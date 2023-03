HOMBRES DE BLANCO Y EXTRAÑOS FENÓMENOS (Aurora 2da entrega)

Salto Místico

A lo largo de este verano cada fin de semana, el profesor José Buslón ha narrado distintos acontecimientos sucedidos en nuestro Departamento.

La ciudad tiene lugares donde han ocurrido distintos fenómenos enigmáticos, en algunos casos estudiados por profesionales y entendidos en hechos poco entendibles para algunos por estos lares.

Salto tiene eso; cada rincón esconde un acontecimiento, una leyenda urbana, una aparición o un contundente relato de individuos que presenciaron hechos inusuales.

Por eso, cada fin de semana, en estas páginas, quedan impresas las historias de un Salto que desconocíamos. Un Salto Místico.

Desde aquella visita a la estancia, sus vidas cambiaron, ahora saben que la verdad está ahí afuera.

Cuestionar la veracidad de las experiencias de los Hombres de Blanco, es demostrar que se está muy lejos del conocimiento sobre los extraños sucesos que ocurren tanto en Aurora como en el Valle de Catalogne.

El lugar de los sucesos constituye un vórtice energético, sombras inquietantes, habitantes de otra dimensión, seres inmateriales, deambulan por el lugar, evitando ser vistos a excepción que se propongan realizar algún contacto con seres que consideren cuentan con la elevación suficiente para interpretar sus mensajes y no poner el peligro el lugar.

En 1983, cuatro salteños se propone conformar un grupo con el propósito de investigar lo que ocurría en Aurora, y de esta manera se organizan para conseguir la autorización correspondiente del propietario, y pertrecharse de todo lo necesario para acampar en el lugar. Realizarían registros de todas sus vivencias para luego analizarlo rigurosamente y generar conocimiento que ayude a comprender lo que allí ocurría, ya que mucho era lo que se decía, pero nada resultaba coherente a la hora de pensar un marco interpretativo.

Todo se dio de acuerdo con lo previsto, por lo menos en lo organizativo, porque estaban muy lejos de suponer lo que les esperaba. Uno de los integrantes, tuvo sueños premonitorios en la noche anterior, soñó con los árboles caídos, que estos le trasmitían algo. Se refería a los eucaliptus de los cuales el profesor Juan Ferrari había desarrollado en su informe, pero del que nadie conocía. Este sueño intrigante guarda relación con las razones de lo ocurrido, al punto que nos hace dudar que solo se haya tratado de un sueño y porque no pensar que fue una comunicación de los seres intraterrenos de Aurora, con un elegido a quien transmitirles los secretos del lugar.

El informe de Hombres de Blanco dice que llegaron a Daymán a las 23:30, desde ahí cruzaron el puente oscuro y tomaron por el camino de pedregullo, en el monte los estaban esperando dos integrantes más de la misión.

No fue mucho lo que avanzaron, cuando ya pudieron ver luces de color verde y roja, moviéndose de una forma alocada e intermitente, que desafían las leyes de la física actual.

Si bien había luna llena y todo estaba muy claro, nada resultaba nítido, como que, si una extraña atmosfera se apoderara del lugar, haciendo todo más intrigante.

En medio de la noche, pasada las 12:30, advirtieron una construcción de piedras que formaba una especie de puerta, de unos dos metros de largo. Confirmaría esto la teoría del portal Inter-dimensional de la cual se habla que existe en la zona y de esta manera estaríamos ente la presencia del hábitat de seres intraterrenos. Los estudiosos del tema dicen que estos seres, han superado las limitaciones de tiempo y espacio, así como de la materialidad corpórea. No precisan hablar para comunicarse, lo pueden hacer metiéndose en la mente, telepáticamente entre sí y a través de los sueños con quienes viven en el mundo material.

Seria de esta forma entonces que Víctor soñó con los árboles caídos, porque esa fue lo otro con lo que se encontraron enseguida, como si siguieran un extraño plan preconcebido, que buscaba mostrarles la verdad, en forma de rompe cabezas, siguiendo los hilos.

dirigiéndose al campamento se encontraron con la cruz que estaba marcada en el suelo, siguiendo un instinto se acostaron sobre ella, sintiendo diferentes sensaciones, uno sentía una vibración, el otro de infinito y eternidad, con el tiempo se dijo que la cruz posee efectos curativos y regenerativos, quizás por eso uno de ellos experimento vibraciones, tal vez habría algo que sanar.

Representa el vórtice, una forma de sintonizar con niveles superiores trascendentales de la vida y así conseguir la armonización del cuerpo, esto es lo que han manifestado fuentes estudiosas del tema, y que lo corroboran a partir de los relatos de las diferentes experiencias.

En el segundo viaje, no se produjo ningún avistamiento exceptuando una estrella errática que se movía en sentido ascendente en vez de descender, alguno sintió pasos que lo seguían en la espesura de la noche, pero esto no fue comprobado por todos, aunque no se descartó ya que otras cosas extrañas ocurrieron en esa noche de aparente calma.

En esta oportunidad pudieron observar las marcas dejadas en el 76, la madrugada del descenso del platillo, tres círculos formando un triángulo, los efectos sobre el ombú.

En conversación con otra familia que estaba acampando en el lugar, coincidieron en la percepción de haber oído pasos muy sutiles, pasos silenciosos, que seguramente se trataría de los seres inmateriales que habitan en lo profundo de la tierra, pero que también tienen la misión de custodiar en el exterior.

En esta oportunidad fue todo sutil, sensaciones, emociones, comprobación en el lugar, del cumplimiento de sueños premonitorios de dos de los integrantes del equipo.

Estas experiencias permitieron que algunos de los integrantes de la misión de reconocimiento pudieran conectar con la conciencia cósmica de donde provenimos y así lograr la necesaria apertura mental, para comprender la realidad supra física.

El nombre de la misión Hombres de Blanco se lo adjudicaron los propios integrantes de la misma, en contraposición a los Hombres de Negro que tienen como propósito que nada se conozca y que todo quede en el olvido, llegando a artimañas como la desacreditación, la persecución a quienes tienen información para que no hablen, el borrado de los recuerdos y en algunas oportunidades la desaparición de los testigos de hechos paranormales.

En cambio, el propósito de Hombres de Blanco es que se conozca todo lo por ellos experimentado y concerniente a estos fenómeno de difícil explicación. Esa es la razón de esta historia, que la verdad trascienda y escondida en el entrelineas de un relato, arroje luz sobre lo que la historia oficial intenta ocultar.