Hoy: “Cortita y al Pie”

Fundada el 3 de mayo de 2003 en el Club River Plate, luego fueron sus sedes Lazareto FC, Unión Ferroviaria, Salto Uruguay y Juventus. Era Director Escénico en sus inicios Alexander Rivero, y en el último período Alejandro Santos. El Mtro. Jorge de Souza, que fue pieza fundamental en Cortita y al Pie, contó a EL PUEBLO: “Alexander Rivero y yo formamos parte de murga “Porloca” que ensayaba en Hindú, estuvimos un par de años, en la previa del Carnaval 2002 se divide el grupo, Alexander era el Director Escénico y arreglador y escribíamos juntos, y ese año no salimos aunque sí salió la murga “Porloca” y fue ternada con mejor presentación, la cual había sido escrita y arreglada por nosotros. Al año siguiente surgió La Cortita. El nombre se eligió por votación de integrantes y ganó la propuesta de Mauricio Souza. Mucha gente apoyó y colaboró en el proceso de Cortita y al Pie, muchas charlas de mostrador con referentes de Carnaval, tratando siempre de aprender y mejorar hasta lograr encontrar nuestra impronta. En el año 2004 hicimos una incursión en el Teatro Larrañaga con una obra para niños, «Margarita y el Caleidoscopio», escrita con Sergio Aguirre, Alexander Rivero y yo, una obra bien interesante donde participó toda la murga”.

MUJERES TAMBIÉN

“Una de las particularidades -continúo diciendo de Souza- es que siempre tuvimos integrantes mujeres en el plantel de escenario. Ya sea en el coro o en la batería, algo que no era ni es tan común en el ambiente murguero en general. Pierina Rapetti, Lucila Rapetti, María Laura Zeni, Nazarena Invernizzi, Grecia Grillo, Patricia Cayetano… participaron en diversos años y espectáculos”.

RECONOCIMIENTOS

A lo largo de los años esta murga obtuvo varios reconocimientos. En el primer carnaval que salió, ganó el Primer Premio en el desfile, un reconocimiento que se hacía en tiempos del Corsòdromo que se había armado junto a los andenes del ferrocarril, en la zona portuaria. Aunque “dimos siempre prioridad al grupo humano por encima de la lógica de los premios y los concursos, y obviamente buscamos siempre mejorar y generar nuevas propuestas. Se procuraba una interesante propuesta escénica, más allá de textos y melodías, donde también Alexander Rivero como arreglador supo arriesgar y llevar al grupo en esa búsqueda”, comentó el entrevistado. Hubo otros carnavales donde los premios obtenidos variaron: 5tos. en alguna oportunidad, 4tos en otras…

UN GRUPO DE AMIGOS QUE SE CONVIRTIÓ EN PROCESO ARTÍSTICO Y CREATIVO

Pero también Alexander Rivero dio su opinión y expresó que “Cortita y al Pie fue un impulso que se dio después de un fracaso en murgas, donde buscamos con Jorge (De Souza) gente para hacer carnaval y fue un proceso súper dinámico. La Cortita nace con esa impronta de un grupo de amigos que se fue convirtiendo en un proceso artístico y creativo que tuvo muchas búsquedas. La impronta era mostrar las cuestiones de la realidad desde otra mirada. En lo personal, nunca pensé que era una murga innovadora, sino una murga que venía a mostrar lo suyo con mucha humildad y respeto, para también disfrutar de lo que hacíamos más allá de un premio. La competitividad del carnaval a veces lleva a caer en facilismos para obtener determinados premios y ese no era nuestro caso”. Consultado sobre qué influencias tuvo al momento de definir un estilo dijo que “en mi caso soy un amante de las murgas viejas, Araca la Cana, Reina de la Teja Saltimbanquis, Don Timoteo, un esquema tradicional pero con excelentes coros. Creo que una de nuestras apuestas más grandes fue siempre intentar buenos arreglos corales y sobre todo cuando incorporamos mujeres a la murga, que le daba un sonido que a mí me gustaba muchísimo, apelando a intervalos complejos que apuntaran a la calidad sonora. Después tuve la oportunidad de ir a Montevideo y recuerdo que la Contrafarsa me dio vuelta la cabeza, año 95 o 96, cuando volví a Salto ya no me “llenaban” las murgas de Salto, aunque las respetaba, me gustaba mucho Falta La Papa y Punto y Coma. También tomé mucho de la murga joven, como Agarrate Catalina, que la seguía de antes que fuera una murga grande, y también seguía mucho a Queso Magro, con ese humor, esa acidez hechos de otra manera”. Para Rivero también fue importante haber participado de talleres literarios y grupos teatrales, como Kalkañal, porque “te cambia la forma de ver las cosas, que no es solo cantar sino un espectáculo más completo…Con eso hizo un gran aporte Cortita y al Pie”.

LA PELOTA NO SE MANCHA

En otro momento de la conversación acotó De Souza: “Hubo, en lo personal un punto de inflexión, en el Carnaval que salimos en segundo lugar por medio punto, y que después en el pasar de los años surgieron muchas cuestiones al respecto de la modificación de puntos, lo cual nos afectò en la lógica de lo que para nosotros debe ser una fiesta popular y donde ciertas prácticas no deberían permitirse o tolerarse. Digamos que si lo trasladamos a una expresión “maradoniana” habría que reafirmar que la pelota no se mancha.

