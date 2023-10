«No tengo palabras de agradecimiento para expresarles lo que sus enseñanzas han significado para mi.

En el día de ayer (la referencia al miércoles, cuando jugaron Sud América y Ferro Carril) previo al partido mis jugadores me hicieron la entrega de un presente al cual respeto, admiro mucho, les aseguro que me ha dejado muy feliz y muy contento. Saber que más allá de los resultados y del muy mal momento que hemos atravesado juntos, intentamos darlo y todo para tratar de salir adelante pero así el fútbol a veces darlo todo no alcanza. El éxito y la felicidad no funcionan como sinónimos, hay gente exitosa que no es feliz, y hay gente feliz que no necesita del éxito para serlo. La obligación que tiene todo ser humano es rentabilizar sus opciones para ser feliz. Entonces, nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito no es una excepción, no es un continuo. Los seres humanos de vez en cuando triunfan pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando. Por eso a mis muchachos les doy las gracias por bancarme y sobre todo dar la cara. Los llevaré siempre presente» También les agradezco a todas esas personas que confiaron en mí desde el primer dia, Gracias por mucho y perdón por tan poco»

*****************

GASTÓN VIERA, el Director Técnico de Sud América y una manera de revelar el sentimiento del hombre, más allá de la función. Los campos emocionales, también actúan y producen este estado de cosas. La reflexión de Gastón no puede pasar de largo. Hasta deja una señal. O una enseñanza.