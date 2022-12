Hoover Rosa, Partido Independiente de Salto. “Para el Partido Independiente el 2022 ha sido un año de renacer”

Se termina un nuevo año, por lo que es tiempo de balances y tratar de ver que nos depara el 2023. En el caso del Partido Independiente además, se da en el marco de haber cumplido 20 años de vida. Razones suficientes para conversar con Hoover Rosa, Presidente del Partido Independiente en Salto.

– ¿Qué balance se puede hacer del año que termina en el marco del 20° aniversario del Partido Independiente?

– Para el Partido Independiente ha sido un año positivo, un año de renacer en todo sentido. Vale recordar que el Partido Independiente viene de una muy mala votación, pero sin embargo, quiso el destino que integráramos el gobierno de coalición y estimo que estamos desempeñando una muy buena tarea en los distintos cargos que le han tocado desempeñar al partido, con nuestro líder a la cabeza llevando adelante las responsabilidades de Ministro de Trabajo, que es un Ministerio muy difícil y complicado donde todos los días surgen problemas. Se está notando la sensibilidad del Ministro porque se solucionan los problemas y se dialoga en años que han sido difíciles para todos. Venimos saliendo de una pandemia que afectó muchísimo el tema laboral, y ya comenzamos a mirar de reojo lo político electoral.

– Por la concepción ideológica del Partido Independiente siempre se lo ha visto particularmente sensible a las cuestiones sociales. En ese sentido, ¿qué balance se hace del año que vivió el país?

– En el tema laboral, siempre queda ese gustito a poco, pero se han logrado cosas. Una de las principales que ha logrado el Partido Independiente ha sido mantener las fuentes laborales. Cuando se creó aquel famoso seguro parcial, apuntó justamente a favorecer a los más débiles para que no perdieran su fuente laboral, en una crisis sin precedentes fue una herramienta válida para mantener las fuentes laborales, al pequeño empresario que tenía a cargo entre cinco a diez personas y que de repente se veía en dificultades, esa fue una de las medidas que claramente fueron una solución. Después, le hemos manifestado al Presidente de la República que pretendemos que, por ejemplo, haya un apoyo especial a los jubilados y pensionistas que perciben las prestaciones mínimas, definiendo que en el aumento anual del 1° de enero de 2023 no se descuente el aumento a cuenta de 3% otorgado a partir del 1° de julio de 2022. Esa medida beneficiará a 227.507 personas que representan el 28% de los pasivos de nuestro país. Además, propondremos aumentar el monto de las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad en un 50%, cuyos beneficiarios son casi 400 mil niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los hogares de menores ingresos, esta decisión implicaría que las prestaciones aumenten casi $ 1.000 pesos mensuales por beneficiario y tendría un impacto inmediato en todos los hogares de menores ingresos con hijos a cargo. Porque en definitiva, tenemos que reconocer que la pobreza ha aumentado en estos años en todo el mundo, pero nosotros siempre apuntamos a beneficiar a quien más lo necesite. Esa medida aún está a estudio del Presidente.

– ¿Cómo se ha visto la marcha de la coalición de gobierno desde adentro?

– Como toda coalición, con diferentes maneras de pensar, siempre habrá diferencias donde cada uno aporte lo suyo, pero si se hace un análisis y pasamos raya, la coalición se ha apegado a lo que firmó en aquello que se llamó “Compromiso por el país”. Sin ir más lejos, estamos abocados a votar una reforma previsional que se avisó en campaña electoral y que todo el mundo sabe que hay que hacerla y que de repente es un costo en lo electoral que puede perjudicar a los partidos que la impulsamos pero que de todas formas es necesaria para el país. En ese sentido, la coalición multicolor o republicana, como nos gusta llamarla, apunta siempre a lo que es mejor para el país, de ahí se sustenta gran parte que esté durando, porque tenemos que recordar que se decía que esta coalición no duraba más de un año y sin embargo vino para quedarse.

– Respecto a Salto, ¿cómo se encuentra el Partido Independiente?

– Trabajando, renovándonos, empezando de vuelta a recorrer a nuestros referentes en los barrios, las colonias agrarias, de donde somos grandes recorredores porque entendemos que se trata de una pata fundamental de la producción del departamento y que siempre hay que estar apoyándola, como a todo emprendimiento que da trabajo. No en vano las consultas llegan a diario por temas referentes a empresas, pequeños empresarios que tienen alguna dificultad, son quienes se comunican con nosotros para trasladarle al Ministro de primera mano las inquietudes. También en los distintos ámbitos gremiales me ubican en lo personal para hacerle llegar al Ministro los planteos e inquietudes. En eso andamos, trabajando, siempre atentos al decir y pensar de la gente para que de alguna manera ir proyectando siempre a futuro.

– ¿Cómo ha visto a Salto en este año 2022 y a la gestión del gobierno departamental?

