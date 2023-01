HOY: Un poco de historia

(En esta primera entrega de esta nueva sección que EL PUEBLO ofrecerá a sus lectores sábado a sábado, se pretende realizar un repaso muy general, sin demasiado detenimiento y profundidad en puntos específicos de la rica historia del Carnaval en Salto. Luego sí, ya a partir del próximo sábado la protagonista será una murga diferente cada semana, de las de antes, de las de ahora, de las de siempre…Todas tienen algo que contar, por lo que será de alguna manera «reconstruir con tantas astillas dispersas, el espejo roto de la memoria», al decir de García Márquez. Es nuestro principal deseo que la nueva sección sea de su agrado, que la disfruten).

Por Jorge Pignataro

UN POCO DE HISTORIA

No pocos veteranos consultados por este diario recuerdan que allá por finales de los años 40 y comienzos de los 50, el Marqués del Carnaval era Carlos Amaro, de quien Víctor H. Carballo (que en alguna oportunidad aportó información sobre el tema a EL PUEBLO, acota que era «carrero de la parada de Zapatería Iurato, en Treinta y Tres y Uruguay». Así también, Carballo recuerda como protagonista de antiguos carnavales al conjunto musical Los Pierrot, que «contaba con músicos de primera, eran todos estudiantes de varias cátedras, casi todos eran del centro de la ciudad. Quien componía la letra y la música era el Dr. Grunin Herrera».

Si de comparsas hablamos, hay que mencionar que desde el Cerro salía «Juventud Unida», una comparsa grande, con muchos participantes y muy vistoso vestuario, además de una música y animación de primer nivel. Algunos de sus integrantes fueron Elbio Texeira (popularmente conocido como «el Rengo»), Felipe Castro y «Morocho» Blardoni. En tanto desde el otro lado de la ciudad, barrio Cien Manzanas, salía «Unión Conserva», comparsa cuyos integrantes, como todavía algunos recuerdan, desfilaban de pantalón blanco y blusa celeste, y en la cintura faja con adornos dorados.

Hablemos de murgas. Hay unos cuantos salteños, que, aunque sea solo de nombre, recuerdan a la murga «Andá que te cure Lola», a la que muchos solo decían «La Lola». Nicolás «Yaca» Bonelli, que fue uno de los primeros de sus participantes (salió por primera vez en el año 1946), recuerda que ensayaban en el almacén El Tronco, donde también funcionaba la Liga Barrial, en Amorim y Belén. Otros murguistas de «La Lola» eran «Tero» Silva, Napoleón Muguerza (director), los hermanos Sánchez (uno de ellos era el letrista), Santiago y Eduardo Benítez…Fue una murga que supo obtener varios premios.

Vamos con otras murgas…

«Echale trigo a la Ganza», salía de Arerunguá y Cuareim, barrio Cien Manzanas, y su director fue Antonio Silveira. Otra fue «Aguarda el Toro Meregildo», que salía desde el barrio Progreso. Esta última, más o menos con los mismos integrantes y luego de un paréntesis, vuelve a salir posteriormente, pero con el nombre «Es grande y no va a la escuela».

«Los Linyeras», era una murga del Cerro y entre sus integrantes figuraban, entre varios otros, «Madrecita» Nan y su hermano (profesor; director de la murga), el «Tartamudo» Fioritti, Mancueva, Francisco Blardoni… Sobre «Los linyeras» acota Víctor Carballo: «Contaban con muy buenos músicos, llevaban un bastón que no era más que un palo viejo y una bolsa con ropa vieja. Con la característica canción de Antonio Tormo caminaban hamacándose al unísono. Era de erizarse al verlos, algunos llevaban atados de yuyos. Actuaron en el Teatro Larrañaga, con una gran actuación al entregarle un linyera viejo el morral a un linyera joven. Ese año ganaron el primer premio. También actuaron en Concordia y por una fechoría de uno de sus integrantes, quedaron presos».

Desde el Club Ferrocarril salió una murga de nombre «Los locos del Cuarto Piso»; desde barrio Almagro «Los Pierrots» (con Dardo Miños y el «Rengo» Bentancour, entre otros); desde Progreso «Los locos de la Cachetada»; desde la zona del cuartel «Araca La Cana» y otra de la misma zona fue «Qué hacemos con la hinchazón», en este caso, una murga formada por militares llegados de Tacuarembó. También de barrio Progreso hay que apuntar a «La Milonguera» y a «Los Nuevos Candomberos». En tanto «Los Amantes del Tinto» fue una murga que salía de Sarandí y Acuña de Figueroa («todos llevaban canastos de mimbre en la cabeza y el director era Polito», afirma Carballo).

Pero hay más…Posteriormente, desde la zona conocida como La Cachimba salen «Los Nueve Peloduros», con Luis Núñez y «Toto» Núñez como referentes, su vestimenta era pantalón blanco y camiseta de River Plate (club donde ensayaban) y «Don Fulgencio y su Embajada».

En el año 1950 la mayoría de los integrantes de «Andá que te cure Lola» vuelven a salir, pero esta vez salen con el nombre de «Los Locos Revacunados». Era la época de la viruela, lo que explica el nombre, que utilizan hasta el año 1954. Un año después salieron con el nombre de «Escuela Desordenada» y «allí se termina la historia de La Lola», ha rememorado Nicolás Bonelli.

Desde el año 1966 sale la murga «Los Charoles» Se mantiene por 35 años, gana 11 primeros premios y sale cuarta en el festival de murgas en Paysandú. El director fue siempre el Sr. Justino «Rengo» Jaime, fallecido hace pocos años y al que muchos recuerdan en sus últimos años como cuidador de motos en Florencio Sánchez casi Uruguay. El redoblante estaba a cargo de Luis Cardozo y el bombo de «Coco» Rodríguez.

Saltemos algunos años…Otra murga del barrio Cien Manzanas fue «La Langosta», con los hermanos Amaro, a quienes no pocos salteños recuerdan por su trabajo como porteros de la Intendencia. Desde el barrio Lazareto asoma la murga «Pelala Que Está Madura», en la que algunos memoriosos recuerdan que salía en monopatín Walter «Negro» Varela. El mismo Varela participó después de una nueva murga: «Colifato y su Embajada», nacida en el barrio Progreso.

No olvidemos que Salto supo tener también alguna murga de menores, como «El Pelotón», que salía de Cien Manzanas.

Y luego se podría mencionar a varias murgas de una historia más reciente: «Los Presidiarios», «La Coqueta», «Diabla Compañera», «Uno más Uno», «Cortita y al Pie», «Vale 4», «Regalada pa la Foto», «Falta la Papa», «Punto y Coma», «Jaque Mate», «Uno Más Uno», «Los Graduados del Codicen», «La Clarinada», «Murga Che», «Imperio Block Norte», «La Nueva», «La Parentela», y tantas más. Directores emblemáticos tampoco faltan: «Mulato» Alves, Yony Rodríguez, Ruben Milán, Ruben «Papino» Ciocca, Demócrito «Peluco» Silva, Alberto «Negro» Chiriff…

Va de suyo que hay mucho material para próximos sábados. ¡Hasta la semana que viene!

(Fotos: gentileza de Museo Itinerante)