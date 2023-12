Hoy se realiza la Prueba de Acreditación de Primaria

Para mayores de 14 años que no terminaron la escuela

Quienes tienen más de 14 años (sin límite) y por los motivos que fuese no han podido terminar la Educación Primaria, tienen a lo largo de cada año tres oportunidades para rendir la Prueba de Acreditación: mayo, agosto y diciembre.

En ella se apunta especialmente a las áreas de Matemática y Lenguaje, así como a cultura general sobre nuestro país.

La prueba se estará cumpliendo hoy jueves, a las 9 d ela mañana en el local de la Escuela N°3. El Mtro. Alfabetizador Jorge Pablo Molina conversó al respecto con EL PUEBLO y aportó la siguiente información:

¿Qué es la prueba de Acreditación de Educación Primaria?: Es una prueba de saberes básicos sobre: lenguaje, matemática, comprensión y producción de textos y cultura general sobre nuestro país.

¿Quiénes pueden darla?: Cualquier persona, a partir de los 14 años, que no haya terminado el ciclo primario. O sea, que no haya terminado la escuela.

¿Por qué dar esta prueba?: Primero, porque está avalada por CONDICEN, dentro de DEJA (Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos). Segundo, porque habilita a seguir cualquier tipo de estudio secundario o técnico.

¿Cuándo es?: Jueves 14 de diciembre. A las 9:00 hrs. en el local de la Escuela N°3, calle Brasil 1043 esquina Viera.

Con visión de futuro, apuntó el docente que “Si no te sientes preparado/a para dar la prueba, no te preocupes. Durante el año hay espacios DEJA, con maestros alfabetizadores, que te ayudarán en la preparación de la misma. Es totalmente gratis y no se necesitan más requisitos, que las ganas de superarse. Te esperamos, tanto para la prueba como en nuestros espacios para prepararte”.