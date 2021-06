Será cosa de volver a reconstruir el Nacional de Franco Junior Aliberti.

El que pretende retornar a los entrenamientos el lunes 5 de julio.

El DT que apuesta al relevamiento de la excusa. Que no se plantee como cuestión de hecho. El mismo Junior que va midiendo perspectivas del mañana, con la imaginación teniendo su propio ámbito.

Al fin de cuentas sabe que no tiene la certeza a mano, »porque algunos malabares habrá que hacer y la idea va mutando en los rendimientos. La influencia del jugador, en medio de una estructura colectiva»



No hay dudas que Junior fue adentrándose en Nacional, desde aquellos primeros tiempos no tan distantes al frente de las categorías juveniles. No le han faltado, seguro, valoración de la idiosincrasia misma de Nacional.

De sus jugadores. De su entorno. Y ahora la Primera.

«Si algo tenemos claro es que hay que privilegiar la base; tener una columna vertebral. Eso como primera cosa. Y yo creo que Nacional la tiene. No disponemos de ocho meses o todo un año, para ser parte de determinadas etapas. Este será un campeonato compactado.

Por lo tanto, arrancar bien, sumar puntos, meternos arriba. No vamos a jugar un torneo con 26 o 27 fechas. Hay que adaptar el físico y la mente a un torneo corto. ¿Si tengo un equipo más o menos titular en la mente?…mentiría si dijese que no lo tengo.

Es imposible suponer que se pueda experimentar. Hay que ir a lo seguro. Tener a mano la mayor cuota de eficacia posible. Hablo de esa columna vertebral y de los juveniles que seguiremos ascendiendo. De esa línea de pensamiento en Nacional, simplemente que no nos apartamos»