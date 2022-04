¡Hay maestría en  ellas también!

Es domingo para la primera fecha del Campeonato Salteño en el Fútbol Femenino, tras la suspensión de una semana atrás. En cuatro canchas, ellas para jugar y con una novedad: un partido se disputa en el Parque Juan José Vispo Mari, escenario que no pertenece a ningún club de la Liga Salteña de Fútbol.

****** PARQUE RUFINO ARÁUJO. Hora 9: Peñarol vs Ferro Carril. Terna: Ricardo González-Sebastián Samit, Facundo Caffree.Hora 11: Ceibal vs Chaná. Terna: Samit, González, Caffree. ESTADIO HÉBER RACEDO

Hora 9: Santa Rosa vs Nacional. Terna: Carlos Gómez, Píriz, Castaño.Hora 11: Deportivo Artigas vs Salto Nuevo. Terna: Píriz, Gómez, Castaño. PARQUE JUAN JOSÉ VISPO MARI

Hora 10- Sud América vs Universitario. Terna: Ruben Ferreira, J. de los Santos, Tevuelta. CANCHA DE GLADIADOR Hora 17- Gladiador vs Salto Uruguay. Terna: J. Guglielmone, J. Carballo, J. Godoy.