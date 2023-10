Hereford de Las Anitas promediaron los us$ 5.248

Con ventas a cargo de Escri-torio Dutra y Ramos y Gar-cía Agronegocios, la caba-ña Las Anitas de Alfonso concretó una de las ventas más destacadas con valores de punta en la actual zafra de primavera.

El promedio general por los 100 toros fue de US$ 5.248, con un máximo de US$ 19.200, por un reproductor muy des-tacado de la cabaña, final-mente comprado por Savio y Ferres. También hubo otro destaque por la venta del 50%de un toro a US$ 15.000, adqui-rido por Federico Rubio SG y Select de Bernardi. El mínimo del remate fue de US$ 3.000.

Con respecto a la oferta de vientres, las vaquillonas de pedigree promediaron los US$ 2.032, con un máximo de US$ 4.680 y un mínimo de US$ 1.200, mientras que las vaquillonas HS se ven-dieron a US$ 795 de pro-medio con máximo de US$ 900 y mínimo de US$ 750.