«Hay que sacarle lapotestad a los neutrales»

Desde la dirigencia de algunos clubes de la Divisional «A», no faltaron voces contrarias a la suspensión de la primera fecha del Campeonato Salteño. No se compartió la toma de posición, a tal punto que un presidente pegó fuerte y sin anestesia: «hay que sacarle la potestad a los neutrales y que estas situaciones pasen por la órbita de nosotros y no la de ellos».

A esta altura de los hechos, el lector debe saberlo: a los neutrales se les confirió la potestad para establecer la fijación de los escenarios y determinar si se juega o no frente a condiciones adversas del tiempo o que los campos de juego no ofrezcan la mejor condición.

Asimismo otro aspecto que no es menor a tener en cuenta: generalmente en el Consejo Superior no se manejan opciones, de llegar a reconocerse que en el Dickinson es imposible jugar y de hacérselo, el deterioro iría a resultar demasiado notorio.