“Hemos jugado con el dolor en la panza que nos causó lo del año pasado y lo hemos sacado todo. Estamos muy contentos de estar en la final”, dijo en la rueda de prensa posterior al duelo disputado en el Etihad Stadium. “En el partido de ida decidí poner un interior más atrás y hoy lo he puesto más adelante. Hemos conseguido atacar con mayor fluidez. Este año en casa nos sentimos muy muy fuertes. No sé por qué pero nos sentimos muy cómodos”, comparó la estrategia sobre el encuentro de ida. “En el inicio de la segunda parte nos hemos precipitado muchísimo y por eso no hemos estado tan bien. Pero es normal. Lo ves cerca, te precipitás, y nos ha costado más, aunque en general hemos hecho un partido extraordinario”, agregó Pep, que llegó a 100 victorias como entrenador en la Champions League: 47 con el Manchester City, 30 con el Barcelona y 23 con el Bayern Múnich. Ahora el City con la mira en el 10 de junio, cuando esté cara a cara con el Inter de Milán, para resolver quien de los dos es el mejor del viejo mundo.



Soccer Football – Premier League – Southampton v Manchester City – St Mary’s Stadium, Southampton, Britain – April 8, 2023 Manchester City manager Pep Guardiola acknowledges fans after the match REUTERS/Peter Nicholls EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.