Hoy: versos de Paulo Díaz, «El Soñador»

POR JORGE PIGNATARO

Ha escrito y escribe muchísimo, aunque es muy poco lo que ha pasado a letra de molde. Hablamos de Paulo Díaz, hombre del ámbito rural de nuestro departamento (Km. 13 y 1/2 de la Ruta 31). Nació en Salto el 10 de setiembre de 1943. Ha compuesto chamamés, sambas e infinidad de payadas, textos que firma como «El Soñador». Aquí una breve muestra de sus creaciones:

A VÍCTOR LIMA

(2019, a 50 años de su muerte)

Partió hace cincuenta años

y aunque no lo he conocido

en estos versos me inspiro

porque deseo elogiarlo

como quisiera imitarlo

al escribir estos versos

pero a pesar del esfuerzo

comprendo y me remito

me siento tan pequeñito

frente a tan gran universo.

Víctor Lima, vos te fuiste

aquella tarde penosa

pero quedaron tus glosas

que hoy todo el mundo repite

tanto y tanto le diste

a la cultura oriental

pero quiero destacar

hay algo que más resalto

es tu gran «Adiós a Salto»

que todos saben cantar.

De tus obras recibidas

también referencia hago

a la obra «A mi pago»

señalando tu partida

en tus portátil guaridas

camino de soñador

fuiste sembrando el amor

en cada canciones tuyas

es justo te retribuya

aunque no soy payador.

Yo también soñé un día

aquí en mi tierra salteña

sembrar en huertas pequeñas

semillas de mis poesías

pero no quiso la vida

le puso traba a mis pasos

pero a pesar del fracaso

sigo soñando y sonriendo

y algunos versos escribiendo

para brindarte en abrazos.

Cuántos caminos anduviste

mientras te dieron tus pasos

pero te cubrió el ocaso

en el suelo que naciste

dejaste a un pueblo triste

con sus miradas al cielo

empapados los pañuelos

en forma de despedida

pido a Dios que te bendiga

y te guarde en mis recuerdos.

CANOA DE SUEÑOS

(Canción litoraleña)

Soy agua de arroyo manso

que suave avanzo al Uruguay

espuma que en el remanso

siempre se queda a descansar

y luego sigo mi curso

pues mucho hay por andar.

Lejana está la esperanza

adonde quiero llegar.

En mi canoa de sueños

pongo mi empeño para arribar

soy un soñador salteño

vivo de sueños y nada más

por eso mi canto rema

rema mi canto y avanza más.

Qué lindo sería si un día

todo este sueño sea realidad.

Hay una isla muy bella

allá a lo lejos ella se ve

tengo que llegar a ella

a fuerza de remo lo lograré

y si no dieran mis fuerzas

sé que en el agua me moriré

para volver en las olas

buscando lo que soñé.

HOMENAJE A SU MEMORIA

(Al domador Coto Correa)

La Tradición hoy de duelo

porque perdió a un compañero

partió el Coto Montero

a jinetear en el cielo

dejó acá más de un pañuelo

empapado en pleno llanto

de quienes lo apreciamos tanto

por su valor y su hombría

solo Dios y él sabían

de su angustia y su quebranto.

¿Por qué nos vino a dejar?

en su más pleno apogeo

será que allá en el cielo

precisaban auxiliar

en el arte de jinetear

por más que los años pasen

ha de seguir dando clase

a gurises como él

que entre el ganar y el perder

vayan formando su base.

Aquel gurí que tenía

origen de ladrillero

pero que fue un gran camero

todo el mundo lo sabía

el que a «Jesús María»

llegó con su frente en alto

a representar a Salto

con su más digna humildad

y a pesar de su corta edad

dejó los prestigios en alto.

«La Patria Gaucha» lo vio

golpearse entre los buenos

ya que un primer premio

en el abierto ganó

el Prado también recibió

a su juvenil presencia

por eso es que uno piensa

donde se suelten baguales

estarán sus credenciales

presente en cada conciencia.

El «Valentín Aparcero»

ya no lo tendrá presente

pero estará en la mente

de todos sus compañeros

los que juntos compartieron

jornadas muy parecidas

el que se jugó la vida

en lomos de reservados

dejó un camino trazado

para que su hermano siga.