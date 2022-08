Hombre desacatado en comercio céntrico

Desde calle Sarandí casi Uruguay, el viernes 29 de julio siendo las 17:05’, por llamado al Servicio 911, donde la usuaria manifiesta que un masculino se encuentra desacatado con los empleados del local. Concurre personal de PADO donde se procede a la detención de un masculino mayor de edad, quien habría sido reducido por e personal del local por intento de hurto de varias prendas. El masculino llevaba consigo un cuchillo de sierra escondido entre sus prendas. Puesto en conocimiento el Fiscal de Turno dispuso: «detención del masculino, acta a los Policías actuantes, testigos y denunciante, se recabe filmación del local. Acta bajo el Art. 61 del CPP, en las prendas del detenido se realice relevamiento fotográfico vía celular. Personal de Dirección de Investigaciones se haga cargo». Culminadas las actuaciones de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto, condenándose a:

*R.E.B., como autor penalmente responsable de reiterados delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa a la pena de seis (6) meses de prisión, la que vence el 26/01/2023, sin perjuicio de su re liquidación con descuento del tiempo de privación de libertad que hubiere sufrido y de su cargo las prestaciones legales accesorias de rigor de conformidad con el Artículo 105 literal e del Código Penal.

SINIESTRO DE TRANSITO

Próximo a la hora 11:10’ del día de ayer, desde Avda Manuel Oribe y Concordia, por llamado al Servicio 911, se deriva personal Policial por siniestro de transito entre moto y auto. En el lugar Emergencia EMI atendió al conductor y acompañante del birrodado, ambos mayores de edad, diagnóstico: «politraumatismo leve, traslado a Hospital Regional Salto». Al parecer los mismos perdieron el dominio de la moto, cayendo al pavimento y entraron en colisión con un auto, conducido por un masculino mayor de edad, con resultado ileso. Trabaja Brigada Departamental de Transito.

DETENIDO POR HURTO

Personal Policial abocados a la prevención del delito, siendo las 12:55’, divisan a un masculino mayor de edad, salir de una chacra sita en Pascual Harriague y Camino Manuel Rial, con una bolsa de morrones, la cual no logra justificar su procedencia. A pocos metros se aproxima un masculino mayor de edad, quien formula denuncia por la falta de una bolsa de morrones. Puesto el hecho en conocimiento el Fiscal de Turno dispuso: «detención del masculino, acta a los Policías actuantes y víctima». Trabajó personal de PADO.

AMENAZAS

Desde barrio Andresito II, siendo las 01:10’,de ayer , a través de un llamado a Servicio 911, concurre personal policial por amenazas. En el lugar entrevistada una femenina mayor de edad, quien formula denuncia por amenazas de un vecino de la zona, agrega que éste a efectuado en varias oportunidades apedreos hacia su casa. Se trabaja.

DETENIDO

Desde calle Agustín Schieri (Ex Guaviyú) al 2000, siendo las 04:20’, por llamado al Servicio 911, se deriva personal Policial por problema familiar. En el lugar un masculino mayor de edad, con arma blanca en mano intentando agredir a su pareja. Se procedió a la detención del masculino a viva fuerza quien se encontraba totalmente desacatado, incautando un cuchillo y desde entre sus prendas un corte de unos 10 centímetros.

El detenido a posterior produce daños en la mampara en el móvil policial. Por otra parte se traslada al Hospital Regional Salto a dos femeninas; una mayor de edad, pareja del masculino y una menor de edad, quien manifestó haber sido golpeada en zona del vientre cuando pretendió defender a su hermana. Puesto el hecho en conocimiento del Fiscal de Turno dispuso: « detención del masculino, derivar denuncia a Comisaria Especializada en Violencia Doméstica y Género, acta a las víctimas, acta a los Policías actuantes, se realice relevamiento de daños en el móvil Oficial Policial, se recabe filmación de cámaras corporales Policiales referente al hecho. Forense para la víctima (hermana) por las agresiones recibidas por parte del detenido». Se le realiza espirometría al detenido y posterior alojado en dependencia policial. Se trabaja.

MORDEDURA DE CAN

Siendo las 09:50’, desde calle 4 y 3 por llamado al Servicio 911, concurre personal policial por mordedura de can. En el lugar se procedió al traslado a Hospital Regional Salto de un masculino mayor de edad, diagnóstico: «mordedura severa en miembro inferior derecho con pérdida de sustancia, queda internado». En el lugar del hecho se entrevista a una femenina mayor de edad, quién manifestó que su hijo es el propietario del perro. Puesto los hechos en conocimiento del Fiscal de Turno dispuso: «se coordine médico forense; el propietario del can sea conducido a Dirección de Investigaciones, previo trámites de rigor». Trabajó personal de PADO y Dirección de Investigaciones.