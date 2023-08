Héroes y Antihéroes de este tiempo

“El infortunio, el aislamiento, el abandono y la pobreza son campos de batalla que tienen sus héroes”

Víctor Hugo (novelista francés)

Confieso que entre semana, miércoles o jueves más o menos, pensaba que en esta contratapa hablaría hoy sobre Javier Milei, esta figura política argentina de la que tanto se habla. Incluso ya tenía esos días la columna que nos enviara el Dr. Pérez Barbagelata, sobre el vínculo entre Milei y las políticas culturales, columna que EL PUEBLO publicó ayer en su página de Cultura. Pensaba profundizar en algunos de esos conceptos. Después, en la tarde del viernes, era 25 de Agosto y habíamos tenido acto en Plaza Artigas y desfile, era tanto lo que se comentaba respecto a vestimenta que había llevado el Intendente Andrés Lima esa mañana, que cambié de idea y pensé escribir sobre ello. Sin embargo volví a cambiar: viernes de noche y sábado ya estaba convencido de que hablaría de otra cosa. Sucede que se impuso un hecho que me movilizó muchísimo, como a todos, y fue el fallecimiento aquí en Salto de Benjamín, un niño de apenas diez años.

Y me quedé pensando en cuáles son aquellas personas a las que realmente deberíamos, como sociedad, aprender a admirar. ¿A quiénes deberíamos considerar los “héroes” de este tiempo? Seguramente un héroe es una persona como este niño, de esas personas que ya nacen para transitar un camino que no será nada fácil, pero que eso no los detiene sino, por el contrario, los hace auténticos y valientes guerreros.

Los héroes de este tiempo son aquellos que se levantan de madrugada para ir a trabajar y lo hacen sabiendo que lo que ganan no les alcanzará ni para la mitad de los gastos del mes. Pero que igualmente van, van y van, con la frente en alto van porque el hogar tiene que seguir de pie, y los niños tienen que seguir estudiando y tener un par de zapatos y una ropa para ponerse, y algo para comer todos los días. Y así es: aunque la escuela ayude con la comida, esos niños van porque en la casa hay héroes (mamá, papá, algún abuelo…), héroes de verdad.

Porque vivimos en un tiempo donde los héroes ya no son los Superhéroes todopoderosos de los dibujos animados. Ahora las acciones heroicas son esas como la que decíamos de enfrentar el día a día pese a todas las dificultades cotidianas. Acciones heroicas son esas como las que emprendió este niño salteño, a quien la vida le puso por delante la más difícil de todas las batallas y él supo hacerle frente.

Héroes de este tiempo son personas comunes y corrientes, seres anónimos en la masificación que nos envuelve el progreso. Sus hazañas heroicas son grandísimas, enormes, aunque muy pequeñas para el mundo, para la fama, para el marketing, para las vidrieras, para la cartelería, para la propaganda y la publicidad…

¿Qué quiere que le diga? No podía ponerme a escribir sobre un político extranjero y despeinado. Ni sobre uno que fue de vestimenta deportiva a un acto patrio. No están allí las hazañas. Ni en el jopo de Lacalle Pou, ni en el buzo azul de Mujica cuando iba al Senado en motoneta, ni en las cejas de Sanguinetti. Qué poco somos si ponemos eso como centro de las cuestiones que nos ocupan.

Porque además, ¡cuidado! Si bien tampoco comparto que el Intendente se presente así en una instancia formal, reconozco que muchos que lo critican, lo hacen en realidad porque no aceptan ni soportan su crecimiento como hombre político, o sus ideas políticas al menos, y entonces los championes o el buzo son solo un pretexto. Le digo más, a una de las personas que más vi criticar a Lima por esto, es una mujer, dirigente colorada, que hace un tiempo hasta insinuó (en más de una publicación) que otras mujeres de su propio partido (altas dirigentes) ofrecían sexo a cambio de “trepar” en la actividad política; sin embargo hoy están todas abrazadas. Y ya no se escandaliza por eso, ni por su propia hipocresía. Se escandaliza sí, sin embargo, por un buzo y unos championes. Parece cosa de locos.

Pero dije que no quería hablar de esas cosas. Quiero hablar de las personas que siento que realmente valen la pena realzar. Los verdaderos héroes de este tiempo, de esta sociedad. Los Benjamín, por ejemplo. ¿Cómo no tomar este camino al ponerme a escribir, si me encuentro con mensajes como este?:

“Descansa en paz Benja

No son solo unos jugadores, son nuestros niños, los que llevamos si no tienen conducción, los que lloramos juntos con ellos cuando pierden o se sienten mal, los que ayudamos con el corazón para que salgan adelante.

Hoy se nos adelanta un muy buen jugador, un muy buen compañero.

Nos enseñaste tanto en estos tiempos, que ser débil no está en el menú. Las batallas son para los valientes y vos, sin dudas fuiste uno de ellos.

¿Cómo explicarle a los peques esto que sucede? cuando en sus pensamientos inocentes expresan que esto no les sucede a los niños…

Te vamos a recordar de la mejor manera, el jugador excelente, el mejor guerrero.

Pasamos por la vida y dejamos huellas

Vos si que supiste marcarlas Benja

La generación 2013 del baby fútbol de Salto Nuevo lamenta enormemente está pérdida.

Apretado abrazo a los padres”.

Quiero cerrar esta columna con palabras que no son mías. Que no sé de quién son, creo no equivocarme si digo que las he visto más de una vez circular en distintos sitios; pero son palabras que perfectamente pueden ser de Benjamín a su mamá:

“No hace falta que mires al cielo, no estoy tan lejos, estoy más cerca de lo que tú crees. Puedo volar y puedo estar donde tú quieras, tan cerca o tan lejos como tú lo decidas…

Estoy junto a ti en cada lágrima para que no llores sola, estoy a cada instante, abrazándote y consolándote.

Estoy en cada sonrisa de tu cara para ver la alegría y los destellos en tus ojos cuando me recuerdas.

Estoy contigo cuando duermes por si me sueñas y puedas verme.

Estoy en tu silencio para escucharte sin decir una sola palabra, porque sabes que estoy para ti, porque te entiendo y te comprendo.

Estoy cuando se te eriza la piel, porque has recordado un lindo evento a mi lado.

No es ilusión, es mi soplo, es mi voz, son mis brazos, son mis besos y mi amor.

Es mi forma de decirte que te amo, que estoy a tu lado, que aunque no me veas estoy a cada momento contigo, en el más recóndito de tus pensamientos y que es mi forma de hacerme sentir en ti… en los que me aman.

No mires lejos, no hace falta, tal vez no me veas en el horizonte, sólo tienes que aprender a cerrar los ojos y a vivir sin ver.

Recuérdame y siénteme en tu ser, en cada aliento, en cada latido. Porque siempre, siempre estoy contigo.

Porque la muerte no existe… sólo no puedes verme.

Abrazos desde el cielo…”.

En fin, estimado lector, de héroes y antihéroes también se conforma este tiempo en el que pasamos, o que pasa por nosotros…