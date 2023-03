Isabel Beasley, en quien la Matemática y las Danzas Folclóricas se dan la mano

Isabel Beasley Popelka es docente desde hace más de treinta años. Profesora de Matemática pero también bailarina y Profesora de Danzas Folclóricas. Para muchos, pueden parecer áreas distintas y distanciadas la de los números y el arte de bailar, para ella no es así y es parte de lo que explica en la nota que a continuación transcribimos. Sus tres hijos, también demuestran claramente su inclinación hacia el arte en diferentes manifestaciones. Sobre ello y muchas cosas más de su vida, nos cuenta hoy como protagonista de esta sección Al Dorso:

Salteña de nacimiento, ¿verdad? ¿Y nacida cuándo?

Sí, nací aquí en Salto en el año 71, me crié en el barrio del Mercado 18 de Julio, soy la cuarta de nueve hermanos, hija de padres trabajadores, papá empleado y mamá ama de casa …

¿Qué recuerdos le surgen ahora de infancia, adolescencia,juventud … ?

Mi infancia y adolescencia la viví en mi

casa paterna-materna. Mi educación

fue muy tradicional, la escuela y ciclo

básico en colegio de monjas y mis amistades eran las del barrio y los hijos de los trabajadores del barrio, todo en torno al Mercado 18 de Julio, como decía. Fue muy lindo crecer ahí porque todos nos conocían y nos cuidaban, los sábados de tarde y los domingos el Mercado era nuestro, jugábamos a la topa, a trepar las columnas, a cantar, a bailar, al fútbol, a andar en bici, hacer pandorgas con papel de diario ….

Imagino que todos esos conocidos, «trabajadores del barrio» como dice, eran comerciantes del Mercado mismo …

Claro, éramos una barra grande: las

hijas del zapatero, los del verdulero,del carnicero, nosotros con mis hermanos y los hijos de la juguetería de la zona. Crecimos juntos y con algunos la amistad se conserva hasta hoy día ( … ) Después, el bachillerato lo hice en el lpoll, estudié bachillerato de ingeniería por mi gusto en especial hacia la matemática sin tener clara aún la vocación a seguir, pero con muy buenos docentes en el área que fueron referentes para mí.

4-¿Por qué eligió la docencia como profesión?

Fue casi natural, hasta sin darme cuenta de que me gustaba enseñar, ayudando a mis hermanos más chicos y a sus compañeros cuando iban a hacer los deberes a casa. Hasta que un día un amigo ya docente me dijo: “Siempre estás ayudando a tus hermanos y a sus amigos ¿por qué no hacés la carrera docente?”, y ahí empezó todo, descubriendo mi vocación casi que de casualidad.

5- Le iba a preguntar por qué de Matemática, pero de alguna manera ya habló de esa inclinación en el bachillerato, ¿no?

Sí, pero ya siendo escolar y liceal en los cursos básicos creía que me gustaba la matemática, porque me daba la impresión de que era algo preciso, exacto, sin dudas, pero cuando seguí en cursos superiores en bachillerato y luego durante la carrera docente me gustó aún más la matemática justamente por todo lo contrario, por ser una ciencia viva en constante construcción con cosas que hace siglos que se están queriendo demostrar y aún no se ha podido, y con cosas que se están inventando o descubriendo a diario.



6-¿Dónde dicta clases actualmente?

Actualmente desarrollo mi labor docente en el área de matemática en el Instituto de Formación Docente y en UTU. En la segunda, además, logro unir mis dos pasiones, ya que soy docente también de danza folclóricas. En estos días estoy cumpliendo treinta y un años en la docencia, profesión que amo profundamente y me siento una privilegiada de haber podido estudiar lo que quería, de seguir mi vocación, mis sueños y además de vivir de ello.



7- Justamente, vayamos al tema Danzas, ¿cómo podríamos sintetizar esa trayectoria?

Bailar siempre estuvo en mi vida, desde niña, pero no fue hasta los 17 años que pude empezar a estudiar danzas folclóricas desde la educación no formal, estudiando primero con Eduardo Piñeyo en el grupo “Ibirapitá” y luego con José Luis Pereira en el grupo “Andante”. Así me encuentro hoy como bailarina, coreógrafa y directora del Conjunto ANDANTE, el cual nos ha dado la satisfacción de poder compartir nuestra danza tanto a nivel nacional como internacional, generando intercambio con artistas de diversas áreas y del cual han salido grandes bailarines, hoy también docentes y profesionales.

8- Y dijo hace un momento que en UTU también brinda danzas, ¿un taller?

Sí, quiero destacar que el taller de UTU es extracurricular y abierto a la comunidad con el fin de democratizar el acceso a la cultura, por lo que aprovecho esta instancia para invitar a quienes deseen acercarse a aprender con nosotros.

9- ¿Qué le diría a quienes piensan que el arte y la matemática no pueden estar en los gustos de una misma persona?

Aunque la mayoría de la gente piense que la matemática y las artes no tienen mucho en común, eso no es así y basta con ver la cantidad de artistas matemáticos que hay. La danza, la música y la matemática se relacionan a través del tiempo en el espacio, cada vez que bailamos esta relación es irreductible, por ejemplo, en las coreografías se hacen circunferencias, líneas y existen muchas figuras en las que podemos experimentar físicamente la geometría. Los cuerpos de los bailarines pueden crear formas y moverse por patrones particulares y si lo hacemos con otros la variabilidad es infinita.

10-Hablemos finalmente de tu familia. Tus hijos tienen también una clara inclinación hacia las expresiones artísticas…

En mi casa la música siempre estuvo presente, mi ex esposo además de ser abogado también es músico y bailarín y transmitimos ese gusto a toda la familia, así como la responsabilidad en el estudio, que es algo que que mis tres hijos tienen incorporado, y desarrollan con mucha dedicación, cosa que me hace ampliamente feliz. Abril (26) es actriz, dramaturga, directora, bailarina y cantante egresada de la EMAD, está muy feliz en su profesión y con muy buenos logros a ese nivel, ha recibido el Premio Nacional de Letras por su ópera prima “Cuca” que ojalá este año pueda traerla a Salto y en mayo la va a estar reestrenando en Montevideo. Nazarena (21) es música, profesora de batería y percusión y también bailarina. Este año cursa cuarto año de la Licenciatura en Matemática en Facultad de Ciencias en Montevideo; y Gervasio (15) es también bailarín y músico, está cursando 5to. año de Humanística y estudia piano, que es su gran pasión. A mis hijos, así como a mis estudiantes siempre trato de enseñarles que hay que seguir lo que dicta el corazón, buscar constantemente la vocación para ser feliz y ayudar a los demás para que también lo sean.