Hian Rodríguez – Velocidad en Tierra 65 cc

Con tan solo 11 años logro el segundo lugar a nivel nacional.

Salto en el deporte motor es un pionero en recoger campeonatos a nivel nacional.

Nuestro departamento se caracteriza por siempre estar logrando podios, títulos y trofeos.

En esta entrevista el protagonista es un niño de 11 años recién cumplidos, con un futuro muy prometedor ya que su talento ha despertado admiración en aquellos pilotos con mayor experiencia en el motociclismo.

Bien sabemos que Salto es tierra de grandes campeones en esta disciplina y existe un semillero interesante que abastece las competencias regionales y nacionales.

Este el caso de Hian Rodríguez quien hace apenas unas semanas, subió al podio una vez culminada su participación en el campeonato nacional de velocidad en tierra. Tan solo con 11 años fue segundo en la categoría 65 cc.

El esfuerzo del piloto con tan solo 11 años recién cumplidos, sumado al apoyo de su familia, sponsors y mecánico hicieron que Hian logre el segundo lugar y sea una de las promesas en este deporte.

Siempre acompañado de su familia en cada fecha, el joven piloto es una promesa de la velocidad en tierra y un salteño que va ganando terreno a medida que avanza.

Wilson Rodríguez, su papá nos fue contando algunos aspectos más que interesantes con respecto a Hian y esos destellos de magia que rodean al gran piloto en la categoría 65 cc.

«De chiquito siempre le gustaron las motos, con 4 añitos le compré la primera, nos íbamos desde termas de Daymán por la ciclovía hasta la Gaviota.

A los 7 años comenzó a competir en Velocidad en Tierra en la categoría escuelita, también en juniors. El pasado año fuimos por algo más; trajimos una KTM 65 cc, una máquina más competitiva, es una moto de fórmula con una caja de cambio de sexta. Comenzamos a entrenar y se adaptó muy bien, en las seis fechas que estuvimos en todas hizo podio.»

‘Durmiendo en carpa pero felices de los logros’

«Para ir a cada carrera se hizo un esfuerzo muy grande, dormimos en carpa, sin mucha comodidad, haciendo mil sacrificios. Tenemos que agradecer infinitamente a algunos sponsors que se sumaron para apoyarnos, la gente de Escapes 402, JS Calcos, Jonas Burger, Gomería Viana, Panadería del Centro, Panchos Rodolfo, Pro Limpio, Turigal. Todos nos ayudaron a sumar. Es la primera vez que él participa en una competencia nacional y nosotros nos sentimos muy orgullosos.»

‘El gusto por las motos; una herencia’

En otra parte de la nota Wilson cuenta de dónde viene esa pasión por los fierros.

«A mí en lo personal siempre me gustaron las motos, jamás pude competir y esa pasión por los fierros la adquirió Hian. Juntos mirábamos las carreras y los programas hasta que llegó su primera moto de regalo y ahí comenzamos.

Gente como Álvaro Grilli, Ricardo Mazzarino lo vieron andar y nos alentaron a qué continuara por sus condiciones, siempre quedaron sorprendidos con el talento de Hian.»

Hian; un audaz en la pista y también en las entrevistas.

No solamente a la hora de manejar el piloto se desenvuelve, también a la hora de expresarse fue muy claro vertiendo conceptos.

«Álvaro Grilli nos presta la pista para entrenar, Tengo un buen mecánico que es Fernando Echeverría, además de ser el que arregla la moto es mi referente en este deporte.»

La emoción de la última fecha.

En Mercedes fue la coronación de un gran año con la chance abierta de seguir cosechando triunfos en su KTM.

«Ese día que me tocó subir al podio y alzar el trofeo me emocioné y se me erizó la piel, siempre les agradezco a mis padres porque me apoyan en todo y ellos me ayudan a hacer lo que me gusta.»

Gran recibimiento en la Escuela N° 3

«Cuando llegué a la escuela sabían que había obtenido el segundo lugar a nivel nacional y me felicitaron. La escuela me hizo un reconocimiento, llevamos los trofeos y todos hicimos una foto juntos, estoy muy contento con todo lo que logramos y muy agradecido.»