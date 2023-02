Julio Texeira , conocido por su labor en la Coordinación de la Unidad de Socorrismo y Rescate de la Intendencia, cuenta actualmente con un espacio en la Cantera El Terrible de Salto Grande con su propuesta Eco Vida Aventura.

Más allá de la apuesta a varios deportes acuáticos y náuticos , el emprendimiento familiar apunta a la educación en la prevención tomando en cuenta las normas que se deben aplicar para evitar consecuencias y practicar los deportes con seguridad.



Cada deporte tiene sus métodos de seguridad y hay que saberlos aplicar , sostiene Texeira que dialogó con EL PUEBLO al respecto de la necesidad de ser muy responsable al momento de optar por el agua como medio de recreación.

“Eco Vida Aventura es devolverle algo a la sociedad que tanto nos ha dado” manifestó Texeira, destacando que se realiza la actividad “ en base a la capacitación , en base al estudio y respetando las normativas.”

“Salto es el primer departamento con causas de muerte por ahogamiento , y los que nos dedicamos a estudiar esto vemos el porqué.”

Fallas en las normas de seguridad

Julio Texeira detalló esos porqué de los elevados números de muertes por ahogamiento.

“No ponemos los chalecos adecuados , no damos oportunidad a los niños , niñas y jóvenes de ver tablas de rescate, kayacs de rescate , cómo son y cómo se manejan. Porque no es solo tener una embarcación y subirse para recrearse , va un poquito más allá de eso.”

“Los que supimos estar en la Selección Uruguaya de Remo , decimos que no tuvimos la oportunidad de que nos enseñaran determinadas cosas para eso. Por eso también los protocolos de seguridad son fundamentales . Acá se contrató una empresa de emergencia móvil a la que se llama y espera en la rotonda, eso es un ejemplo de protocolo de seguridad.”

Destacó que en el lugar hay desfibrilador externo automático , extintores , mascarillas para el rescate del agua . “Cada uno que se va al agua con nosotros si no tiene el chaleco no va al agua, porque hay que enseñar , así como nos compramos una moto y va el casco , para el agua lo que nos salva es el chaleco” afirmó.

“En la tabla de surf lo que salva es el leash, porque con el nos atamos a esa tabla, lo que se llama vincularse.”

Otro detalle de Julio Texeira es que “ para el buceo y la apnea deportiva, que es bajar al agua de forma autónoma aguantando la respiración , hay que aprender a ser consciente que para respirar hay que salir . Parecen cosas tontas pero estas cosas si se enseñan de niño es mucho más fácil asimilarlo.”

Agregó el referente de socorrismo que “ si enseñamos a disfrutar del medio acuático estamos seguros de que van a volver. Por el contrario si pasan un mal momento seguramente no regresen.

Por otra parte Texeira dice que para dar seguridad al deportista y al turista es importante que quien brinda los servicios esté formalmente federado.

“El deporte en Uruguay es el que depende de la Secretaría Nacional de Deportes , por eso a este espacio ( en la cantera El Terrible) algunos días , con el apoyo de CTM y de la Secretaría vienen chicos de los liceos sin ningún costo , con materiales que pone a disposición Eco Vida Aventura. Debemos decir que estamos además en el Río Daymán y en el Río Uruguay “

El mensaje

Para Texeira los mecanismos de seguridad los deportistas tienen que aplicarlos donde sea que practiquen .

“El mensaje es disfrutar, disfrutar el medio , disfrutar los equipos. Quienes tenemos la posibilidad de vivir de esto ponemos a disposición de la sociedad todo esto, que tiene un fin económico pero para sustentar lo otro . Tenemos que ser unos agradecidos al deporte , al Uruguay y a nuestro departamento.”

Por otra parte valoró el papel que juegan en la propuesta los perros terranova. En ellos se apoya el trabajo con niños con discapacidades , con autismo o personas mayores que según Texeira “ tienen más confianza en los perros que en nosotros” . Cuenta que con los perros , las personas agarradas del chaleco que ellos portan , se animan a hacer la primera experiencia en el agua.

“Queremos que la gente se arrime al deporte náutico en serio, con seguridad y sabiendo que hay normas , que hay reglas que respetar. “