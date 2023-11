Hoy se celebra el Día Internacional de la Religión Umbanda en el templo del Pae Richard Soto

Hoy es el Día Internacional de la religión Umbanda y Salto también lo recuerda. Es así que habrá esta noche una importante velada en el templo del Pae Richard Soto de Shangó, en Andrés Latorre 260, entre San Martín y Ramírez.

En este caso, según explicó el religioso a EL PUEBLO, «habrá una sesión espiritual de Umbanda a las 21:00 horas, pero algo importantísimo es que no tiene costo, no se cobra, lo que se solicita es traer alimentos no perecederos como mejor ofrenda al Pae Tupinambá, energía con la que yo entro en estado de trance».

Estos alimentos serán destinados a la obra social que este Pae de Santo lleva adelante desde hace 26 años, asistiendo actualmente a varias decenas de familias.

Dijo además que «esta religión nació en Niterói, Río de Janeiro, el 15 de noviembre de 1908. El primer Médium fue Zelio de Moraes y la entidad que entró este señor fue Caboclo Siete Encrucijadas; y yo recibo e incorporo el Caboclo Tupinambá, con el que entro en estado de trance».

Con mucho optimismo, algo característico entre las personas afines a esta comunidad religiosa y especialmente a su referente, «el templo se prepara para recibir a sus fieles seguidores», comentó.