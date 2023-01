Hidratarse y no abusar de «dietas locas.»

Licenciada Leticia Bistolfi

Nutricionista

Buscando contribuir para lograr soportar el intenso calor, recurrimos a la palabra de la

nutricionista Leticia Bistolfi. Muchas son las recomendaciones que nos deja la licenciada para

que procuremos estar lo mejor posible en estos días de altas temperaturas; la deshidratación

si no prestamos atención, además de esto mantener las dietas adecuadas, continuar con los

regímenes hechos en el año, no «inventar» y exponernos a lo que no estamos acostumbrados.

Síntomas de una deshidratación

-«Con las altas temperaturas que estamos viviendo y la ola de calor que se aproxima para la

segunda quincena de enero, es importante que tengamos algunas precauciones como estar

bien hidratados. Los síntomas de una deshidratación pueden llegar a ser; boca seca,

resequedad en la piel, estreñimiento, la orina más amarilla, náusea, mareos, vómitos. Entonces

es bien importante estar atentos a los síntomas. Entender que la sed es un reflejo de que

estamos deshidratados, por lo tanto no esperemos a sentir sed para hidratarnos con agua.

Cada vez que sintamos sed ya estamos deshidratados y es súper importante que nos

hidratemos con agua, ya que a veces las bebidas de otro tipo pueden contener por ejemplo

más sodio, electrolitos nos hacen deshidratar, muchas veces son bebidas bastantes diuréticas

y eso provoca efecto inverso. Es importante tomar agua, con o sin gas, pero que sea agua

antes que cualquier agua saborizada o mate.

¿Que nos recomienda? ¿Cuál es la medida justa?

-«La recomendación aproximada es 30 mililitros por kilogramos de peso. En una persona

promedio se calcula dos litros. La estrategia que recomiendo a cada paciente es que beban en

un vaso grande a la mañana en el desayuno, otro con el almuerzo, merienda, y cena. Con eso

estamos logrando cubrir al menos un litro y medio de lo que necesitamos en el día.»

«Medir el consumo nos ayuda»

-«Otro consejo es andar con una botellita, eso facilita medir lo que consumimos. Importante

es que siempre esté fresca, eso hace que nos apetezca más. Siempre es bueno tenerla a la

vista porque ahí nos acordamos de beber. Hoy tenemos al alcance aplicaciones en el celular

que nos ayudan a no olvidarnos, el cuerpo se adapta se acostumbra, nosotros le damos agua y

después nos pide, sin que nos demos cuenta.

La ingesta de alimentos para después ir por el agua

Hay personas que necesitan ingerir alimentos primero para después ir por los líquidos. Eso es

razonable, podemos ir por frutas, y otros alimentos livianos, hay verduras que en su mayoría

son constituidas por líquido.

Cuidado con los niños y ancianos

-«Debemos tener cuidado con los niños que rara vez piden tomar algún tipo de líquido. No

podemos descuidar ese detalle porque hay un montón de niños que después tienen problemas

que se ocasionan por la falta de agua.»

Tiempos de «Dietas Locas»

-«En estás épocas de muchas fiestas nosotros le llamamos los tiempos de las «dietas locas» por

los excesos que las personas tienen. No es recomendable “la dieta loca” cómo así tampoco

tomarse vacaciones del esfuerzo en buena alimentación que hicieron durante todo el año. Este

desajuste luego trae problemas, incluso mucho más severos, por los cuidados antes realizados.

Por ejemplo hay personas que tienen una dieta donde el objetivo es bajar de peso y se

descuidan, no lo siguen pensado que después volverán al sistema que habían implementado.

Pero no, muchas veces no es así. Después no puedes pedir milagros cuando hiciste todo lo

contrario.

Hay muchos casos donde los individuos piensan que por las altas temperaturas pueden perder

peso, y que en verano están para lograr lo que no pudieron todo el año. Se exigen pero no sé

logra, ese es un riesgo que la persona corre y puede ocasionar frustración. Es recomendable

empezar con hábitos de cambiar por ejemplo la alimentación y seguir un control, con

profesionales y no solos como muchos lo hacen. Después de las vacaciones, después de estos

tiempos volvemos a lo común, lo cotidiano del trabajo y las costumbres diarias donde es mejor

si estamos asesorados para cumplir con una rutina que nos ayude.»

-¿Que opinión tiene sobre los ayunos intermitentes?

-«El ayuno intermitente es algo que se está escuchando mucho ahora, está de moda, tiene sus

beneficios, ayuda a regularizar el colesterol, a nivel de desintoxicación es de gran ayuda,

aunque el cuerpo tiene su propio mecanismo para esto. El ayuno de 12 horas ayuda y es real,

sirven para contribuir con los órganos encargados de la desintoxicación. Pero también no

necesariamente precisamos un ayuno tan largo como lo hacen de 16 horas. Esto es bueno, se

recomienda pero sin hacer locuras.

Es recomendable seguir los pasos firmes para tener un control que nos permita estar bien

principalmente en estos meses. El agua, las frutas, la verduras y los alimentos sin muchas

calorías son los principales aliados para una sana alimentación.»