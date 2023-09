Hoy entraría en la Corte Electoral la papeleta para modificar la Constitución, luego viene la recolección de firmas

Seguridad Social

Como es sabido, el mes pasado en el seno del Pit-Cnt, pero con participación también de otras organizaciones sociales, se resolvió por mayoría comenzar a transitar el camino rumbo a un plebiscito a fin de modificar la Constitución de la República, tras la reforma que plantea el gobierno en cuanto a la Seguridad Social.

Es así que con frecuencia recorren el país integrantes de lo que se ha dado en llamar MONDESS: Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. En su última llegada a Salto, hace pocos días, EL PUEBLO pudo conversar con Martín Andrada, sanducero, miembro de este movimiento.

“Tenemos que anunciar a la población lo que se ha resuelto, lo que viene pasando últimamente después que el 10 de agosto se definiera iniciar un camino para el plebiscito en la mesa representativa del Pit-Cnt, y luego de ahí crear una comisión donde se podían establecer los puntos fundamentales que se había acordado llevar a la mesa representativa”. dijo Andrada, y agregó: “Después de muchos días de negociación sobre cómo establecer por escrito esos puntos, ahora ya queda resuelto el tema. ¿Qué queremos decir? Que en la próxima reunión de la mesa representativa del Pit Cnt, ampliada, este martes 5, va a haber humo blanco con esto y se va a poder llevar a la Corte la papeleta para después juntar las firmas”.

LOS TRES PUNTOS EN CUESTIÓN

Ahora bien, ¿cuáles son los puntos que estas organizaciones sociales plantean para plebiscitar?. En realidad son muchos, pero tras unos cuantos meses de discusión y elaboración de borradores, se llegó al consenso que sean tres: la edad jubilatoria, aumentar jubilaciones y pensiones mínimas, y eliminación de las Afaps. Así lo explicaba Andrada ante la consulta de EL PUEBLO:

-“Uno, volver a tener la causal jubilatoria de 60 años de edad para jubilarse y 30 años de trabajo. ¿Por qué volvemos a eso? Justamente porque hoy la ley establecida por el gobierno implica que debemos trabajar 5 años más, hasta los 65 años. Por eso queremos plebiscitar ese punto que tiene que ver con la edad, que no sea obligatorio, es decir que no implique una obligación o una necesidad de trabajar más años. El trabajador que quiera trabajar más, está en todo su derecho. Hay algunos promedios que hablan de 62 años y medio o 63 años que los trabajadores trabajan. Así que creemos necesario y fundamental que no quede como una obligación trabajar hasta los 65 años…”.

-“El segundo punto tiene que ver con las jubilaciones y pensiones, queremos mejorarlas. Que las jubilaciones y pensiones mínimas lleguen al salario mínimo nacional, y eso es muy importante, siendo que hoy tienen una gran diferencia las jubilaciones mínimas. Estamos hablando de 17.200 pesos cuando un salario mínimo es de 22.500 o 22.700. No quiere decir que con eso vayamos a solucionar el problema de los jubilados, pero es un camino. Y, como decía, estamos hablando no solo de jubilaciones sino también de las pensiones más bajas…”.

-“El tercer punto es el del sistema mixto de ahorro individual que está plasmado en el sistema de las Afaps. Por eso el tercer punto queda redactado en eliminar la privatización, el lucro y el ahorro individual de la Seguridad Social. Eso significa que todo el dinero que los trabajadores tienen depositado en las Afaps, vaya para el BPS con todas las garantías. ¿Por qué?, porque hablamos de la creación de un fideicomiso que lo administre un organismo del Estado…”.

¿QUÉ DICE LA PROPUESTA DEL GOBIERNO?

Asimismo, el entrevistado puso a disposición de este diario el siguiente material que explica, desde la óptica del MONDESS, la propuesta del gobierno:

“Aumentar a 65 años la edad para jubilarnos. O sea, tenemos que trabajar 5 años más. Pero, además, habrá futuros aumentos de la edad para jubilarnos, según crezcan las «expectativas de vida» y habilitan a que trabajemos más años, una vez jubilados.

Rebajar las jubilaciones, porque cambiarían el sistema de cálculo, aumentando a 25 los años considerados, por lo tanto, achicando el promedio de las jubilaciones.

Crear un «suplemento solidario” para las jubilaciones más bajas, pero lo pagaríamos los propios trabajadores con 5 años más de trabajo.

Crear una agencia reguladora de todo el sistema, que controlaría al BPS, de acuerdo con las políticas de cada gobierno.

Otorgar al Poder Ejecutivo el poder de decidir sobre futuros ajustes y cambios del sistema.

Volver obligatoria la afiliación y el aporte a las AFAPs para todos los trabajadores desde el primer día de trabajo.

Además de ampliar el campo de acción de las AFAPS, aumentando los privilegios y negocios de las mismas.

En resumen, la reforma del gobierno nos haría trabajar más años, ganar menos y vivir peor. Debilitaría al BPS, aumentaría su desfinanciamiento, le daría nuevos privilegios a las AFAPS y al gran capital, en perjuicio del pueblo trabajador. Apunta a la privatización de los derechos sociales y económicos, aplastando los derechos conquistados por la lucha de la clase trabajadora.

Esta reforma generará más desocupación, más pobreza, más desigualdad e injusticia social.

Para el MONDESS la seguridad social es un derecho humano fundamental, tal como la definió la ONU en 1948, que permite al pueblo trabajador mantener los ingresos en un momento complicado de su vida (vejez, desocupación, viudez, enfermedad, etc). Además, permite evitar la pobreza extrema, reduce las desigualdades de ingreso y es un instrumento para afirmar derechos sociales y económicos. Permite generar las bases materiales para poder vivir nuestra vida de otra manera, reduciendo el papel del mercado como principal instrumento de condicionamiento de la vida social.

Nuestro compromiso consiste en reconstruir una seguridad social universal, integral, estatal, justa, solidaria, sin lucro y sin AFAPs. Esto es posible a condición de que se financie con el aporte de los que se apropian de la riqueza socialmente creada por los trabajadores y se eliminen las AFAPs, las cuales son una estafa y el mayor generador de desigualdad e injusticia social en la seguridad social.

Luchamos por una seguridad social que responda a los intereses del trabajo y no del capital; con aporte solidario, eliminando el ahorro individual, en beneficio de las mayorías populares.

Por ello, proponemos convocar un plebiscito para reformar la Constitución con lo esencial del proyecto alternativo de ATSS por una seguridad social a favor del pueblo trabajador.

Desde el MONDESS rechazamos cualquier negociación que busque «el mal menor» y mantenemos los ejes fundamentales de la propuesta alternativa de ATSS:

-Por la eliminación de las AFAPS

-No al aumento de la edad de retiro.

-No al aumento de los años de trabajo.

-No a la reducción de las tasas de reemplazo.

-No a la rebaja de las jubilaciones y pensiones.

-Por la eliminación de los subsidios al gran capital, exigiendo su aporte a la seguridad social”.