Hoy se estaría habilitando el pasaje vecinal fronterizo por el puente de Salto Grande

La noticia corrió anoche como reguero de pólvora, sobre todo entre los interesados que vienen reclamando desde hace tiempo una flexibilización en el tránsito vecinal fronterizo. EL PUEBLO dialogó con Doris Correa, una de las referentes del Grupo Puente Salto – Concordia, quien no ocultó su alegría pese a ser cauta y recordar que oficialmente no tienen ningún documento del gobierno argentino que efectivamente establezca la reapertura a partir de este martes de los puentes fronterizos entre Uruguay y Argentina.

A la hora de conversar con Correa, aún faltaba un par de horas para la medianoche, momento en que sería seguramente publicado el Boletín Oficial que contendría el Decreto habilitando la apertura de la frontera entre ambos países. De todas maneras, sostiene que extraoficialmente la noticia de la apertura reviste credibilidad pues se trata de una información que está siendo manejada por los principales medios de prensa del vecino país.

CONFIRMACIÓN

EXTRAOFICIAL

«La única información que tenemos –comenzó diciendo Correa a EL PUEBLO- es un calendario y nuevos corredores que fue manejado por un medio argentino que nos hizo llegar y que lo recibieron directamente del área de prensa de Presidencia, o sea que debe ser verdad. De todas formas, nosotros vamos a esperar a que salga a medianoche en el Boletín Oficial».

«Aparentemente la apertura del puente se va a dar, sabemos extraoficialmente también que han citado a la gente de Migraciones del lado argentino, porque acá yo pregunté y aún no sabían nada oficialmente. A la Señora Cónsul también le pregunté y me dijo que algo oficial todavía no tiene nada».

«De manera extraoficial –agregó- está saliendo en todos los medios de prensa argentinos lo mismo que nos ha llegado a nosotros. Así que aparentemente mañana (por hoy) a las ocho de la mañana abren el puente, aunque aún no sabemos con qué protocolo».

«Si abren el puente para que nosotros podamos ir a Concordia por aquí y no dar toda la vuelta, eso sería apenas una parte, pero también nosotros necesitamos que nos den un protocolo especial, porque no podemos pagar el PCR todos los días. Necesitamos ir y venir con frecuencia por los vínculos que tenemos con la otra ciudad. Entonces, necesitamos algo específico que sea diferente a lo que probablemente exijan al turista, no es lo mismo. Cuando te vas de viaje o a hacer compras o cuando tenés que ir a trabajar, no es lo mismo. No es justo que se contemple de la misma manera», concluyó recordando que estarán expectantes a la salida del boletín oficial del gobierno argentino a la medianoche.

INFORMACIÓN DE

PRESIDENCIA ARGENTINA

A continuación, compartimos la información que circula desde Prensa de Presidencia de la Nación Argentina y que fue proporcionada al Grupo Puente Salto – Concordia por medios de comunicación argentinos.

«A partir del 19/10 se eliminan los cupos de ingreso al país.

Ingreso más fácil: Eliminamos la declaración jurada electrónica para Tránsito Vecinal Fronterizo.

Nuevos corredores

seguros de ingreso

al país

Aeropuerto Internacional de Tucumán

Misiones: Centro de Frontera Posadas – Encarnación

Misiones: Bernardo de Irigoyen – Dionisio Cerqueria

Entre Ríos: Centro de Frontera Concordia – Salto

Corredores seguros

al momento

Misiones: Centro de Frontera Iguazú – Foz de Iguazú y el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú.

Mendoza: Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli «El Plumerillo» y Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, paso Horcones.

PBA y CABA: Aeropuertos Internacionales de Ezeiza, Aeroparque y de San Fernando y terminales portuarias de Buquebus y Colonia Express.

Ushuaia: Aeropuerto Internacional «Malvinas Argentinas» y Puerto de Ushuaia. (Abre el día después del anuncio -20/10-)

Jujuy: Paso vecinal fronterizo La Quiaca – Villazón

Córdoba: Aeropuerto internacional de Córdoba

Al momento pueden ingresar a Argentina personas nacionales, residentes o turistas residentes de países limítrofes, con esquema de vacunación completo, que hayan permanecido en estos durante los catorce días previos al ingreso al territorio nacional. A partir del 1° de noviembre comienza la apertura a países de todo el mundo con esquema de vacunación completo».