Hechos y no palabras

Para muchas personas esta “frase hecha” ya sea conocida, pero no por ello si vigencia.

La profundización de los temas y no la credulidad de lo que afirman otros es lo que tiene vigencia.

Decimos esto porque notamos que muchos personajes, sobre todo políticos, hacen afirmaciones, adoptan poses y demás que hacen creer o creen dar a conocer una imagen de persona que no es real. Felizmente cada vez son menos los que creen sin analizar.

Y por análisis entendemos revisar, ver lo obrado por la persona más allá de lo que ésta dice. Alguien nos preguntó un día cual era la virtud que creíamos más valiosa en una persona pública.

Sin titubear le dijimos que para nosotros es la coherencia, es decir no tanto lo que expresa con palabras hay quienes las dicen muy bien, las saben emplear, saber “convencer” con ellas.

Sin embargo la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace no es para cualquiera. Si yo predico la justicia social, la honestidad, la transparencia en el manejo como persona pública, no puedo luego obrar diferente y si lo hago no soy creíble.

Siempre nos llamó la atención con qué facilidad parecen olvidar su pasado los políticos en general. Cuando se invoca determinados valores con los que todos estamos de acuerdo, pero al momento de tener poder se los olvida, es para nosotros una falta total de coherencia.

Ejercer el poder no es una cuestión sencilla. Cuando hay que tomar las decisiones, generalmente se tiene que enfrentar estereotipos de gente que está convencida que debe obrarse de tal o cual manera “porque siempre se lo hizo así”.

Esto que parece tan sencillo es quizás el meollo de la cuestión. A menudo es esta gente la que apoya, la que sostiene el sistema impuesto y está convencido que es como se deben hacer las cosas, lo que para nosotros no es razón alguna.

Así hemos estado durante muchos años y esta forma de obrar se ha enquistado en el poder al punto que todavía cuesta mucho erradicarla.

No con esto pretendemos caer en la intolerancia, en el descrédito de todo lo hecho, sencillamente pretendemos darle visibilidad a todo lo que generalmente se oculta, porque cada quien muestra la parte de la película que le beneficia.

No pretendemos quedarnos en el pasado para programar el futuro, pero tampoco desconocerlo, porque alguien ha escrito que los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetir sus errores y para nosotros esta es una gran verdad.

A.R.D.