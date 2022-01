Hoy asume nuevamente Lima como intendente

Hoy lunes a las 9 y 30 se realizará el cambio de mando en la Intendencia, luego que el intendente Andres Lima , saliera de licencia por un par de días. Recordemos que el pasado 29 de diiembre asumió como intendente Gustavo Chiriff con motivo del comienzo de la licencia del intendete Lima. En aquel momento Chiriff expersó “para un salteño, el mayor honor en responsabilidad que le puede tocar asumir, es sin dudas la de ser el intendente de Salto. Pero es aquí que debemos saber entender por qué particularmente nos toca estar acá hoy, primero que nada, por la confianza política y personal que el compañero Andrés Lima, quien es el intendente de Salto elegido por el pueblo, depositó en nosotros.

Hoy estamos asumiendo esta responsabilidad porque Andrés entendió que podíamos además de ser secretario general de la Intendencia, también ser su primer suplente como intendente. Y esto conlleva además de un honor, una enorme responsabilidad. Segundo y no menos importante, es también entender cómo llegamos a estas circunstancias, que nos trajeron hasta acá. Y ahí está también la confianza que tuvo mi Partido, para que podamos cumplir esta función, está el respaldo de mis queridos camaradas”. “Quizás algunos piensen que en 15 días de gestión no se puede hacer mucho, si es verdad, pero también no se puede hacer poco. Vamos a asumir con el compromiso que siempre nos caracterizó en todo aquello que nos llevó a distintas responsabilidades, de que en este breve lapso de tiempo en que seremos Intendente, cumplir los compromisos con la ciudadanía, con responsabilidad, honestidad y solvencia” concluyó. Hoy asumirá sus funciones nuevamente como intendente , Andrés Lima. Se prevee que la toma del cargo sea propicia para el anuncio de nuevas medidas. Lima en su licencia tuvo una fluida presencia en las redes dando a conocer temas municipales.