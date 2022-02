Hijos y entenados en el Uruguay “Nunca Más”

o te gastes que soy hijo de un embajador”. Frase que le habría dicho uno de los agresores al padre de la víctima, cuando concurrieron a su casa a corroborar la identidad del joven agredido y ante el anuncio del padre que habría de denunciar el hecho, porque a su hijo hasta le habrían amenazado de muerte.

No sabemos al momento de escribir estas líneas si la afirmación es verídica o no, pero lamentablemente es un hábito muy extendido en épocas nefastas de nuestro país y que lamentablemente funcionaban para desalentar al acusador.

Esta es la mejor forma de verificar que la Justicia no es igual para todos, si esto realmente se sigue dando, es a nuestro entender cuando uno es una autoridad o basado en ello se cree privilegiado ante la ley, se equivoca y es el país quien debe sacarlo de su error.

Cuando se vive en otro país que no es el suyo de origen, se debe someter y acatar todas las leyes de éste. Es así que aquí no hablamos de un tema de soberanía, sino de un tema de conducta personal y si así no fuera, el acusado debiera ser expulsado del país.

En caso contrario no nos sintamos ofendidos cuando nos recriminan que somos un país bananero, porque lo seríamos.

Si un extranjero pude hacer cualquier cosa más allá de la ley nacional, esto indica que está por sobre ella, que somos inferiores, sometidos y esto no lo toleraré jamás.

¿En que Uruguay cree que vive? Punta del Este puede parecer otro país, pero es parte del Uruguay, Maldonado lo es y todos sus habitantes, circunstanciales o no, deben respetar a las leyes a las cuales están sometidos.

Lo sucedido fue una atrocidad y no puede quedar así. Cuando se hace ley por mano propia, vamos por mal camino.

Si es que lo creyeron delincuente, primer error, juzgar a alguien por su apariencia, debieron denunciarlo y obrar de acuerdo a la ley que establece deberes y derechos por lo tanto hacerse responsables.

Jamás, nadie de este país puede tomar las leyes en sus manos y hacer de ellas lo que se quiere, creyéndose autorizado a hacerlo.

Esto sucedió en el Uruguay de otra época que no queremos ni recordar porque confiamos en que “Nunca Mas” porque es el reino de la arbitrariedad, de la injusticia y por lo tanto de la violencia sin límites.

A.R.D.