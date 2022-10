Hoy 23 de octubre Día del Periodista en el Uruguay.

«Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación».

¿Por qué se celebra el 23 de octubre?

Un día como hoy pero en 1815, el prócer José Gervasio Artigas envió un comunicado al Cabildo de Montevideo apoyando la publicación «Prospecto Oriental», la publicación del cura y editor, Mateo Vidal.

Artigas calificó la publicación como una «herramienta fundamental» y exhortó a los integrantes del cabildo a promover la libertad de prensa en el territorio nacional.

Esta fecha motivó a los legisladores que el 3 de diciembre de 1990 aprobaron en el Parlamento la Ley 16.154 en la que se efectivizó el Día del Periodista del Uruguay y se lo declaró feriado no laborable para quienes practican el oficio.

En setiembre de 2016 se modificó la ley para incluir a todos los trabajadores de los medios de comunicación. Actualmente el 23 de octubre se conoce como el día

Juan Vicente Román – Presidente de la Asociación de Profesionales de la Comunicación

En el marco de Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación que se celebra el 23 del corriente, el Director de la Asociación de Profesionales de la Comunicación Juan Vicente Román remarcó que en ese día los trabajadores del interior del país “no pueden olvidarse de reclamar a los entes del estado el apoyo de la publicidad oficial”. El encuentro de periodistas y comunicadores será hoy domingo 23 a las 10.30 en la Plaza de la Comunicación.

“Vamos saliendo de una pandemia donde ha sido difícil para todos y nos ha cambiado en muchos casos hasta la forma de plantearnos los diferentes programas , porque también a todos los compañeros los ha afectado el escaso apoyo publicitario , teniendo en cuenta que el comercio no pasa un buen momento. El 23 día del Periodista, no podemos olvidarnos de reclamar a nuestras autoridades de proyección nacional que pidan a los entes del estado, la publicidad oficial que nos apoyen a los de tierra adentro y que la publicidad oficial no quede solo en Montevideo . En el discurso que APC tiene preparado para el 23 pedimos mayor compromiso de las autoridades en varios aspectos . El domingo 23 a las 10.30 de la mañana en la Plaza de la Comunicación será el acto, siempre con comunicadores y autoridades invitadas” – reflexionó Juan Vicente Román.

Es un día que se celebra en honor a la memoria de aquellos periodistas que dieron su vida en el desempeño de sus funciones. Los periodistas sirven como ojos y oídos del público. Ellos son los encargados de proporcionarnos la información necesaria que necesitamos. Por eso es importante tener un día para reconocer sus esfuerzos. En todo el mundo, los periodistas enfrentan amenazas contra sus vidas. Algunos son atacados y asesinados deliberadamente debido a su trabajo, mientras que otros mueren en incidentes como explosiones de bombas. Muchos gobiernos de todo el mundo atacan a los periodistas por acoso, intimidación y violencia mientras cubren historias políticas.

Las noticias son esa parte de la comunicación que nos mantiene informados sobre los eventos, problemas y personajes cambiantes del mundo exterior. Aunque puede ser interesante o incluso entretenido, el principal valor de las noticias es su utilidad para empoderar a los informados.

Por lo tanto, el propósito del periodismo es proporcionar a los ciudadanos la información que necesitan para tomar las mejores decisiones posibles sobre sus vidas, sus comunidades, sus sociedades y sus gobiernos.

El periodismo es la actividad de recopilar, evaluar, crear y presentar noticias e información. También es el producto de estas actividades.

El periodismo se puede distinguir de otras actividades y productos por ciertas características y prácticas identificables. Estos elementos no solo separan al periodismo de otras formas de comunicación, sino que lo hacen indispensable para las sociedades democráticas. La historia revela que cuanto más democrática es una sociedad, más noticias e información tiende a tener.

El compromiso con los ciudadanos también significa que el periodismo debe tratar de presentar una imagen representativa de los grupos constituyentes de la sociedad. Ignorar a ciertos ciudadanos tiene el efecto de privarlos de sus derechos.