Pero bueno, creo que eso impactó en el largo plazo y fue el fin del idilio murguero como fiesta. Aún recordamos el apoyo de la gente y cómo eso impacta en un Víctor Lima, donde una murga, prácticamente sin hinchada había logrado conquistar silencios y aplausos en base a su propuesta. Ese año satirizamos en un cuadro del medio una situación sufrida por la murga, donde gente que estuvo vinculada a la agrupación había desfalcado nuestros recursos y tuvimos que empezar de nuevo a reconstruir y a contener el daño causado. Experiencias que nos tocó y que también forman parte de nuestro camino”. Precisamente De Souza es quien asume tiempo después la Dirección Responsable junto a Eduardo «Cacho» Trindade, fue el tiempo en que se dispuso “un sistema de distribuir el 50% de los premios de Carnaval entre los integrantes y el resto quedaba para saldar cuentas y de base para el próximo Carnaval”.

ANÉCDOTAS

Además agrega a modo de información: “Teníamos el tradicional campamento de la murga en Semana de Turismo en el Parque José Luis, donde recuerdo que otras agrupaciones hacían lo propio, La Papa, parodistas Contraseña, etc. Eso fue en los primeros tiempos, después implementamos el campamento al finalizar el Carnaval en la zona de ranchos de Salto Grande con un sinfín de anécdotas. Por otra parte participamos activamente en el proceso de conformación de ASAC, de estatutos y posteriormente de Reglamento de Concurso, propusimos mejorar sistemas de puntajes para brindar mayor margen de seguridad y transparencia, implementar de manera permanente la lógica de las ternas por rubros como forma de reconocer el trabajo más allá de los premios puntuales, el premio Ruben Milán a mejor dirección, en homenaje a alguien que marcó una época en la era dorada de la murga pos dictadura”.

Sobre Ruben, dijo además que “compartimos muchas charlas en Lazareto, con el duende Cattani, «Pepe» de los Santos, Marcelo «Galleta» Cayetano, Julio Rapetti, Edén Iturrioz, son algunas de las personas que desde su lugar, en la charla, en el intercambio o en algunas actividades enriquecían el proceso de aprendizaje, no sólo de quienes debíamos delinear un repertorio sino de quienes integraron de una u otra forma La Cortita. Participábamos siempre de los encuentros internacionales de murga que se realizaban en la vecina ciudad de Concordia. Participamos también de un intercambio cantando en Treinta y Tres”. En tanto para Alexander Rivero la anécdota más sobresaliente es la de haber participado en tantos tablados en el año 2006, en la ciudad, en el interior y fuera del departamento también.

INTEGRACIONES

A lo largo de los años fueron varias las integraciones de esta murga, muchos aún siguen en el ambiente murguero: Eduardo Trindade, «Lobo» Cruz, Walter Silva, Joaquín Souza, Fabián «Facha» Samurio, María Laura Zeni; o se sumaron a otras experiencias, como el caso de Mauricio Souza integrando murga Quimera en Maldonado, Grecia Grilli, Pablo Aguirre, Jhonatan Castro, Martín da Costa en murgas jóvenes montevideanas y locales; Diego Vignolo dentro de la movida Stand Up, Carlos «Cachete» Castaños, Damián Lancieri, Diego Laxague, Sergio Aguirre, Andrés Benítez, Eduardo «Lalo» Sosa, entre otros que también tuvieron su pasaje por “La Cortita”.

OTROS APUNTES

Recogemos finalmente a modo de apuntes, otros recuerdos que surgieron en los entrevistados: “Hicimos experiencia de intercambio con murgas de Paysandú y también confección con vestuaristas locales como Romina Matte y logramos tener premio a mejor vestuario, también tuvimos premios por mejor batería, mejor cuplé, canciòn, mejor voz (Alejandro Benítez)…. La otra parte del proceso fue que luego de culminada la etapa de Cortita y al Pie armamos el grupo Canta la Barra, donde se sumó gente como Ruben «Papino» Ciocca y Yony Rodríguez como sus directores y arregladores en diferentes momentos. Lili Fuques, Dominga, Romina…en elaboración de vestuarios, Fernando «Careta» Montero, las hermanas Torres, Sebastian Invernizzi, el Note… en maquillaje. El grupo y las familias siempre colaboraron en todo el proceso y en los diferentes rubros.

Sacar una murga es complejo y requiere conjugar muchos aspectos, muchas veces se recuerdan los murguistas pero hay un ecosistema importante en su entorno sin el cual no es posible y a ellos también queremos agradecer. Un recuerdo particular es a los cantineros: Pepe de los Santos, Loro Guglielmone y Mario Ferreira en diferentes sedes o momentos, porque son parte del mundo murguero, de la previa, el entretiempo o de las charlas después del ensayo, o las comidas y asados. A las mascotas, a muchos de nuestros hijos los vimos crecer y disfrutar del ambiente y sin dudas marcó una época que también recuerdan afectuosamente. En algunos casos sostienen el sueño del reencuentro con La Cortita en el Carnaval, en otros han tomado caminos para hacer sus propias experiencias artísticas. De una u otra manera el tiempo de la Cortita y al Pie dejó una huella en quienes formamos parte de sus diferentes facetas”.