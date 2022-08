Hoy negociación tripartita por Citibank

La nueva citación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para destrabar el conflicto por los despidos en Citibank está prevista para hoy viernes a las 11 horas y contará con la presencia del ministro Pablo Mieres.

Por su parte AEBU ha resuelto que, si el gerente de Banca Corporativa del Citi Gabriel González no se presenta, retomará de inmediato el paro general nacional de banca privada.

Ante una gran concentración a las puertas del Citibank ocupado hablaron ayer a la tarde el presidente del Consejo del Sector Financiero Privado Juan Fernández y el secretario general del sindicato Fernando Gambera, en medio de un paro nacional de los bancos privados iniciado a las 15 horas.

Fernández indicó: «La ocupación es el corolario de ocho meses de infructuosos esfuerzos —de los cueles no nos arrepentimos— de procurar una instancia de diálogo y de negociación de buena fe con este banco, que finalmente despidió a tres trabajadores como consecuencia de un millonario negocio de transferencia de las inversiones off shore».

El dirigente señaló que el ámbito de negociación tan buscado —un recurso por el cual «tantas veces AEBU ha resuelto diferentes tipos de conflictos de mayor o menor amplitud— hasta ahora nos fue vedado, y esta es la consecuencia de dicha situación».

La reiterada negativa de Citibank a abrir espacios de diálogo para resolver la situación laboral de tres trabajadores, a pesar de tener puestos de trabajo disponibles y de continuar su actividad en el país, ha llevado a la generalización del conflicto a todo el sistema financiero.

Citibank no ha despreciado solamente al sindicato; también lo ha hecho con el ministro de Trabajo Pablo Mieres quien intentó una mediación y con el Parlamento, al cual desairó negándose a concurrir a una de sus comisiones.

Es por ello que AEBU mantendrá su ocupación hasta tanto Citibank, por respeto a los trabajadores que hicieron posible su multimillonario negocio, no se avenga a mantener el diálogo que se le reclama.

En esta nueva oportunidad, AEBU espera contar hoy con un ánimo negociador de parte del Citi.

EL CONFLICTO ENTRE AEBU Y EL CITIBANK LLEVA YA VARIOS MESES.

Después de que el banco anunciara el despido de 29 empleados bancarios, que tras negociaciones e incentivos que algunos aceptaron se redujo a tres trabajadores.

Desde el Consejo del Sector Financiero Privado se expresó que “una vez vencido el plazo acordado para la realización de negociaciones en busca de su permanencia en la institución, el sindicato se ve obligado a adoptar medidas de lucha que exceden al banco implicado y que, por lo tanto, se profundizará y generalizará el conflicto que AEBU ha bregado por evitar”.