Buscar múltiples testigos, revelar tanto como sea posible sobre las fuentes o pedir comentarios a varias partes, todos señalan tales estándares. Esta disciplina de verificación es lo que separa al periodismo de otras formas de comunicación como la propaganda, la publicidad, la ficción o el entretenimiento. Los medios de comunicación son los portadores comunes de la discusión pública, y esta responsabilidad forma la base de los privilegios especiales que los proveedores de noticias e información reciben de las sociedades democráticas.

El periodismo también debe tratar de representar de manera justa los diversos puntos de vista e intereses de la sociedad y ubicarlos en contexto en lugar de resaltar solo las franjas conflictivas del debate. La precisión y la veracidad también requieren que la discusión pública no descuide los puntos en común o los casos en los que los problemas no solo se identifiquen sino que también se resuelvan.

El periodismo, entonces, es más que proporcionar un medio para la discusión o agregar la voz de uno a la conversación. El periodismo conlleva la responsabilidad de mejorar la calidad del debate proporcionando información verificada y rigor intelectual. Un foro sin tener en cuenta los hechos no informa y degrada en lugar de mejorar la calidad y eficacia de la toma de decisiones de los ciudadanos.

El periodismo es contar historias con un propósito. Debe hacer más que reunir una audiencia o catalogar lo importante. Debe equilibrar lo que los lectores saben que quieren con lo que no pueden anticipar pero necesitan.

parte de la responsabilidad del periodista es brindar información de tal manera que la gente se incline a escuchar. Por lo tanto, los periodistas deben esforzarse por hacer que lo significativo sea interesante y relevante.

Ramón Fonticiella, exintendente de Salto

“El Ser y el Deber Ser del periodista”

EL PUEBLO solicitó la opinión del exintendente del Frente Amplio Ramón Fonticiella sobre la significación del Día del Periodista.

“La gente de diario EL PUEBLO –comenzó diciendo Fonticiella- ha tenido la delicadeza de hacerme esta nota sobre el Día del Periodista. A mí realmente me corresponde las generales de la ley, como dicen los doctores, porque he estado de los dos lados del mostrador. He estado desde los trece o catorce años ganándome la vida como periodista, o tratando de serlo, y he estado también del otro lado, como actor público en las diversas acciones que me ha correspondido desarrollar en la vida”.

“Por eso, se me hace relativamente fácil tratar de explicar lo que para mí es el Día del Periodista. Es algo así como hablar del ser y el deber ser del periodista. Tratando de utilizar una frase muy común cuando se habla de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se puede o lo que se hace”.

“Yo considero que el periodista, en primer lugar, debe ser una persona que disfrute profundamente de esa acción que está desarrollando, como casi todas en la vida. Quien maneja un camión, para alguno de nosotros puede ser algo pesado, desagradable, aburrido, agobiante. Pero me dicen que los camioneros disfrutan llevando su mole kilómetros y kilómetros, y a veces cruzando una cordillera. No hay ninguna diferencia entre la responsabilidad que tiene quien conduce un camión, gran responsabilidad, o la de quien interviene quirúrgicamente a una persona, tremenda responsabilidad, o la de un maestro que procura desarrollar el intelecto y la forma de conducirse de las personas con lo que debe ser un periodista, alguien que disfrute con lo que hace, y lo haga convencido con que aquello es lo que más le gusta”.

“Por supuesto, que debe haber quienes desarrollen la actividad por necesidad. Una vez escuché a un agente de policía decir que él no era policía de profesión porque no es lo que quería hacer, no era su objetivo en la vida, sino que su objetivo en la vida podía ser otro, y que lo de ser policía era nada más que para ganarse la vida. Creo que en todas las actividades humanas sucede eso, y también, obviamente, sucede en la del periodista. Aquel que necesita, como todos, ganarnos la vida y enfila para ese lado, en ese caso, más que nunca es cuando hay que entender que el deber ser es lo que se debe imponer”.

