“Hay que buscar con lupa para ver obra pública del gobierno nacional en Salto”

Gustavo Chiriff, Secretario General de la IdS

La reciente visita a nuestra ciudad del Secretario de la Presidencia Álvaro Delgado dividió las aguas entre quienes respaldaron sus declaraciones en conferencia de prensa como de aquellos que no están de acuerdo. EL PUEBLO dialogó con Gustavo Chiriff buscando profundizar en los tópicos abordados por Delgado referidos a inversión y desempleo, así como la situación que se vive con la frontera con el hermano país de Argentina.

– ¿Qué lectura hace del reciente diferendo mediático que existió entre el Secretario de la Presidencia con el Intendente de Salto?

– Voy a responder en forma política a título personal. Me parece que vino con una expectativa generada por el propio Secretario de Presidencia hacia algunas instituciones que esperaban que trajera algunos anuncios, sobre todo por el tema de la diferencia cambiaria que tenemos con Argentina y políticas de frontera. No trajo absolutamente nada, aparte ni habló del tema, y parte de tirar la responsabilidad del desempleo a la Intendencia tiene que ver con eso, tirar una bomba de humo para tapar la incapacidad que tiene el gobierno nacional de resolver la problemática de la diferencia cambiaria o de al menos dar soluciones que traten de minimizar los impactos que están teniendo.

A ver, cuando se habla de generación de empleo, hay que mirar un poco cronológicamente que por lo menos desde el año 2008 en adelante, el departamento de Salto comienza a tener tasas de desempleo por encima de la media nacional, antes tenía por debajo. Eso sin duda responde a un cambio en la matriz productiva del departamento, que tiene que ver con elementos internos y externos propios del mercado de trabajo. Hay que ver cómo venía el tema productivo en ese momento, sobre todo del sector turismo, y cómo ha perdido competitividad en estos años. Entonces, hay una serie de factores que no se pueden atribuir solamente a un año. Por ejemplo, este año tenemos 14,2% de desempleo, lo que equivale a casi ocho mil personas desempleadas, pero bueno, eso viene desde hace por lo menos quince años.

El tema empleo no pasa solamente por la Intendencia, es más, la Intendencia no es la mayor impulsora de generación de empleo. Que puede propiciar, sí. Le doy un ejemplo. Cuando se vende la ex empresa Caputto, la compra Frutura, una de las garantías que pedían los inversores era de que hubiera un decreto que debía tener la iniciativa del Intendente de Salto dando más tiempo en lo que tiene que ver con la circulación de camiones. Es decir que si el Intendente no hubiese tomado esa determinación de enviar ese proyecto a la Junta Departamental, esa inversión no se hubiese concretado, y habría miles de trabajadores que no estarían hoy con su empleo. Entonces, cuando se habla de propiciar, lo que acabo de comentarle es justamente propiciar la inversión.

– Carlos Albisu recordó en esta polémica al proyecto del puerto de barcazas, sosteniendo que fue anunciado en noviembre de 2021, y ya en marzo de 2022 el Presidente Lacalle había firmado todas las autorizaciones faltando solo los permisos de la Intendencia de Salto que llegaron tres meses después, sosteniendo que esa forma de actuar suele desestimular a los inversores.

– El permiso de la Intendencia de Salto está supeditado no solo a la voluntad de quien quiera invertir sino a una serie de requisitos que deben cumplirse, entre ellos un informe ambiental. Entonces, había que pasar por determinadas etapas por las que la Intendencia estaba esperando. Esperó y esperó a que vinieran los informes, los planos. O sea, hay un tiempo, y le podría decir que tres meses es un tiempo realmente corto para este tipo de inversiones donde se exigen autorizaciones del gobierno nacional.

– En este mismo ejemplo, ¿quien ahora está trancando el proyecto es la CARU?

– Exacto, por eso le digo que no es la Intendencia de Salto. Nosotros tratamos de propiciar. En este período de la administración anterior y de la actual, es decir, en estos últimos ocho años, más o menos se registran 60 millones de dólares en inversión inmobiliaria en Salto. Edificios, complejos de apartamentos, cooperativas de vivienda. Si uno mira la mayor inversión que se ha dado en Salto en este últimostiempo tiene que ver con la inmobiliaria.

– La oposición se adelanta a responder a ese argumento que el tema construcción viene ocurriendo en todos los departamentos y que es algo natural que así suceda.

– Aquí se genera inversión porque hay muchas cosas que la Intendencia propicia, por ejemplo, permisos, exoneraciones que algunas veces tienen que pasar por la Junta porque son excepcionalidades a decretos departamentales, pero quien tiene la iniciativa es el Intendente. Si voy a construir un edificio que sobrepasa la altura que está permitida, el Intendente puede decir que así no se hace. Pero no, para que se siga generando empleo y para que haya inversión, el Intendente dice que se mande el proyecto a la Junta para que se autorice la excepción. Por eso digo, hay que ver las cosas como son, porque a veces se cuentan las cosas a medias.

– Mencionó una inversión privada en Salto del orden de los 60 millones de dólares desde 2015 hasta hoy. ¿Existe un correlato en inversión de obra pública del gobierno nacional?

