Horacio Pérez, Periodista y Maestro

POR LEONARDO SILVA

Permítaseme hacer esta breve reseña en primera persona, pués conozco a Horacio Pérez desde hace muchos años, y pude ser testigo privilegiado del día en que tomó la decisión de culminar sus estudios en el liceo y de luego decidir continuar estudiando, lo que hace un par de semanas lo hizo acreedor al título de Maestro tras pasar los años que la pandemia permitió entre la escuela y el Instituto de Formación Docente, sin dejar de trabajar de periodista en la radio y en su portal digital Tiempo de Noticias.

1. Trabajando en periodismo desde temprana edad, llega un día, no hace mucho, y toma la decisión de terminar el liceo, ¿por qué?

– Recuerdo que salía del canal de noche y pasé por el Liceo IPOLL, y de repente me dije que iría a averiguar cuándo son las inscripciones para arrancar. Estaba gente conocida de adscriptos, como Darwin (Monzón), me asesoraron enseguida. “Ya arranca un semestre, podés empezar, solo te quedan dos materias”. Y arranqué ese lunes. En ese entonces hacía diario, radio y televisión, y quise hacer algo distinto. Aparte en el Nocturno me daba bien el tiempo. Fue de un momento para otro, así comenzó todo.

2. Y tras terminar Bachillerato, ¿decidió seguir estudiando?

– Sí. Una de las dos materias que me quedaba para terminar era Historia, y a mí me encanta, eso me motivó, me entusiasmé. Terminé el liceo, había agarrado ritmo para estudiar y pensé seguir, el tema era qué. Primero me había gustado seguir Profesorado de Historia, pero mis amigos me advirtieron que había muchos profesores de Historia, entonces pensé para arrancar y no perder ese ritmo de estudio ingresar a Magisterio, que nunca se me había ocurrido, y si no me gustaba, cambiaba. Pero me encantó, me gustó el desafío, conocí gente, era otro ambiente totalmente distinto. Pasé un primer año de Magisterio muy bueno, donde tuvimos solo una semana de práctica de observación que vas a la escuela, y también me gustó, porque ahí haces el quiebre. Hacés todo el teórico, y cuando vas a la práctica de observación ves si los niños te gustan o no, y cuando estuve en contacto con ellos me fascinó.

3. Contar a la gente lo que está pasando desde el periodismo es también una forma de comunicar parecido a enseñar, ¿logró congeniar ambas vocaciones en Magisterio?

– Sí, y creo que el periodismo me dio una base importante para Magisterio. Eso muchos profesores me lo destacaban como una cualidad, porque a veces tenías que dar una clase entre 60 o 70 personas, y se veía a algunos compañeros que les daba pánico escénico, ahí hay que tener una buena comunicación, que es algo fundamental para que los niños entiendan, y en eso el periodismo me sirvió mucho para poder expresarme encontrando las palabras adecuadas, aterrizar el contenido al nivel en el que estás enseñando o del tribunal que te está evaluando.

4. ¿Cómo fue ese primer contacto con los niños en clase?

– Maravilloso. Esta es una profesión donde tenés que tener mucha paciencia con los niños, no lo mires por el sueldo. Hasta el día de hoy no tengo idea de cuánto gana un maestro, nunca entré a averiguar eso, porque no entré en esto por la plata, entré porque me gusta estudiar y estar en contacto con los niños. Mis sobrinos fueron fundamental en esto porque fueron como una base que me preparó a lo que vendría. Soy un tío muy presente, de estar con ellos, de preguntarles todo el tiempo, hasta ahora, que les pregunto dónde andan, qué hacen, si necesitan algo, algún deber, lo que sea, siempre estoy. El tener ese vínculo con mis sobrinos me sirvió para ir a la escuela y tener paciencia. Ese primer contacto fue espectacular, volví súper emocionado, feliz, a veces me siento un niño más en lugar de maestro porque dejo que jueguen y juego con ellos.

5. ¿Qué pasó cuando un niño lo reconoció en la calle y le gritó “¡maestro!”?

– Me emocioné mucho, es el reconocimiento más grande que uno puede tener. Me pasó también ayer cuando salía de la radio, iba un niño con su madre y me gritó maestro. Es una caricia al alma que ellos te reconozcan porque le dejaste una huella buena desde la enseñanza, pero también desde el cariño. Soy de la filosofía del sí se puede, de decirle al niño que puede superarse para poder tener una mejor calidad de vida, porque muchas veces se lo estigmatiza porque si vive en tal zona no va a aprender y si va a tal escuela tampoco, si es pobre o si no lo es. En cambio, soy de la filosofía del sí se puede, y transmitirle al niño que puede ser una mejor persona, que puede seguir mejores estudios y conseguir un buen trabajo. Dejar una huella en el niño es magnífico, y cuando ellos te lo reconocen, es lo mejor.