“Entiendo que un periodista, lo digo con respeto, pero quizás con la experiencia de los años, debe ser una persona muy curiosa que quiera saber, pero que quiera saber hasta el final, que quiera saber la verdad de las cosas, no el me dijeron y lo largué. Como dirían los salesianos antes, palabra y piedra suelta no tienen vuelta, después que largaste la expresión, la comunicación no tiene vuelta, ya lo largaste, aunque después te desdigas, habrá quien no va a estar en conocimiento de que pudiste desdecirte”.

“Concretamente, el periodista a su curiosidad y a su necesidad de contar, porque quien sabe y no cuenta no cuaja dentro del periodismo, porque el periodista tiene la necesidad íntima de transmitir aquello que averiguó y que llegó hasta el final buscando fundamentos, le paguen o no le paguen. Entonces, en ese transmitir el deber ser tiene que ser muy fuerte, porque no es transmitir cualquier cosa sin saber si es verdad. Fundamentalmente el periodista fue y lo es ahora en la medida que utiliza las redes y otros medios tecnológicos, un formador de opinión, y cada vez más, porque cada vez más la gente está adentro de su casa y de su trabajo, dentro suyo, y se nutre de la información que otros recogen”.

“Ya casi no existe el boliche donde se iba a tomar una o a charlar con la gente y a enterarse hasta de las cosas del barrio. Hoy te enterás de ellas a partir de ese fenomenal medio de prensa que son las redes”.

“Concretamente, en este Día del Periodista, quizás esto pueda estar sonando como a sermón, y no tengo ningún derecho a darlo, pero si tengo derecho a decir lo que siento, y quizás lo que obré toda mi vida es cierto. Como periodista cometí errores, como los habrá cometido todo el mundo, hasta los más grandes, aquellos cuyos nombres son los nombres de grandes premios. Cometer errores es una cosa, todos podemos cometer errores, hasta por dejadez, hasta por no profundizar. Lo que no debemos es dejar de decir lo que consideramos que es la verdad después de haber escarbado hasta el final para saber lo que está en el fondo”.

“Ser periodista es una actividad de una enorme responsabilidad social. Al mundo, y sobre todo al mundo democrático, el periodismo sano y bueno, no interesado, no teñido de intereses, es una de las actividades que más fortalece ese mundo sano, bueno y democrático. Que tengan todos los periodistas un gran día, y que si alguno de los que están leyendo esto le causa un poco de resquemor, y bueno, es parte de la vida. Que lo pasen bien periodistas, gran día”.

“La profesión de periodistas es el compromiso de tener claro que

decir la verdad, es lo que lo lleva a ser realmente respetable”.

Gustavo Chiriff, Secretario General de la Intendencia de Salto

EL PUEBLO consultó al Técnico Universitario Gustavo Chiriff, Secretario General de la Intendencia de Salto, sobre su reflexión de cara al Día del Periodista y de los Trabajadores de los Medios de Comunicación, quien en un breve mensaje manifestó lo siguiente.

“Saludamos este 23 de octubre lo que es el Día del Periodista y de los Trabajadores de los Medios de Comunicación –comenzó diciendo Chiriff-, fecha que recuerda cuando aquel 23 de octubre de 1815, José Artigas envía un oficio al Cabildo de Montevideo apoyando la publicación de lo que era el Prospecto Oriental, que para Artigas era una herramienta fundamental que tenía que ver con la libertad de prensa en territorio nacional”.

“Después de tantos años, la prensa, y sobre todo los periodistas, han jugado un rol trascendental en lo que tiene que ver con la historia de nuestro país.

En particular, y sobre todo, difundiendo la verdad. En ese sentido, hay una frase de George Orwell que dice que el periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se publique, todo lo demás son relaciones públicas”.

“Entonces, en este sentido, la profesión de periodistas es sobre todas las cosas de compromiso, de tener claro que decir la verdad es lo que lo lleva a ser realmente respetable”.

