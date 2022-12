Es entrenador de arqueros. Apasionado de ese rol. Pero lo cierto es que LUIS LIMA, no dejó de apuntalar su propio desarrollo como hombre de fútbol que es. No por nada el año pasado terminó siendo el Director Técnico de Salto Fútbol, tras el prematuro final de ciclo de Joaquín Burutarán. Pero ahora de última, la buena nueva para Luis. Que él no deje de contarlo, mientras la valoración desde EL PUEBLO bien que puede ampliarse a todos quienes HACEN DEL ESTUDIO EN EL ÁREA QUE FUESE, un puente ineludible de crecimiento.

********

«Tres años de estudio ,aprendizaje, crecimiento hoy somos licencia A y vamos por esa licencia Pro. Mucha gente me ha ayudado en este camino: familia ,amigos , docentes que han colaborado de una u otra manera. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento con todos ellos y a no olvidarse que el aprender no ocupa lugar …Lo mejor está por venir …Seguimos …»