nunca existen cambios y variantes drásticas y repentinas de las situaciones.

Quienes se rasgan las vestiduras condenando desde la oposición o revisando las cosas que hicieron sus antecesores, haciendo hincapié en lo que se hizo desafortunadamente o con un costo superior al que se proyecto, debieran tener muchísimo cuidado.

Que no se vuelva escupir para arriba, porque puede caérseles encimas. No con esto pretendemos esconder u ocultarlo que se hizo desafortunadamente. Lo que pretendemos decir es que una cosa es que se haya errado en la evaluación de algún proyecto y otra muy diferente es que se usen dineros públicos para apadrinar o beneficiar directamente a amigos o correligionarios por el simple hecho de hacerlo, a sabiendas que dicho proyecto resulte inviable.

Todo nace en la capacidad de quien dirige o gobierna. Una cosa es tratar de captar inversiones, para ofrecer trabajo y sortearlo entre todos los uruguayos que se interesen en él y otra muy diferente es ponerlo en práctica para beneficiar directa o indirectamente a los “amigotes”.

Es probable quien se equivoque en una proyección o quien confié en llevarlo a cabo aún a riesgo de saber que existen un alto riesgo, pero se lo hace con honestidad y transparencia, consiga la aprobación de la ciudanía y otra muy diferente llevarlo a la práctica a pesar de saber que no es viable, porque en este caso seguramente será muy difícil convencer de la justicia del caso.

No con esto estamos diciendo que nos molesten las investigadoras. Todo lo contrario siempre hemos sostenido en estas columnas que nos parece que es lo que corresponde y ojala se lo hiciera siempre y en todos los casos, pero dando todas las garantías que corresponden y no tratando de arrimar agua para su molino, como lamentablemente estamos cansados de observar.

En estos momentos en que el máximo esfuerzo debiera abocarse a tratar de superar la pandemia, entendemos que resulta imperdonable distraer tiempo y recursos a estos efectos. Conste que no nos molesta que se lo politice, porque al fin y al cabo todo lo que hace el hombre tiene en el fondo un interés político. Sobre todo quienes están en esta actividad antes de gestionar algo o de mover un dedo se piensa a quien favorece y a quien perjudica.

Sencillamente entendemos que hoy no es oportuno, salvo que se tenga debidamente probado que ha habido delito.

A.R.D