“Muchos medios en Salto siguen los lineamientos de lo que hablamos de Orwell. Pero también quiero citar a alguien que fue periodista, que pagó con cárcel y con su vida esta digna profesión de periodista, me refiero a Antonio Gramsci, quien decía que la realidad está definida con palabras, por lo tanto, el que controla las palabras, controla la realidad”.

“Tan es así que él mismo fundó después un diario en donde el eslogan de ese diario refería a la verdad, al sostener que la verdad es siempre revolucionaria”.

“Así que un extenso y fraterno saludo para todos los periodistas, para los medios de prensa en su día, los invito a continuar por ese camino de decir la verdad, de dar luz muchas veces a diferentes temas, aunque nos duela, aunque nos moleste, sobre todo a quienes estamos en la actividad política.

A veces nos sentimos sensibles ante algunos informes y noticias, pero cuando es verdad, cuando se dice la verdad, y cuando se muestra la verdad, ahí es donde tenemos que darnos cuenta del rol del periodista”, concluyó.

“La pluralidad, el jerarquizar contenidos y valorar al oyente, es nuestra propuesta de todos los días”

Marcelo Di Giacomo (Radio Libertadores)

Este 23 de octubre se celebra el Día del Periodista en nuestro país. Y más allá de las tendencias de unos y otros a considerarse periodistas o comunicadores, en este sector amplio y abarcativo, de trabajadores del rubro y de dueños de los medios, sobre todos, los del interior del país, el tema de principal preocupación es el económico. El desigual reparto, por ejemplo de las publicidades oficiales, donde en un 80% queda en los medios de Montevideo y el 20% se reparte entre los 18 departamentos restantes, con una escala de valores, de forma desigual, también, que sería un tema para otra nota. A eso debemos de sumarle que las grandes empresas nacionales, y trasnacionales que están en nuestro país, en el plano de las pautas publicitarias, trabajan con Agencias de Publicidad que tienen, en general, el mismo concepto de reparto de la publicidad que los que lo hacen con las publicidades oficiales.

Esto simplemente está dicho para ponernos en tema, de cómo deben desarrollar sus actividades los medios locales, sobre todo para sobrellevar las vicisitudes económicas. Es el caso de Radio Libertadores, la que en esta nota nos ocupa, que está catalogada por la audiencia como: una radio seria, abierta y de buenos contenidos, que además, mediciones de audiencias oficiales la tienen muy bien posesionada, tiene las mismas dificultades que todas las demás. Sobre estos temas y otros que hacen a la forma de comunicar, a la ética, a la valoración de la audiencia, la participación, y del concepto de que tiene la radio de su público, hablamos con Marcelo Di Giacomo, quien junto a su hermano Enrique están al frente de la emisora.

LA FUNCIÓN

PERIODÍSTICA

Consultado Marcelo Di Giacomo sobre la función periodística, la comunicación, la información, respondió: “La función periodística es importante porque permite estar en «comunidad», de ahí lo de «comunicarse» con el otro a través de un medio. Si no, seríamos seres aislados. Hoy en día la información está en todos lados y al alcance de todo el mundo. Por lo tanto, no sería tan importante en un periodista la tarea de informar (aunque igualmente lo sigue siendo), sino más bien le de explicar las cosas que ocurren. Es importante además para jerarquizar contenidos.

A diario suceden miles de cosas, incluso en una ciudad chica, es importante que el periodista sepa jerarquizar y determinar qué es noticia y qué no… O a qué se le debe dar 1 hora y a qué 5 minutos.

Por todo lo anterior hoy es imprescindible que el periodista tenga una cultura general sólida.

UNA RADIO, PLURAL, SIN ATADURAS

Nuestro entrevistado hizo otras consideraciones que hacen a la vida y a la forma que propone cada día para ofrecerle al oyente, requisitos que considera vitales: “Otros requisitos: tener libertad, es decir, no estar atado a intereses políticos, económicos, religiosos, etc. Tener un lenguaje adecuado que le permita adecuarlo a diferentes situaciones discursivas, para llegar con claridad a un número amplio de receptores. Una de las mayores dificultades actuales: las redes sociales, son propicias para que mucha gente juegue a ser periodista. Si partimos de la base que los medios de comunicación son formadores de opinión, eso es peligroso porque no siempre quien se viste de periodista está preparado para ser esa guía de opinión. Ni que hablar si lo mueven intereses, digamos «secretos».

