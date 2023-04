“Hay un 99% de posibilidades que vote en contra de la reforma de la seguridad social”

Gustavo Zubía, exfiscal y Diputado del Partido Colorado

El Diputado Gustavo Zubía estuvo recientemente en nuestra ciudad impulsando a su sector dentro del Partido Colorado, “Tercera Vía”, cuyo principal referente en Salto es el exdiputado Pablo Vela. Con él dialogó EL PUEBLO sobre distintos aspectos de la actualidad nacional, donde destacó su independencia dentro de la coalición de gobierno al extremo de anunciar que hay una alta probabilidad que lo lleve a no votar el proyecto del Poder Ejecutivo de reforma de la seguridad social.

– ¿La política cambia? ¿Qué se puede apreciar desde el Parlamento?

– Para cambiar para bien, estoy viendo algunas cosas. Creo que el gobierno de coalición realizó determinadas obras importantes, como la LUC, que para mí fue muy importante. Era una aspiración en muchos de sus artículos con los cuales participé activamente, redacté alguno de ellos de puño y letra. He visto una reforma educativa que no está tan ahora la reforma, porque la verdadera reforma educativa fue justamente con la LUC, porque modificó la estructura de poder dentro de la enseñanza. Ahora es la ulterioridad de aplicaciones prácticas. Y he visto últimamente de manera despavorida lo que está ocurriendo en la Fiscalía de Corte, el apartamiento de la Fiscal Fossatti me produce pavor y estoy un poco molesto con el Ministerio del Interior con las últimas medidas de tipo burocrático para combatir el delito. Me dirá que no tienen consonancia con la estructura ideológica de la LUC y que apuntan, como lo dijo algún asesor del Ministro, a que ningún gobierno de izquierda estaría en contra de estas medidas, eso me asustó.

– En materia de seguridad, los delitos violentos vienen creciendo, sin embargo el Ministro define el trabajo del Ministerio del Interior como exitoso, aunque reemplaza la cúpula del Ministerio, convoca a los partidos políticos para opinar y dar soluciones, todo parece muy errático. El Ministro Heber va al Parlamento y dice tener un plan, ¿realmente lo tiene?

– Hay un plan que lo sacó el Ministro, es extenso pero burocrático, no es un plan de acción directa. No funciona. Vayamos a lo más grueso del plan, que además tiene aspectos como los estadísticos y sanitarios que no me parecen de relevancia. El aspecto mayor es la creación de un Ministerio de Justicia. Crean una estructura burocrática…

– ¿Cómo hizo la dictadura?

– No me importa nada el antecedente de la dictadura. En la dictadura también se compraba choripán, ¿y vamos a dejar de comer choripán? Por favor.

– No se puede comparar comer choripán con crear un Ministerio.

– Podemos compararlo porque es un acto cultural. Crear un Ministerio de Justicia no es en absoluto un invento uruguayo. En decenas de países hay Ministerios de Justicia. Le puedo llevar en que hay una visión política en crear un Ministerio de Justicia, eso no es lo que me molesta, lo que me molesta es la eficacia o ineficacia de un Ministerio de Justicia. Hoy tenemos instituciones, vamos a citar las dos clásicas, Fiscalía y Cárceles, que son instituciones no efectivas. Las cárceles siguen siendo un desastre a nivel nacional, lo eran antes, pero siguen siendo un desastre. Así que tenemos esas dos instituciones que serían fundamentales y que van a estar por debajo de un Ministerio de Justicia. En lugar de atacar los defectos de gestión que tienen esas dos instituciones, le creamos un monstruo burocrático.

– ¿En qué ayudó la LUC para mejorar la seguridad en este país?

– Le dio a la policía alternativas que no tenía, le dio al ciudadano común, a usted en su casa la posibilidad de una legítima defensa que tampoco tenía.

– Pero eso no ayudó a frenar al delito.

– Vamos por parte. Al ciudadano que está en su casa y tiene la desgracia de encontrarse con un delincuente que no tiene que ingresar, con la LUC si está en el patio es suficiente para que pueda ejercer su legítima defensa, y hay casos que la han ejercido. Creo que hace unos pocos días en Rivera hubo una persona que se defendió de una posible rapiña. Lo otro que le dio a la policía son capacidades operativas que no tenía. Se crearon delitos de desacato ante la autoridad policial pero en situaciones muy específicas que no contemplaba muchas veces el sistema judicial. Y se crearon además posibilidades operativas de detención. No se podía revisar a ningún ciudadano como no fuera sospechado de delito. Es decir, iba una persona caminando y la policía no tenía capacidad para la detención de ese ciudadano, y ni siquiera técnicamente para la identificación. Esas barbaridades las creó el Frente Amplio y la LUC las modificó. Pero no confundamos, pongamos sentido común. La identificación no es el abuso. Que a muchos muchachos les puede molestar que los detengan para identificarlos, problema de ellos. Es problema de una sociedad mal acostumbrada a creerse que la policía está al servicio de las banalidades de algunos. La LUC posibilita revisar su coche. Aunque tengo claro que debería aplicarse muchísimo más.

– El Ministerio del Interior, ¿miente o maquilla las cifras de los delitos?

– No necesita mentir, el homicidio subió.

– Pero por ejemplo, ¿cuando se confunde hurto con rapiña?

– No creo que se maquillen las cifras, creo que hubo descensos efectivos en los delitos de rapiña, de hurto…

– En Salto aumentó un 11% la rapiña.