6. ¿Cómo se puede estudiar, trabajar y alcanzar las metas trazadas?

– Antes de defender mi tesis me acordé de todas las personas que me han ayudado, y en la vida siempre hay que ser agradecido. Mi familia, mi madre que fue el apoyo fundamental para todo esto. Al principio parecía una locura trabajar y estudiar, todo el tiempo en la calle con frío, con calor. Pero hay que ser agradecido, yo logré en base a esfuerzo y trabajo este título de Maestro, pero estoy muy agradecido con la gente que me ayudó.

7. Pero cansa ver el ritmo que llevaba entre el trabajo y el estudio, que logró llevar adelante con mucha fuerza de voluntad…

– No niego que es cansador. Muchas veces llegaba cansado al instituto luego de cubrir noticias que no eran nada lindas. Yo tenía una exposición para hacer frente a un tribunal y me había tocado cubrir media hora antes un femicidio, fue horrible, volví impactado porque tengo hermana, tengo amigas, fue horrible contar cómo habían descuartizado a una mujer, pero es parte de mi trabajo. Estaba haciendo un vivo contando esa situación, me tuve que cambiar para ir y estar frente a un tribunal. Llegué llorando ese día al instituto, fui al baño, me sequé las lágrimas para que nadie me viera y me tuve que parar frente al tribunal para dar la clase que tenía que dar. Pero así fue casi siempre. Está bueno transmitir a los demás que se puede trabajar y estudiar, no hay nada más lindo en la vida que ocupar el tiempo en el estudio, en el trabajo, sin descuidar la familia y los amigos, se puede y no hay edad para hacerlo.

8. Luego de defender la tesis, salió del salón y ahí estaba su familia y sus amigos esperando a que informaran el resultado, ¿cómo fue ese momento?

– Fue un momento muy feliz. Todo el tiempo, incluso desde antes de llegar ese día, lo que siempre soñé fue el abrazo con mi madre, era como una dedicatoria a ella. Por eso pedí a mis compañeros que sacaran fotos e hicieran videos, porque más allá del recuerdo en mi mente, es lo que quiero tener de recuerdo del día que me recibí, que estaba ella como estuvo siempre, junto a mi hermana Silvia y mis sobrinos. Quería en ese momento salir, abrazarla y decirle que era maestro, porque ella vio todo el proceso, no hay regalo más lindo para una madre.

9. Y ahora, ¿qué sigue?

– Sigo estudiando. El maestro se tiene que formar siempre, lo mismo que en el periodismo. Ahora este martes (hoy) que regreso de mis pequeñas vacaciones, arranco a estudiar para el concurso porque quiero cambiar de la lista de egresado que me pueda posicionar en la lista para elegir, pero también quiero trabajar. Entonces, ya estuve haciendo algunos contactos con algunos colegios para poder trabajar y seguir estudiando en este concurso. Pero además, estuve viendo en la Universidad el curso de Lenguaje de Señas y luego pensar en otros cursos, me quiero seguir capacitando para tener todas las herramientas posibles para trabajar con los niños en el aula.

10. En este comienzo de año, ¿qué reflexión o expresión de deseo puede compartir?

– Espero que este sea un año donde se concreten muchas cosas. Me quedé pensando el otro día que vino a la radio el Intendente (Gustavo) Chiriff que me dijo que personalmente había sido un año muy bueno para mí, me felicitó, pero hay mucha gente que no la pasó bien. Y tiene razón, me quedé pensando en eso. Brindé el 31 por un año muy bueno con mi familia, por mi logro de maestro, pero hay mucha gente que no la está pasando bien. Entonces, no hay que ser egoísta, hay que pensar en ellos. Todos conocemos a alguien que está sin trabajo. Ojalá que este 2023 sea un año donde se concreten cosas. Que el sistema político entienda que dividir no es bueno, que deberían sumar, que en eso está la posibilidad de gestionar la solución de trabajo para la gente. Estaría bueno que dialoguen más, que sea un año de buenas intenciones de todos, que si juntan fuerza pueden conseguir cosas importantes para Salto.