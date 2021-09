«Hay que ganarle al tiempo»

Cuando jugaba al fútbol, RODOLFO JAVIER AGUIRRE MEDINA (qué es el «Lolo»), no era de los bacanes. Porque, además, era de los que sentía el llamado mismo de la conciencia, a la hora de ofrecerlo generosamente todo. No por nada fue referente del Salto Uruguay bien campeón en los últimos años de la década de los 90.

Aquella imagen lo acompañó con la camiseta de Salto Uruguay o con la camiseta que fuese. Reconocerá que «uno ha pasado por exámenes varios en esto del fútbol y creo que nada ha sido en vano», mientras no dejará de recalar en el tiempo compartido con Fabricio Bassa, incluso en la hora señalada de Guaraní de Paraguay y siendo uno más en la Copa Libertadores de América.

El «Lolo» no ha dejado de sembrar fútbol, pero además de última, el acceso al diploma de DT. La licencia para habilitarlo.

Fue de los aspectos pendientes. Llegaría el día de decidirse en esa dirección. Y alcanzó. Sabe que al saber siempre es posible ensancharlo. Esa es la onda.

EN LA HORA DE ASUMIR

El martes que pasó fue el día señalado, desde el momento que el presidente de Salto Nuevo, abrió diálogo con Rodolfo Aguirre. Ya en la noche, el Dr Gonzalo Leal tenía que exponer el nombre del «Lolo» a consideración de los hombres del mando. Elemental.

Hasta que ayer a la mañana la situación se resolvió. Acuerdo de partes.

El «Lolo» llegaba a Salto Nuevo, para suplir a Alcides Edgardo Nieto. En la noche, la presentación. Por primera vez ante el plantel. Le viene como anillo al dedo que Salto Nuevo no juegue en el fin de semana que viene, desde el momento que el rival es Ferro Carril. Por lo menos algunos días más de sesiones, para compaginar al equipo.

Es Salto Nuevo. El del «Lolo» Aguirre.

«Frente a situaciones como estas de Salto Nuevo, se tiene que pensar que alguna razón existe para que piensen en uno. Analicé lo necesario, porque en esto del fútbol tiene que ver la pasión de uno y ese intento de estar preparado para ser parte de un caso como este y ayudar a resolver. Es un campeonato relativamente corto. Ya pasaron tres fechas. Por lo tanto, en Salto Nuevo hay que ganarle al tiempo. Uno sabe respecto a las actitudes del hincha, como se comporta cuando los resultados no llegan. El hincha necesita que los resultados lleguen. Lo comprendo. Pero también hay que comprender que de esta no se sale de un día para el otro. Si llego al club, es porque hay una fe mediante para que esto se pueda cambiar. En esto del fútbol, claro que importa lo anímico. También a ese factor hay que apuntar»

-El «Lolo» Aguirre para ser el nuevo DT de Salto Nuevo. El equipo observa la última posición en la tabla, sin puntos en la suma. Tres derrotas consecutivas.

Ya no más Rodolfo, en categoría de juveniles o compartiendo la misión con Fabricio Bassa. El «Lolo» en Salto Nuevo para ofrecer batalla. Y ganarle a la batalla del descreimiento. O del no se puede.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-