PODER POLÍTICO,

ECONÓMICO, ALIANZAS Y PRESIONES

“ Otra dificultad: la política. Es difícil conformar a toda la clase política, sobre todo cuando se hace periodismo de opinión. Lo mejor sería seguir el camino de la franqueza con el propio pensamiento, o sea, de la honestidad intelectual. El problema es que muchas veces el poder político está atado al poder económico y entonces el periodista es rehén de determinadas situaciones por dependencia económica. No debería suceder, pero a veces sucede. Por supuesto que lo que no debería suceder es que quienes tienen un poder económico lo utilicen para «dirigir» la función periodística, esto puede verse por ejemplo cuando se distribuye la publicidad”., Manifiesta Di Giacomo, y nos detenemos brevemente aquí, porque este, como decíamos al principio es un problema que padecen con frecuencia los distintos medios. A veces decir algunas cosas, atraen pautas, no decirlas o hacerlo en contrario, quitan pautas.

TEMAS QUE IMPACTAN, QUE VENDEN, OTRAS COSAS QUE OCURREN

Consultado Di Giacomo sobre como es el tratamiento de los diferentes temas, de la actualidad, de la política, de lo económico y temas sociales, nos dijo que: “ El periodismo es una tarea intelectual. Por tanto el periodista debe tener una permanente formación intelectual basada en lectura e investigación. Hay algunos temas que por su impacto, «venden» mucho. En especial, crónica roja, corrupción política, etc. No hay que dejarlos de lado, pero tampoco el periodismo debe olvidar que ocurren otras cosas, generalmente menos visibles pero no menos importantes, por ejemplo vinculadas a la cultura. Y siempre hay gente a la que le interesa. Es más, muchos que dicen no interesarles ese tipo de cosas, es precisamente porque no se les ofrece la oportunidad de conocerlas. El periodismo no puede quitarle esa posibilidad a la población”.

El periodista debe ser “una especie de guardián justiciero que asegure a los ciudadanos el

derecho de acceder a toda la información pública”

Para Ricardo González Vetey, Director de La Galera:

Ricardo González Vetey tiene una amplia trayectoria en el teatro salteño y en la docencia de disciplinas artísticas. Desde hace diez años (cumplió en setiembre) es el Director General del grupo “La Galera”, uno de los grupos teatrales salteños más exitosos dentro y fuera de las fronteras departamentales.

Al momento de elaborar este informe, EL PUEBLO fue en busca de su palabra para conocer su opinión sobre el periodismo. Ante todo, González Vetey se definió como “un hombre que consume mucho periodismo; me gusta estar siempre informado, escuchando, leyendo”, y comenzó expresando que “creo que la función del periodista es “cuidar” a cada miembro de la comunidad donde desempeña su función”.

En ese sentido, dijo que el periodista debe ser como “una especie de “guardián justiciero” que nos habrá de asegurar a todos los ciudadanos el poder ejercer nuestro derecho de acceder a toda la información pública, sea cual fuere”. Y así proseguía el diálogo:

Esa es para usted la función primordial del periodismo entonces…

Sí…Esa información transparente, veraz, sin ocultamientos ni manipulaciones previas, será la que cada miembro de la comunidad decodificará e interpretará para así, actuar en consecuencia frente a la sociedad. Pero hasta acá parecería que solo se tratara de hacer un traspaso de la información lo más completa y objetiva posible, que no es poco, sin embargo, en mi opinión, es responsabi-lidad del periodista, también, asegurarse que toda información contenga la mayor cantidad de elementos anexos o comple-mentarios que le permitan al destinatario del mensaje tomar decisiones a conciencia y actuar en consecuencia. Y es aquí, precisa-mente, en el tratamiento de la información donde el periodista pone a prueba su subje-tividad, que lo acompaña siempre…

-¿Cómo es eso?

