¡Hay que jugarle al 29…!

Argentina debutó este jueves por la noche en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 con un triunfo por 1-0 frente a Ecuador en el estadio Más Monumental. El gol lo convirtió Lionel Messi, que de esa manera llegó a 29 gritos en las clasificatorias mundialistas. El astro argentino anotó esa cantidad de goles en 61 partidos con su selección, pero lo más destacado es que igualó a Luis Suárez en la cima de la tabla de goleadores históricos de las Eliminatorias. El uruguayo los hizo en 62 encuentros, pero no fue citado por Marcelo Bielsa para esta doble fecha, por lo que Messi lo podría superar el próximo martes ante Bolivia.La diferencia, además, es en la cantidad de Eliminatorias jugadas, ya que Messi, con esta que inició ayer, ya disputó seis, mientras que el uruguayo jugó cuatro hasta el momento. Goles: Alemania 2006 (Messi 0 y Suárez no jugó), Sudáfrica 2010 (Messi 4 y Suárez 5), Brasil 2014 (Messi 10 y Suárez 11), Rusia 2018 (Messi 7 y Suárez 5), Catar 2022 (Messi 7 y Suárez 8), y Estados Unidos, México y Canadá 2026 (Messi 1 y Suárez aún no jugó). El podio lo completa el boliviano Marcelo Moreno Martins con 22 goles en 58 partidos. En lo que respecta a uruguayos, Edinson Cavani es el sexto en la tabla histórica con 18 dianas en 49 encuentros, mientras que Diego Forlán está 14º con 15 en 46.