Hoy: poemas de María Teresa Prinzo de Favianes

En el Día Mundial de la Poesía y en el Mes de la Mujer

Esta página de Cultura de EL PUEBLO de los días lunes, se caracteriza desde hace ya un buen tiempo por incluir creación literaria de salteños contemporáneos y, en general, que no tienen demasiada difusión en libros u otros medios. Hoy, 21 de marzo, es el Día Mundial de la Poesía (propuesto por la UNESCO en 1998). Estamos además en el Mes de la Mujer. La entonces decisión fue clara: que los textos que ocupen hoy la página sean de una mujer, y de esa elección surgió María Teresa Prinzo de Favianes. Poeta, pero también incansable luchadora por la creación de grupos de lectura y escritura, permanente exponente en instituciones educativas a las que ha sido convocada y tenaz organizadora de concursos literarios. En definitiva, una promotora de la poesía en múltiples formas. El grupo literario Perfiles de Salto es una marca registrada de nuestra ciudad, y en gran medida se lo debe a ella.

Solo resta leer algunos de sus poemas:

ABRIL

En este mes dorado

donde el aire es suave

y con sabor a miel.

Calles y aceras

alfombradas

donde el crujir de

las pisadas

hace de cascabeles,

rompiendo el silencio.

En esta tarde de abril

las hojas hacen rondas

sus voces van al aire

perdiéndose

en el espacio.

El vocablo de

hojarascas

hace que florezcan

POESÍAS.

Los niños las cantan

tomados de las manos

comulgando con

los árboles

en un fluir misterioso

donde reine la PAZ…

En mí renacen

recuerdos dormidos

con pedestal de ausencia

y voces perdidas.

Lluvias de acuarelas

se refugian en el lienzo

donde quedará

el momento

de este dorado mes.

ENCUENTRO

Camino siempre por

senderos interiores

recorro mi tiempo

buscando palabras

que solo el silencio

me responde

y me envuelve

la fragancia

del otoño, esa soy yo…

Camino siempre

por senderos siderales

descubriendo lugares

que nunca soñé,

busco cosas que

jamás he tenido,

y mis pies tropiezan

con recuerdos

de nostalgias

hojas secas

envuelven mi ser…

y acuno en mis brazos

un sueño a la distancia

suspirando en

dulce amanecer

mi soledad sin esperanza

y me encuentro

caminando

en la niebla del olvido…

POR TI

A remotos paisajes siempre vuelvo

buscando las huellas

que un día dejé

y elevo en el espacio,

la palabra en oración,

en lenguaje de pájaro

en vuelo sideral,

siento mi corazón con alma de campanas

y una lluvia de

recuerdos, se abre

en pétalos.

El mar, el barco y una dulce tristeza

nace en mí un deseo

de lejanía.

Busco tus ojos en todos tus ojos,

aquellos ojos

de mirar sereno,

¿dónde están? Quisiera volver a verlos,

y me pierdo en el

laberinto del camino

de la vida

y no logro descubrir

tus ojos

¿en qué rostro vives abuelo del alma?

Se ha quedado en tus ojos el color del mar

meciéndose en el barco tus sueños y el mío…

Y como promesa

lanzada a la vida,

tus ojos seguros

abriendo caminos

iban los míos,

buscando destino.

Hoy busco tus ojos en todos los ojos,

me duele mi otoño, dulcemente,

recordándote.

En la soledad,

la soledad buscada.

presiento que heredé

de ti abuelo,

este duende soñador

que llevo en la sangre queriendo ser poeta…

Queriendo ser poeta…por ti,

abuelo del alma.

TÍMIDOS SUEÑOS

Necesito un lugar para mis tímidos sueños,

y ver la tarde

apagándose lentamente,

sentir voces de calle

con pasos que regresan.

Necesito, la plaza

que llevo en el alma

la misma que transita

en mis sueños

bordeada de cadenas

y jazmines en flor,

para tejer en el aire poemas

que hablen de ti…

Necesito mi calle de tierra y adoquín

bañada de sol y

sabor a miel,

ahí, donde

descansa mi nostalgia

salpicada con

llovizna de luceros…

Necesito un lugar

para mis tímidos

sueños y volver a mis ancestros,

sintiendo mi piel

dolorida por el tiempo ya pasado.

Necesito, tanto un lugar

e imaginarme un

barco meciéndose

en la mar, y tu mano ABUELO

junto a la mía,

buscando destino.

Quisiera detener la fuga de los años

al borde del camino,

y seguir escribiendo poemas

que hablen de ti…

Necesito un lugar…lo necesito…