– El departamento en sí está pasando por una situación muy compleja. Tenemos el tema de la diferencia cambiaria con Argentina que realmente afecta mucho no solo al departamento sino también a Paysandú y Río Negro, donde esta problemática pega duro. Creo que ahí hay una gran tarea donde uno mira qué es lo que puede hacer y no encuentra las soluciones viables. Y en cuanto a la administración del doctor Andrés Lima, creo que lamentablemente se ha dedicado a otra cosa, desde que asumió luego de su reelección sigue en campaña electoral y no se hace cargo del departamento, donde hay problemas de fondo y que se podrían encarar perfectamente desde su rol de Intendente, pero a mi humilde entender no ha dado soluciones. Generó expectativas en la gente y ha fallado, pero vamos a ver qué pasa, falta todavía culminar su mandato, pero claramente se ha dedicado a su campaña electoral y se ha olvidado del departamento. Como digo siempre, le pega una lavadita de cara a las cosas para parecer que está todo bien, cuando en realidad es un departamento con enormes dificultades, con problemas de fondo, con temas de zafralidad que perjudican al trabajo. El Intendente tiene y puede hacer cosas para solucionar ese tipo de inconvenientes.

– Sin embargo, encuestas de intención de voto que aparecieron en las últimas horas, marcarían que si hoy fuesen las elecciones y al no existir una coalición en Salto, el Frente Amplio continuaría gobernando, ¿cuál es su visión?

– No conozco a nadie que haya sido encuestado, la verdad es esa. Pero eso tampoco es tirar la pelota de punta y para arriba, las encuestas a veces son fotos del momento, estamos aún muy lejos de las elecciones nacionales y departamentales. Lo que hay que hacer en este tramo es trabajar por el departamento porque ya vendrán en su momento los tiempos electorales de conversar y ver si realmente a nivel local pueda formarse una coalición. Creo que la muestra fue la última elección, donde quedó muy claro que si se hubiese votado en modo coalición la Intendencia hoy sería gobernada de otra manera y por otras personas. Esa es la mejor encuesta, donde el Frente Amplio gana en buena ley, pero hubo casi un 60% de salteños que no acompañaron al Frente Amplio. Ahí está el secreto para trabajar a futuro si realmente se quiere establecer una coalición a nivel local para lograr el gobierno departamental.

– ¿Y es posible que haya una coalición a nivel departamental?

– Hoy por hoy la veo un poco difícil. Tuvimos una experiencia cuando fue el referéndum de la LUC, donde alguna cosa se hizo en conjunto. Pero sigo insistiendo, se ha desaprovechado todo este tiempo para trabajar. Pero bueno, acá hay dos socios mayoritarios que uno los ve que están trabajando en forma conjunta, me refiero al Partido Colorado y al Partido Nacional, concretamente al doctor Carlos Albisu y al Senador Germán Coutinho, que uno los ve trabajar juntos, o por lo menos se muestran juntos, y obviamente son los socios mayoritarios y los que tienen el respaldo en las urnas. En una de esas no es necesario el Partido Independiente y tampoco sea necesario llamar a los partidos minoritarios, pero bueno, queda todavía mucho tiempo. Estas cosas llevan y siempre hay tiempo para conversar y transmitir uno lo que piensa, pero a veces los tiempos se acortan. Se ha perdido espacio, pero queda lugar para trabajar. Siempre insisto, hay que formar bases programáticas porque para llegar a una elección con una supuesta coalición departamental, hay que llegar con una propuesta clara y viable a la gente, para eso hay que sentarse y conversar mucho.

– En vísperas de la inminente llegada de un nuevo año, ¿qué reflexión o expresión de deseo quisiera transmitir a nuestros lectores?

– La expresión no puede ser otra que no sea de paz, de tranquilidad, que ojalá el próximo año la gente que está sin un laburo consiga un trabajo estable o que pueda revertir su situación. Pero estas son fechas especiales, es bueno decirle a los gurises y a la gente que sale que hay que cuidarse mucho en el tránsito, que es un tema que siempre me ha preocupado. Pero en definitiva, el mensaje es de paz, de tranquilidad, de brindar con la familia, de volver a las raíces. Hemos pasado un período muy difícil como ha sido la pandemia, donde mucha gente partió antes de tiempo. Tenemos que trabajar para formar en valores a la juventud. En definitiva hay mucho por hacer, pero me permito este momento para desea a los salteños un feliz año, unas felices fiestas de reflexión y en paz.

También aprovecho para saludar y felicitar a Diario EL PUEBLO que viene saliendo adelante con mucho sacrificio. Es indudable que es de público conocimiento que ha tenido un año muy difícil, así que un gran saludo a su Dirección y a todo el personal de Diario EL PUEBLO.

PERFIL DE HOOVER ROSA

Está casado, tiene un hijo.

Es del signo de Virgo.

De chiquito quería ser ingeniero agrónomo.

Es hincha de Peñarol.

¿Alguna asignatura pendiente? Conocer Europa.

¿Una comida? Guiso de arroz con choclo.

¿Un libro? “Las cartas guardadas” de Gonzalo Pérez del Castillo.

¿Una película? Prefiero la serie “Manifiesto”.

¿Un hobby? Acampar.

¿Qué música escucha? Variada, sobre todo tropical y folklore.

¿Qué le gusta de la gente? Su sencillez.

¿Qué no le gusta de la gente? Que te mientan en la cara.