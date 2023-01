Hoy: Jaque Mate

Cuando se dice Jaque Mate, se piensa inmediatamente en dos cosas: en una murga ganadora y en Ruben Milán, su director por excelencia. Es que apenas salió, ya ganó el Primer Premio. Y que a Ruben Milán (fallecido el 10 de enero de 2011), que antes había dirigido Falta la Papa, le dijeran “Mago” no es casualidad.

Jaque Mate salió por primera vez en 1989 y ganó el Primer Premio; en 1990 obtuvo el 2do. puesto; en 1991 volvió a tener el Premio Premio; en 1992 fue otra vez 2da., y en 1993 resultó 5ta. Allí la murga se desarma y reaparece en el año 2004, excepcionalmente, en una muestra en el Mercado 18 de Julio, aunque dirigida por Gustavo Arzaguet.

Pero es bueno entender primero el ambiente murguero que se vivía por aquellos años. El Mtro. Carlos “Pichico” Martínez, que integró Jaque Mate, recuerda: “Comencé en la década del 80, era Director de la Escuela 64 y con Sonia (su esposa) integrábamos el Coro Departamental, dirigido por Irene Sallés. Y allá por los años 85, 86, 87, después del advenimiento de la democracia, comenzó un movimiento popular muy fuerte que se reflejó en la aparición de más de 20 murgas con un seguimiento popular antes nunca visto. Eran miles y miles de personas que movían las murgas, tanto en los muchos escenarios que había en Salto, que les llamábamos tablados, como también en clubes. Diariamente durante febrero había 4 o 5 tablados en clubes, y los fines de semana más aún… La murga que atrajo mi atención, y la de muchos, fue Falta la Papa con la Dirección de Ruben Milán, era un director siempre con improntas personales que hacían reír mucho”.

JAQUE MATE SE EMPIEZA A ARMAR…

“Al año siguiente -continúa narrando Martínez- con un compañero del coro, Carlos Dondo, nos enteramos que se iba a formar una murga, ya que Ruben Milán quería formar una agrupación nueva y fuimos a probarnos, en el CRES, frente a Plaza de Deportes. Allí nos encontramos por primera vez personalmente con Ruben, hasta que después hicimos una amistad hasta de familia… También había 4 o 5 ex integrantes de Falta la Papa. Nos probamos y quedamos en la nueva agrupación. Se fueron sumando otras voces de murguistas que habían salido en otras murgas y así surgió Jaque Mate, que en su primera participación ya logramos el primer premio entre unas 20 murgas…Recuerdo que en la primer salida se estuvo pensando en cómo serían los gorros y se hizo unos que representaban las piezas del ajedrez…”. En tanto Carlos María Cattani (“Camaca”), destacado principalmente como letrista, rememora: “A mí quien me invitó fue Oscar Garaventa, me dijo que se iba a formar una murga nueva y que más que los premios importaba el mensaje, y quería que yo escribiera. Un día me avisa que hay una reunión en la Asociación Cristiana de Jóvenes, que fuera que íbamos a comenzar a darle forma a la murga. Cuando llego, oh sorpresa! estaba el Ruben (Milán), “Bolita” (Pedetti), “Pololo” (Brunetti) y Mario Milán de Falta la Papa; Sergio de Abreu, “Cacaia” Martinez, Enrique “Pinocho” Russo, Denis Dutra y “Misterio” Bortagaray de Los Presidiarios; “Tom” Almeida de Vale 4, “Pepe” De los Santos de La Sureña; “Viruta” Antúnez de La Estudiantina; Roberto Piatti, “Cate” Ferradaz, “Pichico” Martinez, los hermanos Ravelli… Después se sumaron: Oscar Medina (Conjunto Arlequin), Carlos Dondo, Victor Gómez (Redoblante), “Barbosinha” (Ruben Barboza), Daniel Santos, Juan Carlos “Caballo” Reynoso, “Chuca” Lluberas…Me di cuenta de entrada que no iba a ser una murga más, había mucha calidad. Un día en una comida en la costa, Ruben había invitado a Sergio “Cucaracho” Rodríguez. Le pide que haga unas imitaciones y sale la de Garaventa de Rotativo Rural, no parábamos de reírnos. Para mí fue un desafío, un compromiso escribir, pero le puse el pecho a las balas, y no me olvido jamás, el 18 de agosto de 1988, de tardecita, subí las escaleras del CRES con la Presentación y Retirada de Jaque Mate 89. Tuvo muy pequeños ajustes en letra, algunos agregados de Ruben y salió como taponazo. Ruben y Pololo arreglaron la base, después, en profundidad, los arreglos de Denis y “Cacaia”, que le dieron consistencia a la letra. Y así como en el debut de Falta la Papa en 1987 que ganamos el Primer Premio, así ganamos en el debut con Jaque Mate en 1989. Fue un carnaval inolvidable”.

UNA MURGA CON MÁS DE 150 SOCIOS

Volviendo a “Pichico” Martínez, siente que haber estado en Jaque Mate “fue una experiencia única”, y se explaya: “¡durante febrero llegamos a hacer más de 30 actuaciones en tablados!, además de participaciones en el Parque Harriague. De esa manera pudimos conseguir algún dinero para solventar gastos, porque cuando empezamos con la murga no teníamos para hacer los trajes y demás… Todo eso fue con la ayuda de nuestras familias y de cientos de simpatizantes. Así formamos una comisión que manejaba los ingresos, y así se fueron solventando los gastos, pero también hacíamos una comida semanal con la murga, con las familias, y los traslados los hacíamos en un camión… Además, de junio a diciembre hicimos una campaña de socios”. Cuenta que llegaron a tener 150 socios, algo inusual, dado que ni siquiera algunos clubes tenían esa cantidad. “Cada socio aportaba lo que podía”, y también colaboraban empresas.

