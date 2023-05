Hoy da comienzo ciclo de charlas sobre políticas de frontera y Derecho Aduanero

Organiza la Asociación de Abogados de Salto

La Asociación de Abogados de Salto organiza “el primer ciclo de charlas sobre políticas de frontera y Derecho Aduanero” que comenzará hoy a las 9 de la mañana en el Campus Salto de la Universidad Católica (Artigas 1251). Para conocer detalles de dicha jornada, EL PUEBLO dialogó con las integrantes de la directiva de dicha asociación las abogadas Silvana García da Rosa, Paulina Gérmino y Viviana Molteni.

“Una de las preocupaciones que tiene la Directiva de la asociación que asumió en marzo de este año – comenzaron diciendo- es aportar a la sociedad temas de interés general, generando espacios y canales donde las personas puedan informarse pero a la vez aportar, y justamente este es un tema donde se requiere del aporte de todos, porque es un tema que nos toca a todos como ciudadanos, tanto quienes son comerciantes como las personas que tengan otras profesiones. Nos toca el bolsillo y la vida cotidiana, es algo que está en el tapete en todos lados y que vemos a diario en los medios de comunicación”.

“Pretendemos que este tipo de jornadas se pueda abordar de una forma objetiva con panelistas renombrados que puedan dar una visión y que cada uno realice un aporte general desde su área, para que las personas que asistan puedan hacer sus preguntas y puedan irse con una idea formada”.

– Apoyan esta jornada tanto la Universidad de la República como la Universidad Católica.

– Es verdad. Hace poco nos reunimos con las autoridades de la Universidad Católica, con quienes firmamos un acuerdo marco para que, entre otras cosas, podamos realizar actividades académicas en conjunto, que no se superpongan fechas para que la gente no tenga que optar y trabajar juntos en temas que atañen a los salteños. Por eso es el apoyo, y en esta oportunidad la charla se llevará a cabo en la sede de la Universidad Católica.

– ¿Quiénes serán los expositores en esta charla?

– Estarán participando el doctor Daniel Cedro que es un abogado argentino, después la licenciada María José Medín que integra el Observatorio Económico de la Universidad Católica, el doctor Emilio Silva y la magister en economía Gimena Abreu. Así que tendremos una visión bastante amplia de todo lo que tiene que ver con la política de frontera, lo que se debería hacer y no se está haciendo, por ejemplo.

Lo que está bueno de los panelistas es que tienen distintas áreas de actuación. El doctor Cedro aportará la cuestión jurídica, luego tenemos a las dos licenciadas en economía y Emilio Silva tiene un doctorado en Ciencias Sociales. Por eso pensamos que el tema se puede abordar desde diferentes aristas que bien pueden ser complementarias desde el punto de vista legal, social y económico, que nos permita tratar de entender qué es lo que está pasando y qué nos puede llegar a pasar.

– ¿Quiénes pueden participar de esta charla?

– Esta será la primera de un ciclo de charlas, ya estamos preparando la siguiente posiblemente para el mes de agosto con la misma temática probablemente. Esta charla tendrá lugar el día viernes (hoy) de 9 a 12 horas en el salón de actos de la Universidad Católica en Artigas 1251. Está dirigida a todo el público, no solo a profesionales del Derecho o de otras áreas sino además a todas las personas que tengan interés en la temática y que quieran escuchar o preguntar. Es de entrada gratuita, no tiene ningún costo. Solo las personas que quieran obtener un certificado, como suele ocurrir con los estudiantes y los profesionales que precisan de un certificado para sumar a su currículum, eso sí tendrá un costo, para los socios de la Asociación de Abogados de Salto y para los socios del Centro Estudiantes de Derecho tendrá un costo de $ 300 y para las personas que no estén asociadas a ninguna de estas instituciones tendrá un costo de $ 500. Se pueden inscribir en el correo electrónico ciclosacademico1@gmail.com donde deben decir que quieren el certificado. Está bueno aclarar que se recomienda inscribirse previamente solo a los efectos de adquirir el certificado, pero quien no se haya inscripto también puede participar y buscar dónde sentarse por orden de llegada.

Tenemos muchas actividades previstas para este año, puedo adelantar que el 3 de junio es el aniversario de nuestra asociación, por lo que tenemos prevista una jornada académica, y en agosto estaríamos haciendo el segundo ciclo de charlas con aquella temática que no llegó a abordarse o alguna cosa nueva que surja en materia de políticas de frontera.

Invitamos a todos a concurrir a esta jornada en un tema que atraviesa a toda la sociedad teniendo en cuenta que como gremio nuestros socios al ser abogados y muchas veces asesorar a empresas, estarán necesitando hacer una puesta a punto de lo que es el tema de frontera y lo que pueda venir más adelante tomando en cuenta las políticas que puedan implementarse.