Que el periodista también se vuelve el medio que la ciudadanía utiliza para así también ser escuchada, en la demanda o en la aprobación. Y es entonces, cuando el periodista transforma su espacio de comunicación en una especie de “ágora” para la discusión y el intercambio de opi-niones ciudadanas, asegurando así, que todas las voces puedan ser escuchadas. Esto no es ni más ni menos que asegurar el ejercicio democrático de los derechos ciudadanos. Por eso, en aquellos mo-delos antidemocráticos, donde los ciu-dadanos son privados de sus derechos, la prensa es lo primero que se suprime. Porque como lo expresé al principio, el pe- riodista permanece alerta “cuidando” de sus conciudadanos.

¿Cree que en Salto se cumple con esa fun-ción de la que está hablando?

Se cumple, sí. Creo que aún nuestra prensa resiste con un modelo responsable y medido en el tratamiento de la información ante una actualidad, que permite que cualquiera sin estar preparado o con impulsos mezquinos también pueda expresarse.

¿Alguna vez ha tenido enfrentamientos con algún medio o periodista en particular? ¿Al-guna molestia al menos?

No, nunca tuve una diferencia con algún periodista con quien pudiera generarse un conflicto. Sí he tenido intercambios de ideas encontradas, pero discutidas de la manera respetuosa que caracteriza al periodismo salteño.

Como figura del ámbito cultural que es, ¿le preocupa lo que dice tal o cual perio-dista sobre usted o sobre su trabajo, o pre-fiere no “distraerse” en eso?

El periodista salteño siempre se ha mos-trado conocedor y sensible de las circuns-tancias que rodean a los emprendimientos artísticos locales, por eso decía anterior-mente que nunca tuve conflictos en ese sentido. Y esa es la razón por la cual los ar-tistas le debemos tanto al periodismo local. Gran parte del éxito que puedan tener nues-tros emprendimientos se lo debemos a los espacios de difusión de la prensa, siempre abiertos y siempre comprometidos con la cultural local.

¿Qué mensaje dejaría, a modo de saludo, en este Día del Periodista?

A manera de salutación, quiero reconocer el trabajo del periodista local, que como here-deros de una riquísima tradición de nuestra prensa, permanece siempre atento a los intereses y las dificultades de los salteños….¡Paren las rotativas!… es hora de brindar por ello… ¡salud!.

Cecilia Eguiluz:

«No importa que no estemos de acuerdo muchas veces con lo que digan los medios, lo importante es que tengan la capacidad, los espacios y la libertad de decirlo»

La Dra. Cecilia Eguiluz, referente de la agrupación política «Éxodo del siglo XXI» (de Cabildo Abierto), ex legisladora (departamental y nacional) y ex Secretaria Gral. de la Intendencia de Salto también habló con EL PUEBLO sobre el tema del presente informe:

¿Cuál cree que es la función/es primordial que debe cumplir el periodismo en una comunidad?

El periodismo debe de cumplir con la función de informar, para lo cual debe además estar bien informado, de esa manera se transforma en un actor social importante y necesario. Cumple así el periodista una función social necesaria que es mantener a la comunidad informada, por eso su rol es muy importante y debe intentar ser lo más plural posible. Yo creo también que los periodistas forman opinión, tienen su público, sus seguidores y seguramente influyen en la opinión de muchos de ellos. Como la función del periodista es tan importante creo que tiene una responsabilidad diaria de intentar transmitir todos los puntos de vista, de chequear sus fuentes, tener espíritu crítico y por supuesto libertad de expresión.

-¿Se refleja eso en el periodismo salteño?

