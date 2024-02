Hemos padecido la selección para el ascenso que hoy se define entre el mando político y el mando policial

Comisario Mayor (R.)Jorge Justino Gómez Asesor Seguridad Cabildo Abierto

Días pasados estuvo en Salto el Comisario Mayor Retirado y Lic.en Seguridad Pública Jorge Justino Gómez Arbiza, asesor del equipo de seguridad de Cabildo Abierto a nivel nacional.

Su presencia dió lugar a conversar sobre varios temas relacionados a su especialidad, entre ellos los ejes de la propuesta de Cabildo, los recursos, el suicidio del personal policial y los sistemas de selección de los acsensos.

En este sentido sostuvo que el sistema de selección desmotiva y eso va generando un efecto dominó de desánimo en la fuerza.

«Desde el punto de vista de los policías que están en actividad hay varios aspcetos a tomar en cuenta. Uno es la carrera administrativa en cuanto a los ascensos y a los cursos de pasaje de grado de las diferentes jerarquías.Hay una gran cantidad de cuestiones internas» aclaró en principio para luego detallar algunas.

«Una , la más importante que consideramos es que en la escala de oficiales , que está padeciendo fundamentalmente por la importancia que se le da a los ascensos por selección.»

En este sentido Gómez afirmó que hay algunos métodos que han quedado para atrás «como la antiguedad calificada porque antes se ponderaba la antiguedad en el instituto, la antiguedad en el grado , los méritos y desméritos y de esa forma había una evaluación objetiva para hacer una escala de prelación para que cada policía ascendiera»

Agregó que este tema que parece muy a la interna policial , influye mucho en proyección.

«Si un oficial o un jefe no está motivado para tener una evolución en su carrera a veces lo afecta tan moralmente , o lo gana el desánimo que por ahí da las órdenes pero no controla efectivamente el cumplimiento , y el personal sub alterno se guía mucho por el estado de situación moral y emocional de sus jefes y ahí surgen los liderazgos.»

Gómez agrega que este sistema de selecicón repercute con efecto dominó en toda la fuerza.

«Esto hace que se cumpla con deber con el mínimo esfuerzo pero no ir más allá «. Agregó que » es muy subjetivo lo que estoy diciendo , pero todos los que estamos hemos visto o hemos de alguna forma padecido cuales son los sistemas de selección para el ascenso»

Selección que no toma en cuenta prelación

Explicó en relación a esto que » desde hace un tiempo ha evolucionado el criterio de selección y ahora más de la mitad de los ascensos se dan por selección y esto significa que el mando político y el mando policial seleccionan a quienes pueden ascender independientemente de cual sea la posición en la lista de prelación»

Como ejemplo comentó que » si hace 5 años que se está esperando un ascenso y asciende un compañero que está 40 lugares más atrás y tiene un año de antiguedad , se desmotiva, porque el ascenso también implica una evolución económica , eso se da actualmente»

Gómez destacó además que en este tipo de selección se subestima el poder de desmoralizar que esto implica.

Suicidios

Debido a que ultimamente preocupan los suicidios de personal policial, Jorge Gómez fue consultado al respecto.

Comenzó señalando que la asistencia sanitaria de los policías del país no es la misma que se centraliza en Montevideo , a los convenios que se tienen en los diferentes departamentos.

«Por ende las posibilidades de atender las probelmáticas de depresión y estrés a nivel de los policías está directamente relacioanda con la posibilidad de acceder a los servicios técnico -sanitario, sicólogo, siquiatra para poder solucionar esa problemática»

«No obstante eso» ,dijo,» hay un déficit que nosotros consideramos y que es uno de los principios de mando que es velar por el bienestar del personal a su cargo , eso se acentuaba en los cursos de pasaje de grado y formación de oficiales . Esa clase didáctica se ha quedado de lado y también se daban clases de cómo detectyar pequeñas señales de vulnerabilidad y estrés de los policías. Además de eso en la interna de cada unidad policial del país si uno aplica ese principio del mando, está permanentemente en contacto , de cercanía y yendo a conocer a la familia del policía»

Sostuvo que durante la gestión del Frente Amplio se cambió a un concepto más individualista de la fuerza y se debilitó el aspecto emocional y moral de los policías. «Pensamos que el suicidio tiene una vulnerabilidad por ese lado además del perfilamiento de la selección de quienes van a entrar a la fuerza»