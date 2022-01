Héber «Cabeza» Martínez se fue de Gladiador, como para no jugar más

Pasó por varios equipos del medio. Héber Eduardo Martínez, el «Cabeza», al que además no le faltaron tiempos de consagración. Primero fue un volante, de esos capaces de raspar pero de construir también. En los últimos años, lo fue marcando la tendencia defensiva, ya en los últimos tiempos de Nacional y de última en Gladiador.



El «Cabeza» tiene 41 años. Fue concluyendo el año 2021, con lesiones que se acumularon. Le fue costando volver. Aunque Rony Costa el DT, nunca dejó de valorarlo, «porque es de los que mete ganas y tiene influencia grupal». ESE ÚLTIMO DÍA La cortina de la temporada se bajó, con Gladiador resignando el sueño de rey. No se dio en los hechos, lo que la estadística podría plantear. Un Gladiador Campeón Salteño cada diez años. Lo fue en el 2001 con Ernesto «Pichu» Vargas en la Dirección Técnica y en el 2011, la suma de Richard Albernaz en la misión. Pero el hecho es que se truncó la opción y Gladiador se quedó sin sustento argumental, ante ese último Ferro carril de la implacable decisión.

Ese último partido, puede no haber sido un día más en la vida deportiva de Héber Eduardo «Cabeza» Martínez. EL SABOR DE UNA DESPEDIDA La anécdota quedó instalada en Gladiador. Sobre todo en sus compañeros y en la propia Dirección Técnica. Héber se fue despidiendo de sus compañeros y cada uno de ellos, se quedó con la sensación y algo más: que no solo el «Cabeza» había afrontado su último partido con la causa de Gladiador, sino del fútbol también. Abrumado por las dolencias físicas, el peso de los años también impactan en el jugador de fútbol que sea: el «Cabeza» no es la excepción.

A cronistas de este diario se les planteó un aspecto a tener en cuenta, desde quienes fueron parte de ese vestuario, tras la caída final ante Ferro Carril: «no debe irse así. De otra manera. hay que reconocerle todo lo que hizo por el club. Como se la jugó en cada año que jugó».Es real que para este año que nace, Gladiador estará privado de Héber Eduardo Martínez. Es concreto que el «Cabeza» se fue de la sede, y como para no volver.