Yo creo que mayoritariamente sí. Estoy convencida que tenemos buenos periodistas y comunicadores en Salto, tenemos además diversidad de medios, eso también genera una competencia y obliga a los propios periodistas a superarse. En mi humilde opinión creo que ha habido superación en estos últimos años, no solo en lo tecnológico sino también en los formatos, han aparecido más espacios de investigación, aunque quizá haya lugar para más aún. Es importante también reconocer que Salto es de los pocos departamentos del país que mantiene diarios escritos (en papel) y eso también es un tema importante y que hay que cuidar porque implica la existencia de un público lector y que busca información, para nosotros puede parecer una obviedad pero en otros departamentos no es así.

-¿Alguna vez ha tenido enfrentamientos con algún medio o periodista?

Bueno…(piensa)… sí, alguna que otra vez tuve algún cruce, pero nada de trascendencia, y hace muchos años, sobre todo cuando estuve en la Junta, cuando uno es nuevo todo le cuesta más y tiene que pagar “derecho de piso”. Pero problemas serios no, jamás, el periodismo de Salto es profesional, sí hay excepciones son muy pocas y conocidas, yo respeto la labor de los periodistas, respeto su trabajo y a eso también lo aprendí con el tiempo.

-¿Piensa que se puede ser periodista y a la vez militar en política?

Si, yo creo que sí se puede, pero para lograr un equilibrio entre ambas cosas hay que ser muy profesional, así que quien realice ambas cosas para lograr éxito, deberá esforzarse muchísimo. Porque sinceramente creo que no existe el periodismo objetivo, el individuo cuya profesión es ser periodista también tiene su «corazoncito» y seguramente deberá equilibrar la lucha diaria entre su ideología y su capacidad de informar con pluralidad. Mirá… cuando yo ingreso a Cabildo Abierto el año pasado y por lo tanto retomo la actividad política varios periodistas de Salto me dijeron que se alegraban, no porque se sintieran identificados conmigo, ni porque compartieran mis ideas y mucho menos porque me fueran a votar (risas), sino porque entendían que podía enriquecer el debate público. Eso marca el respeto que hay a la profesión, pueden ideológicamente estar en las antípodas de tu pensamiento, pueden incluso militar en otros partidos, pero al momento de trabajar lo importante es obtener un buen producto para el público y ojalá eso se mantenga y se refuerce.

-Como figura política, ¿le interesa y le preocupa lo que dice tal o cual periodista sobre usted?

¡Que buena pregunta!, si me la hubieses hecho hace varios años te diría que sí me importaba muchísimo. Pero después de haber pasado experiencias muy difíciles debo decirte que no, que ya hay opiniones de personas y periodistas que no me interesan. Ahora en este punto creo que es muy importante diferenciar si un periodista critica tu gestión o tu opinión politica, eso para mi no solo es válido, sino que me enriquece, yo escucho y me nutro de las buenas críticas, incluso pueden hacerme cambiar de opinión porque quizá me muestran una óptica que no había podido ver sobre algún tema. Otra cosa muy distinta es si un periodista no sabe diferenciar lo político de lo personal y cruza esa línea, si agravia a la persona, si hace eso, es una persona de la cual no me interesa su opinión y procuraré no dedicarle tiempo. Hay excelentes periodistas con los cuales uno no tiene por qué tener una buena relación, pero son profesionales, son críticos, incisivos y respetan tu opinión, eso es muy valioso y yo respeto mucho eso.

-¿Un mensaje final en el Día del Periodista?

Primero que nada les deseo un feliz día y que puedan disfrutarlo con compañeros y familiares. Mi mensaje además de un saludo es para pedirles que sigan defendiendo la libertad de expresión. No importa que no estemos de acuerdo muchas veces con lo que digan los medios, lo importante es que tengan la capacidad, los espacios y la libertad de decirlo. También pedirles que sigan en la tarea responsable de informar, dejando sin espacio a las fake news que tanto daño hacen. Y por último agradecerles, porque en nuestro departamento de Salto gracias a los periodistas y a los medios de comunicación, siempre hay un micrófono abierto para cada salteño, un espacio informativo, en un portal, un medio escrito que le permite expresarse libremente. El periodismo en Salto es sinónimo de solidaridad y por eso, gracias.