– Saquemos la discusión si los Fondos de Desarrollo del Interior, los fondos que vienen de caminería rural si son del gobierno nacional o son fondos del departamento que se recaudan a través de un ente nacional pero después vuelven al departamento. Esa es toda una discusión. Ahora, si solo sacamos la inversión a través de los Ministerios, no vemos nada. Un caso concreto está en Vivienda, ¿qué se inauguró de vivienda en Salto? Lo que se inauguró son viviendas que venían del período anterior y dos o tres que en este período se hizo a través de la modalidad del programa Juntos, pero después, no hay nada. Hay que buscar con lupa para ver obra pública del gobierno nacional en Salto.

– ¿Cuáles son los proyectos que tienen encajonados en la Intendencia según el Secretario de Presidencia?

– No sé a qué se refiere.

– Quienes interpretaron luego estas expresiones del Secretario Delgado se refirieron a los proyectos de barrios residenciales como “El Milagro” de La Tahona, La Calandria, etc.

– Siguen siendo inversiones inmobiliarias. Sobre el proyecto El Milagro estamos esperando porque le exigimos a los inversores que se etapabilice ese proyecto, que se lo presente por etapas, y en base a que se vayan cumpliendo esas etapas, se irá redefiniendo la categorización del suelo, pero no volvieron.

– ¿Se fueron a Paysandú?

– En realidad no, ellos ya estaban en Paysandú y también en Colonia. Ellos tenían esos tres proyectos, no es que de Salto se fueron a Paysandú, cuando vinieron acá y presentaron su proyecto estaban haciendo lo mismo en Paysandú. Acá no es la Intendencia la que está poniendo trabas. Hay algunas inversiones que pueden darse dentro de una especulación inmobiliaria financiera, donde la Intendencia recategoriza el suelo para así poder venderlo a mayor precio.

– Esa es una visión, que por lo visto no tienen en Paysandú ni en Colonia ni en Canelones.

– Que se hagan cargo. Lo que nosotros decimos es que un buen administrador debe dar las garantías de que este tipo de inversiones no se transforme en una especulación financiera, por eso tenemos que poner algunas cláusulas que permita demostrar que la Intendencia actúa de buena fe. Con los otros proyectos que usted mencionó, también están en curso, están a estudio de lo que tiene que ver con ordenamiento territorial, porque también existe una recategorización del suelo o un nuevo instrumento que puede ser el cambio de categoría, que es algo que está a estudio, porque esto necesariamente lo que son las normativas de ordenamiento territorial de Salto que fueron hechas hace más de diez años, necesitan una revisión porque la ciudad crece muchas veces no con la lógica de los técnicos, sino con la lógica y necesidades de la gente.

– Bien, pero volvamos al inicio de esta conversación sobre las expectativas generadas por la visita del Secretario de Presidencia. Finalmente casi dos semanas después, el gobierno anunció un paquete de medidas para la frontera litoral, ¿qué opina de las mismas?

– Toda medida que sea para aliviar la situación es bienvenida, pero hay que contemplar a todas las partes. Entendemos que acá se está contemplando en gran parte solamente al empresariado y que lo más probable es que los beneficios que se le dé al empresario no se traduzca en la baja de los precios de la mercadería, y eso alivia solo a una parte, pero queda muchísima gente que no tiene la posibilidad de ir al otro lado del río a buscar su surtido. Por lo tanto, tiene que morir con los precios carísimos que tenemos acá en Uruguay, pero particularmente en Salto.

Lo otro, es que alguna de las medidas que se tomaron no va a mover tanto la aguja, por ejemplo, el caso del 40% de devolución del IMESI. De esa manera se acorta la brecha, pero el combustible sigue estando prácticamente al doble de lo que está acá, aún con ese descuento. Entonces, se da todo ese combo que hay con el combustible con comestibles, y ya vamos y de paso se come en Concordia. Obviamente que yo no lo hago, pero sabemos que es así, que hay todo un combo, van también por los servicios, como el de odontología, oculista, tratamientos, exámenes, service de los autos, un montón de cosas que realmente está golpeando mucho, y sobre todo a nuestro turismo, porque parte de estas medidas a las empresas turísticas, sobre todo a la parte de hotelería y gastronomía, no la beneficia tanto. Por lo tanto, decimos que bienvenidas sean las medidas, pero no son suficientes. Debe tenerse otra mirada, una mucho más amplia sobre la situación y no centrarse solamente en el sector empresarial.

Sabemos que no es fácil, tenemos claro que las soluciones no están a la vuelta de la esquina, hay que discutirlo y sin duda se debe tener una salida política. Sabemos que esta situación con Argentina sobre su diferencia cambiaria permanecerá un tiempo más, no será mañana cuando esta situación se resuelva, por lo tanto se debería ir viendo cuáles son las medidas de fondo que se tienen que aplicar.

PERFIL DE GUSTAVO CHIRIFF

Divorciado. En pareja con Andrea Carpanessi.

Tiene 4 hijos y 4 nietos.

Es del signo de Acuario.

De chiquito quería ser ingeniero.

Es hincha de Huracán en Salto y de Nacional.

¿Alguna asignatura pendiente? Presentar la tesis y culminar Licenciatura en Turismo.

¿Una comida? Las pastas.

¿Un libro? Las venas abiertas de América Latina.

¿Una película? 1985.

¿Un hobby? Hacer lámparas artesanales de madera rústica.

¿Qué música escucha? Música popular.

¿Un día de la semana? Los viernes.

¿Qué le gusta de la gente? La sinceridad.

¿Qué no le gusta de la gente? La hipocresía.