EL DIRECTOR

En cuanto al director, dice que “Ruben fue único en cuanto a lo que hizo arriba de un escenario, su chispa, su carisma, su presencia nomás ya engrandecía o llevaba a que el espectáculo se desarrollara con mucho fervor. Le ponía esa impronta personal, por ejemplo chistes que ni siquiera nosotros conocíamos y nos hacía reír a toda la murga. Así el público lo fue reconociendo como la figura del carnaval salteño. Creo que en Salto merece un reconocimiento de toda la población, porque le dio alegría durante esos años que salió en la murga”. Y “Camaca” Cattani ha escrito: “Fue un artista de gran carisma, un amigo de verdad y un compañero de tantos carnavales con el que compartimos tantas vivencias. Seguramente estará batuta en mano haciendo piruetas en alguna murga, por allá por la inmensidad…Su recuerdo perdurará en tantos carapintadas que compartieron escenarios con él y en la memoria de un pueblo carnavalero que lo ungió como a uno de los grandes directores de murgas del Salto Oriental…”.

Pero EL PUEBLO también fue tras la palabra de otros integrantes de aquella legendaria murga, y conversó con Walter “Cate” Ferradaz, quien contó: “En el año 78 salí con “Mulato” Alves en murga La gran pegada; en el año 88 con el “Pájaro” Silva formamos una murga en el Club Tigre: La revancha. En ese carnaval hubo 18 murgas y obtuvimos el noveno puesto. En el 89 Ruben Milán forma Jaque Mate, donde me invita a participar y con mucho gusto le dije que sí. Se armó un gran plantel, ese mismo año obtuvimos el primer premio y el segundo premio en el concurso de murgas del litoral. Ruben…un carnavalero de alma, arriba del escenario era un capo, otro que dejaba el alma en el escenario era el gran “Pololo” Brunetti. Los nombro a ellos porque se fueron a carnavalear a otro lado muy temprano, pero siempre estarán en mi corazón. Teníamos terribles voces, excelentes cupleteros y una batería excelente…. Letras de “Cachi” do Santos, “Camaca” Catani y Ruben Milán; arreglos de Denis Dutra, Julio Martínez, “Pololo”… No quiero olvidarme de los colaboradores de vestuario, maquillaje, mucha gente, la Comisión que encabezaba el “Pico” Pereira…”. Para Ferradaz, en esos años de Jaque Mate “fui el tipo más feliz integrando ese hermoso equipo”, y agrega: “ojalá vuelvan esos carnavales para volver a disfrutarlos de la platea o de arriba de una piedra en ese hermoso Parque Harriague”.

HASTA 15.000 PERSONAS

Y hablando del parque, dice el Mtro. Martínez: “lo más lindo es recordar aquellas presentaciones donde miles y miles de personas iban al parque, no sé si en la final no se superaron las 12 o 13 mil personas, se hablaba hasta de 15.000. Uno miraba de arriba del escenario y era una cabecita al lado de la otra, y la bajada era muy estruendosa, cohetes, aplausos, papel picado… Una lástima para Salto que ese fervor se terminara. Quizás porque las murgas cambiaron mucho sus repertorios. Recuerdo en Jaque Mate se apostaba al humor, a representar a algún personaje salteño, por ejemplo se imitaba a gente de radio, como Soler o Garaventa. Y era bien recibido por todos, porque se trataba de lograr lo mejor posible el personaje sin desmerecerlo, sin criticarlo, era muy cómico por ejemplo escuchar la imitación (de “Cucaracho” Rodríguez) de la quiniela hecha por Garaventa… Después se empezaron a politizar mucho las murgas y eso le fue restando a la gente el fervor que traía de escuchar chistes, de “darle con un caño” a unos y otros, no sobrepasarse con nadie… En fin, la gente se fue retirando y hoy en día, desde hace una década o más, casi no hay tablados, los espectáculos en Parque Harriague son con pocas personas, una lástima esa caída…”

AQUELLA PRIMERA FINAL (1989)

Para Cattani fue “inolvidable”, entonces cuenta: “cuando termina de actuar la murga estalla la pirotecnia y se levanta entre la gente la batucada liderada por el “Gallo” Torres y Anildo Machado, que fue al encuentro de la murga que se mezclaba con la gente entre llantos y abrazos…Me acuerdo que Ruben había incluido en el couplé de los Reyes, la canción de River: “Qué bomba, qué bomba/ qué bomba que es River Plate/ la salsa, señores/ la salsa del carnaval/ la tienen los Reyes/ que con Jaque Mate están…”. Yo pedí que se incluyera la melodía del tango La Franja, en la Retirada: “Somos la murga que nació del pueblo/ en cualquier barrio y en cualquier lugar…”.

Y a propósito de versos de Jaque Mate, Martínez también recuerda estos: “Asegure su futuro votando a Ruben Milán/ que con este personaje/ todo el año es carnaval”.