– Pero me habla del último trimestre, yo le hablo de 2020, 2021, donde hubo descenso. El Ministerio del Interior logró un descenso de las cifras, fue otra la operativa policial, fue otra la conducta, acá rescato la personalidad de Jorge Larrañaga, que comenzó a realizar procedimientos nocturnos y a auxiliar a la policía. Hubo un cambio, lamentablemente ese cambio últimamente empezamos a agachar (en efectividad).

– Pasemos al tema Fossatti. Se ha visto a la coalición de gobierno ir y venir con ella, han pasado del amor al odio en poco tiempo, y ahora que la sacaron del caso Astesiano vuelven a apoyarla. ¿Cuál es su visión sobre este tema?

– Otros habrán ido y venido, desde el primer día he apoyado a la Fiscal Fossatti, con la que tuve el placer de discutir a viva voz cuando ambos éramos fiscales en Maldonado y tuvimos varios incidentes. Es una mujer de temperamento fogoso, de armas tomar, es una mujer de carácter, pero proba, honorable. La conocí como Fiscal y las discusiones fueron por temas técnicos, por temas de aplicación de determinadas normas. A Fossatti la he defendido desde el primer día a pesar que no es santo de mi devoción. Fossatti lo que dijo, y vamos a clarificar, en un determinado momento en que ella tenía toda una mesa llena de trabajo, y el azar le trajo el caso Astesiano, que era otra mesa llena de trabajo. Lo que dijo es, trasládeme a una Fiscalía de menor trabajo como le había prometido Gómez. Ahora, la quieren cachetear como la cachetearon denunciándola el abogado de Leal y el Frente Amplio. Le dijeron de todo, y encima la querían sacar del caso y la terminaron sacando. La mujer con un temple dijo que no la iban a sacar, y me pareció perfecto, pero con esto se generó un antecedente único en Uruguay con la sacada de Fossatti.

– ¿Confía en el Presidente de la República?

– Por momentos. En determinados temas confío, en determinados temas no confío.

– ¿Es por eso que consideró al Presidente de la República como “tibio” en la conferencia de prensa?

– Lo sostuve porque es real. En el tema Fiscalía por vía de entrevistas, por vía de twitter, al que soy muy afecto, al Presidente de la República lo he criticado permanentemente. Hace un año y medio que se fue Díaz, el hombre que creó una hecatombe dentro del sistema de funcionamiento de la Fiscalía, y el cargo ha quedado acéfalo. El Presidente de la República se confió, mal hizo en confiarse porque también confió en Astesiano, y así tenemos las resultancias que hemos tenido, un error que él mismo admitió. Se confió en no llenar el cargo de la Fiscalía de Corte con un Fiscal titular, y de esa forma permitió que el doctor Gómez, excelente persona pero desde el punto de vista de su ideología, de su posición técnica en la Fiscalía, es un sucesor de Díaz. Entonces, este gobierno de coalición está manteniendo en su estructura funcional la impronta del Frente Amplio con la presencia de un sucesor de Díaz en este momento. ¿Es correcto políticamente? Es un absurdo, más allá que guste o no, es absurdo que un gobierno tolere mantener una estructura de la oposición dentro de su estructura de gobierno.

– ¿Usted prefiere a alguien de derecha en ese cargo?

– Por supuesto, si por derecha entendemos lo contrario a la izquierda.

– ¿Cómo se define usted ideológicamente?

– Y con los criterios que estamos manejando que son chabacanos, me defino de derecha.

– Y si hilamos más fino, ¿cómo se define?

– Un poco más fino sería de centro derecha. Pero déjeme terminar. El Presidente de la República no tomó las medidas que tenía que haber tomado en Fiscalía, ¿y qué pasó? La Fiscalía explotó.

– ¿Qué es la “Tercera Vía”?

– Es un movimiento dentro del Partido Colorado muy reciente, nace en las elecciones pasadas. Tiene una representación unipersonal, que es la mía al sacar un solo Diputado, pero bastante bien para ser la primera vez que nos presentábamos, y se caracteriza por la independencia de criterio, incluso dentro de la coalición y dentro del Partido Colorado. Como ejemplo de lo que digo, el aditivo del IASS lo voté en contra por estar en contra de un impuesto absurdo. Yo quería que cumplieran con la promesa, el Presidente de la República prometió derogarlo, pero sin embargo lo bajó apenas un 8%.

Así que somos independientes. La Tercera Vía tiene en Salto a Pablo Vela, que ha sido un muy buen encuentro, estamos buscando gente en el interior. Mantiene una estructura que nos caracteriza con su independencia y no dejarse llevar por el brazo enyesado, algo que me molesta, y aprovecho para anunciarle que hay un 99% de posibilidades que vote en contra de la reforma de la seguridad social. Los 180 mil jubilados que los escabechinan y los vienen escabechinando desde hace 14 años, tienen derecho a decir que apliquen correctamente el artículo 67 de la Constitución, no grabe doblemente mis ingresos que es una vergüenza que inventó Astori, pero lamentablemente otros después no la pudieron desarmar como habían prometido que lo iban a hacer.

PERFIL DE GUSTAVO ZUBÍA

Está casado, tiene 3 hijos (uno fallecido).

Es del signo de Aries.

De chiquito quería ser samurái.

Es hincha de Uruguay, sin preferencia de cuadros.

¿Alguna asignatura pendiente? Ninguna.

¿Una comida? La paella.

¿Una película? El secreto de sus ojos.

¿Un hobby? La pintura.

¿Qué música escucha? Mozart y típica.

¿Un día de la semana? Los martes.

¿Qué le gusta de la gente? La franqueza.

¿Qué no le gusta de la gente? La edulcoración.