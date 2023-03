Hoy martes la Asociación Down de Salto invita a la nuestra de estatuas viviente y mimos

Con motivo del día Mundial del Sindrome de Down a celebrarse mañana 21 de marzo, la Asociación Down de Salto invita a la nuestra de estatuas viviente y mimos,en Plaza Artigas frente al Mercado 18 de julio de 15 y 45 a 17 y 30 Hs.

Síndrome de Down

El síndrome de Down siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.

El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona.

En diciembre de 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down. Con esta celebración, la ONU quiere generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

Antecedentes: entender el Síndrome de Down

El síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual.

La incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos.

Las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas de salud en general. Sin embargo, los avances sociales y médicos han conseguido mejorar la calidad de vida de las personas con el síndrome. A principios del siglo XX, se esperaba que los afectados vivieran menos de 10 años. Ahora, cerca del 80% de los adultos que lo padecen superan la edad de los 50 años. Un trabajo médico y parental en edades tempranas favorece la calidad de vida y la salud de quienes sufren este trastorno genético al satisfacer sus necesidades sanitarias, entre las cuales se incluyen chequeos regulares para vigilar su desarrollo físico y mental, además de una intervención oportuna, ya sea con fisioterapia, educación especial inclusiva u otros sistemas de apoyo basados en comunidades.

Con nosotros, no para nosotros

El mensaje de Con nosotros, no para nosotros es clave para un enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos.

Nos hemos comprometido a dejar atrás el obsoleto modelo caritativo de la discapacidad, que trataba las personas con discapacidad como objetos de la beneficiencia, merecedoras de lástima y dependientes de la ayuda de los demás.

Un enfoque basado en los derechos humanos considera que las personas con discapacidad tienen derecho a ser tratadas con justicia y a tener las mismas oportunidades que todas las personas, trabajando con los demás para mejorar sus vidas.

Agustín Bassante,

Te presentamos a Agustín Bassante, de cuatro años de edad. Vive en un valle cerca de Quito, la capital de Ecuador, con sus padres, Adriana y Andrés, y su hermano Felipe, de dos años. A Agustín le gusta jugar con su hermano pequeño y van juntos a la escuela.

Agustín, que tiene síndrome de Down, asiste todos los días a su escuela “Titarú”, que acepta niños con diferentes capacidades.

Por las mañanas tiene sesiones de terapia en su escuela para mejorar su atención, estimular sus sentidos y mejorar su capacidad de aprendizaje.

Por las tardes, Agustín asiste a su clase de karate una vez a la semana, donde pasa el rato con sus amigos. Se divierte mucho y esto le ayuda a mejorar su equilibrio.

En su casa, dos veces a la semana por la tarde, Agustín tiene sesiones de terapia personal con su terapeuta, quien refuerza lo que ha aprendido en la escuela y mejora su motricidad fina mediante juegos y ejercicios. Disfruta de sus actividades diarias y siempre está de buen humor y dispuesto a jugar y aprender.

Bella Mora, terapeuta de Agustín

“Agustín ha llegado a mi vida para seguir creciendo profesionalmente y como persona, cuando lo conocí solo repetía algunas palabras, pero ahora cuando llego a su casa, me abre la puerta y me saluda diciendo: “Hola Bella”, con una gran sonrisa, muy contento y me da un gran abrazo. Sé que Agustín llegará muy lejos “

Adriana Apolo, madre de Agustín

Muchas personas me dicen que trabajo muy duro para cuidar de Agustín, para atender sus necesidades y darle el apoyo que necesita para desarrollarse. Admiran el tiempo y los recursos que invertimos en él, pero yo les digo que aún con todo lo que puedo hacer, siempre se lo debo, porque lo que Agustín nos proporciona y enseña cada día no tiene precio. Agustín, te lo mereces todo.

Agustín empezó a bailar antes de poder caminar. Siempre se ha interesado mucho por la música y tiene mucho ritmo, le gusta especialmente la música tropical y el rock.

María Cristina Paredes, directora de la escuela

Agustín asiste a la escuela “Titarú” desde hace más de un año, formamos parte de su rutina diaria para jugar y aprender habilidades sociales. Con él aprendemos a equilibrar la disciplina y el ritmo de aprendizaje individual. Agustín es alegre, divertido y es un excelente bailarín. Si necesitas una pareja de baile, ¡es él! Siempre le pone ritmo y movimiento a su vida. Nos sentimos felices de compartir con él.

La inspiradora historia de Agustín forma parte de una exposición fotográfica que se presentó en la Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia que se celebró en noviembre de 2022 en Taskent (Uzbekistán).