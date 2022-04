Hay que mirar el cielo y si no llueve: fútbol «B» !

Para el domingo pasado estaba pactado el inicio del Campeonato Salteño en la Divisional Primera B. Pero la lluvia pudo más, dominó la escena, y se quedó con todos los sueños de fútbol. Los neutrales y mayoría de los delegados de clubes, compartieron el objetivo de no jugar. Y no jugaron. Los dos primeros partidos pactados para hoy viernes en el Parque Dickinson, a las 20 y 22 horas. El fútbol terminará a media noche, con el duelo de barrio entre Albion y Progreso. Antes, Libertad y Santa Rosa para levantar el telón,La fecha se complementa el domingo, con los cuatro partidos restantes. La «B» va proponiendo fútbol, pero hay que mirar el cielo para saber si es posible jugar o no, en medio de pronósticos que a veces, juegan a su propia confusión.El mismo sistema de campeonato, respecto al del año pasado. Dos boletos preservados para ascender a la A. Esa es la misión. Ese….es el fin.

PARTIDO A PARTIDOViernes 8 de abril. Divisional «B»

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.Hora 20- Libertad vs Santa Rosa.

Terna: Rolando López-Barboza-F. Caffre.Hora 20- Albion vs Progreso.Terna: José Gabriel de los Santos-Revuelta-Píriz.********** Domingo 10 de abril.Campo de juego: Parque Rufino Araújo. Hora 14.15′- Dublín Central vs Palomar.Terna: Fernando López-Gómez-Portela.Hora 16.15′- Tigre vs Rodó.Terna: Ruben Ferreira-Caballero-V. Rodríguez.********** Campo de juego: estadio Héber Racedo. Hora 14.15′- Hindú vs Chaná.Terna: Walter Araujo-R. González-Busca.Hora 16.15′- Deportivo Artigas vs River Plate.Terna: Marcelo Izaguirre-Moreira y S. Samit.