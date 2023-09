Haz lo que yo digo, no lo que yo hago…

Permanentemente vemos al sistema político cuestionar a quienes van a la Argentina a “gastar”, allí el dinero que han recibido en nuestro país. De allí que tengamos que dar nuestra opinión al respecto.

En primer lugar, debemos decir que la enorme mayoría de los que van lo hacen en automóviles. Por lo tanto no es “el pueblo”, o la clase que más necesita comprar más barato. Ni siquiera diríamos que lo que se trae son productos de primera necesidad. La prueba está en el rubro de los comercios que más venden, las farmacias y lo que más se venden son los aquí denominados productos suntuosos (cremas, perfumes, etc.)

¿No está prohibido pasar estos elementos? ¿Quién controla?

En segundo lugar se está dando el hecho de que también se están utilizando los servicios y no sólo de salud ¿peluquerías, odontología, oftalmología y otras especialidades de salud en general.

¿Estamos bien en estos servicios aquí, o sencillamente se decide enfrentar todas las incomodidades que hay para ir a un lugar donde somos forasteros, sencillamente porque es más barato?

Está bien o está mal. Seguramente son pocos los que tienen moralmente las manos limpias como para decirlo.

Me gustaría saber si quienes tienen altos sueldos en la CTM o sus familiares y demás ¿no van a la Argentina?.

Me gustaría saber si realmente hacen lo que se pregona, que es proteger al empresario uruguayo y al país todo. Me gustaría saber ¿porqué se apunta contra el pueblo y no contra los que verdaderamente van al vecino país, cuando se exhorta a no ir a la Argentina?

Me gustaría saber si mejorando la situación del pueblo uruguayo, disminuiría el pasaje a la Argentina ¿o no?

¿Qué es lo que esperaba obtener cuando se pregonaba olímpicamente “hacé la tuya? No es esto “hacer la tuya”, sin importar las consecuencias.

Por último y no menos importante. Apañar situaciones de clientelismo no es de hoy, ni de ayer, sino de siempre y ayer, hoy y siempre está mal. Es el reino de la hipocresía, si se pregona algo diferente, si se pide honestidad y justicia social y luego se hace absolutamente lo contrario ¡pobre de nosotros!

Si ignoramos o no controlamos de “ex profeso”, ¡pobre de nosotros!

Si nos consideramos a salvo del narcotráfico y sus redes, ¡Pobre de nosotros”.

Algún día tendremos que analizar las cosas a fondo.

Alberto Rodríguez Díaz