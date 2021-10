Homenaje a Los Iracundos a 60 años del primer espectáculo

Hoy domingo 10 y lunes 11 de octubre se llevará a cabo un homenaje a Los Iracundos, tras cumplirse 60 años del primer espectáculo realizado por la banda en el Teatro Florencio Sánchez. La intención es «homenajear a quienes han puesto el nombre de Paysandú en el mundo», señaló el secretario general de la Intendencia Departamental, Fermín Farinha.



«Poner en presente el valor cultural»

El 10 de octubre es una fecha importante dado que se cumplen 60 años de la primera actuación de Los Iracundos en el Florencio Sánchez (en ese entonces se denominaban Blue Kings), por lo que a raíz de esa fecha se resolvió por parte de la Intendencia «rememorar y poner en presente el valor cultural» que genera esta banda que trascendió fronteras en épocas en donde no había redes sociales y la comunicación no era como es hoy.

«Poner en valor lo que ha sido una trayectoria importante a través del tiempo, todos tenemos integrados a Los Iracundos como una expresión cultural sanducera, no solamente en nuestro país, en Latinoamérica sino en el mundo», remarcó Farinha.

En este sentido, el fin de semana estará la posibilidad de escuchar, sentir y «volver a emocionarnos con la trayectoria y el presente de Los Iracundos, esa fue la idea que se ha manifestado a través del intendente Nicolás Olivera que, a través de su equipo de generar este homenaje de ‘Los Iracundos en el recuerdo’».

«El arte no tiene límites»

Juan Carlos Velázquez, baterista que está desde el comienzo en Los Iracundos, agradeció al intendente Olivera, a Farinha y al director de Cultura, Eugenio Pozzolo por «hacer cosas por el arte y la cultura de Paysandú».

«Uno nunca sabe a veces a dónde puede ir a parar una canción, una pintura o una poesía que tal vez lo hace debajo de un árbol en Paysandú; el arte no tiene límites», señaló. Es un puntapié inicial para que los «jóvenes artistas tanto de teatro, cine y música sigan un camino responsable y perseverante», añadió.

Velázquez llamó a «vivir una noche inolvidable, llena de emociones» dado que hay «muchos amigos que ya no están, mis compañeros, todos van a estar presentes en el Florencio Sánchez», afirmó.

Por su parte, Giselle, la hija de Eduardo Franco, dijo que «estar detrás de la figura de Eduardo Franco es un tanto difícil y me da nervios, pero no quiero olvidar a nadie porque detrás de esto hay un gran grupo de gente trabajando». «Como hija, estoy muy agradecida de que la ciudad lo reconozca», aseguró.

Las actividades

El domingo 10, en la peatonal de 19 de Abril y en la avenida Los Iracundos, se escucharán canciones de la banda sanducera durante la tarde y la noche «para tenerlos presente en todo momento», indicó la directora de la Unidad de Eventos y Escenarios, Verónica Samurio.

A las 17.30 horas, en el Teatro Florencio Sánchez, se descubrirá una placa que recordará aquel show de hace 60 años con los nombres de los integrantes y del presentador «para que quede grabado para la historia», dijo Samurio.

A las 18 se proyectará el documental «Un tal Eduardo», de Aldo Garay, un evento que será con invitaciones que se retirarán el jueves 7 y viernes 8 en el Teatro Florencio Sánchez de 8 a 18 horas. En tanto que a las 20 horas en el Teatro de Verano se lucirá el nuevo nomenclátor.



Por su parte, el lunes, a partir de la hora 19 y vía streaming, se emitirá la previa del show de Los Iracundos junto a la Banda «José Debali», que comenzará a las 20. «Hay muy pocas entradas debido al aforo, pero las invitaciones para este día se retiran a partir de la tarde del viernes en Casa de Cultura», anunció Pozzolo.

Asimismo, en la peatonal de 19 de Abril habrá una pantalla gigante con asientos para que las personas puedan presenciar lo que sucede dentro del teatro. «Cuando hablamos de arte y cultura, Los Iracundos son un ejemplo real de cómo la cultura nos hace unir, sanar y conocer a nivel mundial», indicó.

Para el director de Cultura, esta banda «representa todo lo bueno que tiene que ver un artista y gracias a ellos somos tan conocidos en el mundo».