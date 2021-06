Homenaje a Eduardo Malaquina en el Senado de la República

Coutinho: “Malaquina fue uno de los tres salteños más importantes de toda la historia del Departamento”

En la pasada jornada, a partir de las 9.30 horas, se llevó a cabo en la Cámara de Senadores, un homenaje al Esc. Eduardo Malaquina, quien fuera intendente de Salto por tres períodos y Senador de la República, entre otros cargos que ocupó en la función pública a lo largo de su vida.

La propuesta de homenaje fue elevada por legisladores del Partido Colorado, siendo aprobada por unanimidad, siendo los oradores principales los senadores Tabaré Viera y Germán Coutinho, ex intendentes de Rivera y Salto respectivamente. También, hicieron uso de la palabra los Senadores Lilian Kechichián por el Frente Amplio, Guillermo Domenech por Cabildo Abierto, Sergio Botana por el Partido Nacional.

La instancia pudo seguirse a través de las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) del Senado de la República como también por el Canal de la Cámara en Vera TV.

El pasado 9 de abril, Eduardo Malaquina falleció a los 84 años. El dirigente del Partido Colorado que fue tres veces intendente de Salto (de 1985 a 1990, y entre 1995 y 2005) fue homenajeado ayer martes por el Senado.

EL RECUERDO

Sanguinetti

“El Parlamento recuerda hoy al “Flaco” Malaquina. Los Batllistas mantenemos vivo el recuerdo del gran intendente y militante democrático”, manifestó Julio María Sanguinetti a través de las redes sociales.

Tabaré Viera

El legislador Tabaré Viera le dedicó algunas palabras al referente colorado. Dijo en el Senado: “Nelson Mandela dijo que cuando un hombre ha hecho lo que considera su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz y dormir serenamente por el resto de la eternidad. Eduardo Malaquina obtuvo plenamente ese derecho.

Pensamos como el Nobel francés, François Mauriac: la muerte no nos roba a los seres queridos y admirados. Al contrario, nos los guarda e inmortaliza en el recuerdo y en el ejemplo. Un saludo muy especial a la familia de nuestro querido amigo, Eduardo Malaquina”. “Fue uno de los salteños más importantes”.



Germán Coutinho

Coutinho fue el primero en hacer uso de la palabra, relatando la vida de Malaquina entre datos y anécdotas, estando visiblemente emocionado de reconocer a la persona que lo convocó por primera vez a la Intendencia en el año 2000.

El legislador salteño destacó la personalidad, el carácter y la empatía de Eduardo Malaquina, que nació el 31 de agosto de 1936 en la Colonia Osimani de Salto y falleció el pasado 9 de abril a los 84 años. Coutinho remarcó que “en Salto lo reconocen salteños de todos los partidos políticos, lo transformaron en alguien distinto y es de justicia que hoy todos lo recordemos. Con Malaquina se fue gran parte de la historia de Salto, me animo a decir que es uno de los tres más importantes de toda la historia del Departamento”.

“El flaco” comenzó de joven su militancia en el Partido Colorado y tuvo un importante desempeño en la militancia por el NO en el plebiscito de 1980. En 1985 venció al también colorado Ramón J. Vinci por un estrechísimo margen para asumir por primera vez en la Intendencia en un período que se extendió hasta 1990. Fue electo nuevamente en el año 1995 y en el año 2000 logra la reelección que lo mantendría en la función hasta el año 2005. Volvió a ser candidato en el año 2010 aportando a la victoria de su colectividad en aquella elección e integró la fórmula con el ex intendente Germán Coutinho en la elección del año 2015.

Coutinho enumeró logros de la gestión de Malaquina, en las que trabajó en conjunto con el Presidente Julio Maria Sanguinetti en los primeros dos gobiernos y con el Presidente Jorge Batlle en su último período. Destacó su aporte al rubro turístico, al cultural, al educativo y principalmente por su trabajo en las zonas más humildes del Departamento. El Senador expresó que “Malaquina era visión, honradez, sus condiciones políticas hicieron que desde este hombre surgiera la oportunidad y la posibilidad de transformar a Salto en uno de los departamentos más importantes del país”.

Finalizó expresando “gracias en nombre de los miles y miles de niños que pudieron cambiar su vida por los CAIF, de miles y miles de estudiantes no solo de Salto sino de toda la región por la posibilidad de la Universidad de la República y por los hogares estudiantiles para los jóvenes de otros Departamentos. Decirle gracias por los miles y miles que pudieron tener la oportunidad de trabajar porque turismo es una realidad y creció, porque la citricultura vive y lucha, y porque muchos de esos emprendimientos fueron posibles gracias a vos. De muchísimas familias que pudieron avanzar y crecer por el trabajo, por esa obsesión que él tenía por la producción. Decirle gracias por los salteños que tienen vivienda y que tienen los servicios básicos, los de la ciudad y los del interior. Este sencillo homenaje es para vos Flaco, te quisimos, te queremos y te vamos a recordar siempre, gracias por tanto, y vamos a trabajar porque estoy seguro que vas a lograr la unanimidad de poder reconocerte y que muy cercano en el tiempo, uno de los lugares más emblemáticos y más importantes que tiene el Departamento y que fueron impulsos tuyos, lleve tu nombre.”



MALAQUINA

Malaquina lideró la Lista 1 del Partido Colorado, histórica en el departamento. Fue el único intendente de Salto en ocupar el cargo en tres ocasiones: 1985-1990, 1995-2000, 2000-2005, y presidió el Congreso Nacional de Intendentes.

Durante mucho tiempo, integrante del Foro Batllista; de cara a las elecciones de 2004, su nombre sonó fuerte como eventual candidato a Vicepresidente.

En 2008 adhirió a la precandidatura de José Amorín Batlle. Integró el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado, por el sector ProBa.