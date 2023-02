Hoy se celebra el Día de Iemanjá con una muestra pictórica y las acostumbradas ofrendas

Desde las 19 horas en Playa Las Cavas

Como cada 2 de febrero, se celebra el Día de Iemanjá en Playa Las Cavas. En esta oportunidad, la convocatoria se realiza por el grupo “Voces de Aruanda” desde las 19 horas, y quienes concurran serán recibidos por una muestra pictórica proveniente del departamento de Soriano. EL PUEBLO requirió la palabra del Pai Jorge de Ogum, quien explicó los detalles de la actividad que se realizará en la jornada de hoy y recordó que se hace en el marco del Decreto que declara de Interés Departamental cada 2 de Febrero.

“El equipo que está organizando las actividades de las celebraciones en homenaje a Iemanjá este jueves (hoy) se llama Voces de Aruanda –comenzó diciendo el Pai Jorge-, que es un grupo de personas que tienen como objetivo rescatar el legado y la tradición afroamerindia. Esto se encuentra enmarcado en el contexto de que se ha declarado de Interés Departamental el 2 de Febrero justamente por tener aspectos que tienen que ver con el legado cultural de la fiesta, en particular del 2 de Febrero, es que este equipo está invitando a toda la comunidad afroumbandista a estas celebraciones”.

“Dentro de las celebraciones habrá una parte socio cultural que es una muestra pictórica de acervo cultural traída desde Soriano y prestada por quienes fueron los organizadores de la Primera Fiesta del Río y Primera Fiesta de Integración Socio Cultural en Mercedes, que viene además con el respaldo de haberse declarado de Interés Departamental por la Junta de Soriano, con el apoyo del MIDES, de la Junta Departamental y de la sociedad toda. Esa muestra de pinturas se va a exponer en la zona donde está el monumento a Iemanjá, como parte de ese aspecto socio-cultural que se pretende mostrar. Habrán también interpretaciones, cantos y danzas a los Orixás, y la característica y ya tradicional entrega de ofrendas, que son las barcas con todo lo que la comunidad comparte”.

– ¿A partir de qué hora comenzarían las actividades hoy?

– A partir de la hora 19 en Playa Las Cavas, donde también estará la muestra pictórica que le mencionaba.

– Más allá de la convocatoria religiosa que existe en esta fecha, mucha gente se acerca a observar parte de sus rituales…

– Sí, es así. Nosotros decimos que la figura icónica de Iemanjá ha trascendido la propia fe de las religiones de matiz afro. La gente no solo tiene fe en Iemanjá, cree en Iemanjá sin identificarse con la fe afro umbandista. Y si no cree en Iemanjá, de todas maneras llega hasta el lugar porque las religiones espiritualistas muestran un colorido bastante importante que ante los ojos de los curiosos, llama la atención. También es importante destacar que en esta oportunidad se cuenta con el apoyo de la Intendencia de Salto, del área de Cultura y de la Coordinación de Género y Generaciones, como forma de apoyar toda la iniciativa socio cultural que en este caso se plantea en el día de hoy.

– ¿Qué reflexión sobre este 2 de febrero puede compartir con nuestros lectores?

– Iemanjá no solamente es homenajeada y se celebra su día. Iemanjá no solo recibe ofrendas y obsequios como señales de agradecimiento o de pedidos, también Iemanjá nos invita a pensarnos desde otro lugar, desde la función de cada uno de nosotros como africanistas. Y aunque no fuéramos africanistas, lo que cada uno de nosotros podemos tener como personas dentro de lo que son los roles sociales, y ver de qué manera podemos despertar la empatía y acercarnos más a nuestro prójimo, porque Iemanjá es la madre, y como madre, muestra preocupación y recibe preocupaciones, y nosotros somos hijos de Iemanjá. Por lo tanto, Iemanjá nos invita a reflexionar cuánto hacemos por los demás desde el lugar en que estemos o desde la fe que tengamos. Por tanto, que Iemanjá nos colme de bendiciones en este día.